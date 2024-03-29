Группировки войск «Центр» и «Южная» улучшили положение на Авдеевском и Донецком направлениях

Tекст: Алексей Дегтярев

На Донецком направлении Южная группировка поразила живую силу и технику 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Андреевки, Антоновки, Курдюмовки, Красногоровки, Николаевки и Часова Яра (ЛНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона потеряла свыше 300 человек, танк, пять боевых бронированных машин, включая американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы Д-20, орудие Д-30, британская гаубица L-119, станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и три полевых склада боеприпасов.

На Авдеевском направлении группировка «Центр» отразила восемь контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й 59-й механизированных бригад у Первомайского, Новгородского, Тоненького и Бердычей (ДНР).

Украинская сторона потеряла там свыше 305 человек, три бронемашины. При контрбатарейной борьбе поражены немецкая САУ PzH 2000, две гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 102-й, 128-й бригад теробороны у Малиновки (Запорожская область), Макаровки и Урожайного (ДНР). У Приютного отражена контратака украинских штурмовиков 127-й бригады теробороны.

На этом направлении ВСУ потеряли до 90 человек и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила формирования 65-й, 118-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты, а также 121-й бригады теробороны у Работино (Запорожская область), Золотой Балки и Ивановки (Херсонская область).

Украинская сторона потеряла до 70 человек, два танка, две БМП. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300 и поразили живую силу и военную технику ВСУ в 131 районе.

Средства ПВО за сутки уничтожили 175 украинских дронов и сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire.