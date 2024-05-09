Военкор рассказал о героях репортажей, прошедших по Красной площади

Военкор Коц рассказал о героях репортажей, прошедших по Красной площади

Tекст: Елизавета Шишкова

«Без балаклав и масок – с «открытым забралом». Вот оно, славное лицо русского воинства, которое достойно держит высокую планку, заданную предками. Идут, гордо подняв подбородки, смотрят на ветеранов, а те – на них», – написал он в Telegram.

В передней шеренге Коц узнал Героя России позывным «Леший», который мечтал стать спецназовцем с детства. Он прошел путь от рядового до лейтенанта. «Холодная голова, железный характер и воля к победе», – так описал образ современного бойца спецназа Коц.

Другой участник парада – доброволец «Адлер», воюющий в составе батальона «Кубань». Встретил Коц также комбата Бориса из 58-й армии.

«Каждый шаг отдавался звоном наград. В брусчатку Красной площади они берцами впечатывали свои имена, вписывая себя в Историю. И своих братьев по оружию, которые остались на фронте. И к которым они вскоре вернутся прямо от стен Кремля. Их смена – курсанты военных училищ, маршировали сзади. Им есть на кого равняться», – указал военкор.

Он также отметил подчеркнутую скромность в механизированной части парада – танки и артиллерия работают на фронте. Коц подчеркнул, что парад был не о «железе», главное, что на нем Россия увидела своих героев.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной.