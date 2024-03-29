Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
В Москве завершили расследование дела о фиктивной постановке мигрантов на учет
В столице завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы, которая занималась фиктивной постановкой на миграционный учет иностранцев под покровительством высокопоставленных полицейских, сообщила пресс-служба столичного Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве.
Отмечается, что дело передано в суд. Следствием установлено, что с 2019 по 2022 год соучастники создали преступное сообщество.
«Ими была выстроена работа хостелов на территории Москвы и Московской области, где велась массовая фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан, в том числе находящихся на территории РФ в нарушение действующего миграционного законодательства», – указали в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области проведены обыски в связи с фиктивной постановкой на учет не менее 100 тыс. иностранных граждан.