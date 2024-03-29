Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.5 комментариев
В Киргизии оценили результаты делимитации границы с Таджикистаном
Делегации Киргизии и Таджикистана достигли значительных результатов в ходе описания спорных участков границы, сообщает пресс-служба киргизского кабмина.
Отмечается, что на очередной встрече сопредседателей правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации границы, руководителей спецслужб Киргизии и Таджикистана Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова обсуждались вопросы делимитации кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках, передает РИА «Новости».
По итогам встречи стороны признали, что достигли значительных результатов по дальнейшему определению прохождения линии границы двух государств, а также дали конкретные поручения рабочим группам правительственных делегаций.
Напомним, граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной серьезных конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран.