Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
De Telegraaf: Промесу запретили встречи с близкими в тюрьме в ОАЭ
Футболист московского «Спартака» Квинси Промес, находящийся под арестом в Объединенных Арабских Эмиратах, не имеет возможности свиданий с близкими, сообщили источники De Telegraaf.
В тюрьме, где содержится спортсмен, ввели запрет на посещения близких после начала коронавируса, сообщили источники De Telegraaf, передает «Чемпионат».
При этом свидания разрешены тем, кто осужден, но у тех, кто находится под следствием, такой возможности нет.
Ранее прокуратура Нидерландов сообщала, что страна намерена официально запросить экстрадицию своего гражданина Квинси Промеса из ОАЭ.
Напомним, суд в Амстердаме признал спортсмена виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам лишения свободы.