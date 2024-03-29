  • Новость часаРоссийские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
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    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Режим Зеленского только на терроре и держится

    Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

    Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.

    8 комментариев
    29 марта 2024, 14:05 • Новости дня

    В Кремле объяснили вето на резолюцию СБ ООН по теме санкций против Северной Кореи

    Tекст: Александра Юдина

    Применение вето на резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН о продлении мандата экспертов по санкциям против Северной Кореи соответствует интересам России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, такая позиция больше соответствует интересам России, передает ТАСС.

    До этого Россия и Китай наложили вето на американскую резолюцию СБ ООН по Газе.

    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    29 марта 2024, 09:16 • Новости дня
    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты

    Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о новой волне массированных атак на энергообъекты

    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украина подверглась новой волне атак на объекты генерации, сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

    По его словам, массированная атака зафиксирована в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях, передает РИА «Новости».

    В ночь на пятницу взрывы прозвучали в Киевской области, а также в Черкасской и Днепропетровской областях Украины.

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    27 марта 2024, 08:41 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам тщательно взвешивать риски при поездках за границу
    МИД рекомендовал россиянам тщательно взвешивать риски при поездках за границу
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с участившимися случаями задержаний и арестов россиян в иностранных государствах, при планировании поездки за границу следует взвешивать все возможные риски, заявили в МИД России.

    В частности, дипведомство напомнило о недавних запретительных мерах ЕС, касающихся ввоза личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами, передает РИА «Новости».

    Также МИД сообщил о поступающих обращениях от россиян, столкнувшихся с проблемами из-за санкций.

    Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что при пересечении границы россияне «добровольно подпадают под иностранную юрисдикцию», что означает обязанность соблюдать законы страны пребывания.

    В этой связи МИД рекомендует перед поездкой ознакомиться с актуальной информацией о безопасности на сайте министерства, сайтах дипмиссий, консульского департамента и ДСКЦ МИД России.

    В МИД напомнили о мобильном приложении «Помощник за рубежом», где размещают сведения о военно-политических кризисах, террористических угрозах, эпидемиологической обстановке и других возможных вызовах безопасности для россиян.

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    29 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    В Армении запретили трансляцию программ Владимира Соловьева
    В Армении запретили трансляцию программ Владимира Соловьева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Армении заблокировали трансляцию авторских передач Владимира Соловьева на канале «РТР-Планета», сообщил замглавы Министерства высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян.

    По его словам, такое решение принято на основании пятой и шестой статей соглашения в сфере массовых телекоммуникаций между двумя странами, передает ТАСС.

    В частности, власти Армении заявили о наличии «постоянных нарушений» в связи с трансляцией этих передач.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее указывал на сознательные попытки Армении ухудшить отношения с Россией.

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    27 марта 2024, 17:02 • Новости дня
    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады

    Посол Мешков: Россия и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине на время Олимпиады

    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады
    @ Michael Kalyanov/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Париж не ведут обсуждений по вопросу приостановки боевых действий на Украине на время проведения Олимпийских игр, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    В эфире телеканала «Россия 24» Мешков заявил, что стороны не ведут диалог по этой теме на государственном уровне, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады.

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    28 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    В Херсонской области задержали диверсанта с американскими минами

    Силовики задержали диверсанта с двумя американскими минами в Херсонской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Херсонской области силовики задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт с помощью двух противопехотных мин американского производства, сообщают в региональном управлении ФСБ.

    Отмечается, что в Херсонской области пресекли действия гражданина жителя города Алешки (Украина) 1991 года рождения, готовящего диверсионно-террористические акты на территории области, передает РИА «Новости».

    Так, во время обыска по месту жительства подозреваемого изъято одно самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины американского производства M18A1 «Клеймор».

    Уточняется, что задержанный в 2022 году был завербован сотрудником ГУР МО Украины, под его руководством он прошел обучение минно-взрывному делу.

    Диверсант планировал совершить теракт в отношении представителей органов госвласти, правоохранителей и военнослужащих.

    Ранее в Белоруссии заявили о возможных диверсантах с Украины. До этого в Забайкалье в суд передали дело о 13 диверсантах.

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    29 марта 2024, 08:23 • Новости дня
    Кустурица заявил о готовности получить российское гражданство
    Кустурица заявил о готовности получить российское гражданство
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Известный своей любовью к России сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица не исключил возможности официального оформления российского гражданства.

    Имеющий гражданство Сербии и Франции режиссер заверил, что является гражданином мира, а особенно – России, передает ТАСС.

    Кроме того, Кустурица отметил, что готов сотрудничать с Россией, в частности, с сербским актером Милошем Биковичем.

    В прошлом году сербский режиссер посетил фестиваль «Александровская крепость» в Усть-Лабинске Краснодарского края, где сообщил, что планирует посетить новые регионы России.

    Также Кустурица заявил, что решил снять фильм «Лавр» на русском языке.

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    28 марта 2024, 04:53 • Новости дня
    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет

    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет и отправки на Украину немецких военных

    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет
    @ Juliane Sonntag/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять на Украину немецких военных.

    «Как глава правительства я должен взять ответственность в вопросах войны и мира, это относится и к вопросу о Taurus... Мы не будем отправлять солдат на Украину. И при каждой поставке оружия мы тщательно оцениваем, что это означает», – приводит слова Шольца ТАСС.

    Немецкий канцлер подчеркнул: он сделает «все возможное, чтобы не допустить эскалации войны...  между Россией и НАТО».

    В то же время глава правительства ФРГ напомнил, что «Германия оказывает Украине такую мощную поддержку оружием, какую не оказывает ни одна другая страна в Европе».

    «На это мы тратим свыше 28 млрд евро. Больше, чем многие другие страны вместе взятые. И будем делать это столько, сколько потребуется», – подчеркнул Шольц.

    Ранее Шольц объяснял, что для эффективного применения ракет Taurus требуется участие германских военнослужащих.

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    27 марта 2024, 00:49 • Новости дня
    В Подмосковье на трассе М2 столкнулись восемь машин

    На федеральной трассе М2 «Крым» в Подмосковье столкнулись восемь машин, есть пострадавшие

    Tекст: Денис Тельманов

    На 28-м километре автодороги М2 «Крым» в Ленинском городском округе Московской области произошло массовое ДТП с участием восьми машин.

    «В результате ДТП пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, передает РИА «Новости»

    По предварительной информации, около 21:30 грузовой автомобиль столкнулся с семью легковыми машинами, которые двигались в попутном направлении.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на данном участке трассы затруднено.

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    28 марта 2024, 05:22 • Новости дня
    Южная Корея ввела санкции против российских компаний и физлиц

    Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний и четырех физлиц

    Tекст: Денис Тельманов

    Республика Корея ввела санкции против двух юридических и четырех физических лиц, якобы связанных с отправкой северокорейских IT-специалистов за рубеж и получением валюты для КНДР.

    В список вошли компания из ОАЭ Pioneer Bencont Star Real Estate и российская фирма «Алис», сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Республики Корея.

    По данным ведомства, «Алис» связана с компанией по сотрудничеству в сфере развития информационных технологий «Чинен», против которой ранее были введены санкции.

    В заявлении МИД РК говорится, что санкции направлены на пресечение «незаконной финансовой деятельности», которая помогает Пхеньяну обходить санкции и финансировать свои ракетные и ядерные программы.

    В список санкций помимо «Алис» включена компания Pioneer Bencont Star Real Estate из ОАЭ.

    Среди физических лиц – двое представителей банков КНДР во Владивостоке.

    Сеул заявил, что тесно сотрудничает с США в этой области.

    Ранее, 27 марта, Министерство финансов США также ввело санкции против двух компаний и шести физических лиц, включая «Алис» и двух фигурантов из списка РК.

    Это ужесточение санкций является сигналом о том, что Южная Корея и США намерены усилить давление на КНДР, чтобы заставить ее отказаться от своих ядерных и ракетных программ.

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    28 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    Глава СВР России посетил Пхеньян и обсудил сотрудничество с КНДР

    Глава СВР Сергей Нарышкин посетил Пхеньян и обсудил сотрудничество с КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор Службы внешней разведки России Сергеей Нарышкин во главе делегации ведомства посетил 25–27 марта Пхеньян, где провел переговоры об укреплении сотрудничества.

    «На переговорах участники проинформировали друг друга о мнениях о нынешних международных и региональных ситуациях вокруг Корейского полуострова и России, а также широко и серьезно обсудили деловые вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества в ответ на ужесточающиеся шпионаж и интриги враждебных сил», – передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Отмечается, что во время визита состоялась встреча Нарышкина с министром государственной безопасности Ли Чхан Дэ, а также переговоры между делегацией СВР и представителями министерства.

    «Переговоры прошли в «теплой и дружественной атмосфере», стороны пришли к общему мнению по различным поставленным вопросам», – говорится в сообщении.

    В середине марта КНДР посетила делегация министерства культуры России во главе с заместителем руководителя ведомства Андреем Малышевым. В состав делегации вошла художественная труппа Приморской сцены Мариинского театра России.

    Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын 18 февраля получил в подарок от президента России Владимира Путина автомобиль Aurus.Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

    напомнил, что Путин лично показал северокорейскому лидеру этот автомобиль во время визита Ким Чен Ына в Россию. Северокорейскому лидеру, по словам Пескова, машина понравилась, потому и было принято решение сделать ему такой подарок.

    При этом официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что передача Россией машины лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН.

