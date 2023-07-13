Фиктивную регистрацию в Петербурге получили около 100 тыс. иностранцев

СК: В управлении по миграции ГУ МВД РФ по Петербургу прошли обыски из-за подделки документов 100 тыс. иностранцев

В управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области проведены обыски в связи с фиктивной постановкой на учет не менее 100 тыс. иностранных граждан, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что в четверг в рамках расследования уголовного дела следователями СК России совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, проведены обыски в помещениях, занимаемых управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, один из обвиняемых, являясь депутатом муниципального совета внутригородского муниципального образования в Петербурге, создал преступное сообщество по изготовлению поддельных документов о постановке на миграционный учет иностранных граждан. Соучастники путем электронной передачи данных о постановке и снятии с миграционного учета, а также путем прямой подачи документов в соответствующие службы обеспечили постановку не менее 100 тыс. иностранных граждан на учет по месту пребывания в нежилых помещениях без их намерения фактически проживать там. Принимающей стороной выступили ряд организаций города, якобы оказывающих услуги по временному размещению граждан.

По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). К уголовной ответственности по данному делу привлечено 11 человек, в том числе бывший заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, 10 июля президент России Владимир Путин упростил получение ВНЖ иностранцам-участникам СВО.