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    27 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    Россия созвала Совбез ООН по агрессии НАТО против Югославии

    Tекст: Ольга Никитина

    В четверг, 28 марта, в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 мск) состоится заседание Совета Безопасности ООН по агрессии НАТО против Югославии, о чем сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Заседание было запрошено российской стороной. Полянский отметил, что Россия не сдается и добилась своего, несмотря на «яростное сопротивление» оппонентов, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что конфликт в Югославии, который привел к гражданской войне, «подогревался и изнутри, и извне».

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    28 марта 2024, 06:37 • Новости дня
    Потребление мяса в России достигло в 2023 году 80,8 кг на человека

    Потребление мяса в России достигло в 2023 году 80,8 кг на человека, что является рекордным показателем

    Tекст: Денис Тельманов

    Потребление мяса в России в 2023 году достигло рекордных показателей в 80,8 кг на человека, подсчитал Россельхозбанк.

    «В 2023 году потребление мяса в России продолжило рост и достигло 80,8 кг на человека. В 2024 году, как ожидается, будет поставлен новый рекорд – 83 кг», – приводит сообщение Россельхозбанка РИА «Новости».

    Ожидается, что в 2024 году потребление свинины достигнет 31,9 кг на человека в год, бройлера – 33 кг, говядины – 12,6 кг на человека в год.

    Небольшой рост ожидается по прочим видам птицы, например, по индейке и утке – до 3,7 кг.

    Отмечается, что норма Минздрава – 73 кг мяса в год, однако этот продут является ценным источником всех девяти не синтезируемых нашим организмом аминокислот и большинства незаменимых жирных кислот, подчеркнули в Россельхозбанке.


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    28 марта 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: СВО объединила бойцов разных национальностей и вероисповеданий в борьбе за победу

    Политолог Манойло: Деструктивным силам не удастся разжечь вражду между гражданами России

    Эксперт: СВО объединила бойцов разных национальностей и вероисповеданий в борьбе за победу
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Путин – последовательный и убежденный сторонник единства народов России. Каждый раз, когда кто-то изнутри или снаружи нашей страны хочет расшатать ситуацию, президент вынужден давать жесткий ответ. Это особенно актуально сейчас», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. В среду Владимир Путин посетил центр боевого применения и переучивания летного состава в Торжке, где во время встречи с военными заявил о важности бережного отношения к межнациональному и межконфессиональному миру в России.

    «Для Владимира Путина очень важна прямая коммуникация с военнослужащими. Так он получает значительную часть информации о ходе СВО из первых уст от людей, непосредственно сражающихся на поле боя. Это позволяет ему отслеживать процессы, происходящие в наших Вооруженных силах», – сказал Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГИМО.

    «Кроме того, открытый диалог с военными демонстрирует заботу президента о них. Путин показывает, что ему не безразлично, чем живут бойцы и их семьи. Это особенно важно в условиях, когда защитники Родины находятся в зоне СВО и оторваны от дома», – отмечает собеседник.

    «Также наш президент в очередной раз предупредил страны блока НАТО о неизбежных последствиях прямого вмешательства в конфликт на Украине. Он подчеркивает, что их возможные действия близки к военной авантюре. Ответственность за нее будет лежать на членах альянса», – подчеркивает он.

    Манойло напомнил, что в ходе встречи с военными Владимир Путин поднял тему межэтнических и межконфессиональных отношений. «В зоне СВО сейчас сражаются бойцы самых разных национальностей и вероисповеданий. Они объединены стремлением защитить свою страну и семьи, их ведет чувство общего долга, и все хотят добиться одной цели – победы», – акцентирует эксперт.

    «Важно и то, что Путин – последовательный и убежденный сторонник единства народов России. Каждый раз, когда кто-то изнутри или снаружи нашей страны хочет расшатать ситуацию, президент вынужден давать жесткий ответ. Это особенно актуально сейчас, в условиях, когда множество деструктивных сил пытаются разжечь вражду между гражданами России. Однако сделать этого им не удастся», – пояснил Манойло.

    «Президент действительно довольно часто разговаривает с военнослужащими. Идет третий год СВО, и ее участники становятся влиятельной силой нашего общества. Это люди, проверенные серьезными испытаниями, и главе государства важно понимать, о чем думают в армейской среде, сверяться с настроениями и мнением солдат и офицеров», – сказала политконсультант Алена Август.

    «На встрече с летчиками в Торжке также обсуждался теракт в «Крокусе». После случившейся трагедии власти стран, враждебно настроенных к России, попытались убедить нас, что это яркое проявление межнациональной неприязни. Нас пытаются навести на ложный след в случившейся трагедии, а также посеять рознь в стране, в которой порядка 190 этносов сосуществует в мире и дружелюбии», – отмечает собеседница.

    По ее словам, Россия веками жила в таком многообразии национальностей, но при этом не растворяла их в себе, а сохраняла их самобытность. «В стране существует огромное число программ, направленных на поддержку малых народов. Мы занимаемся этим постоянно. Сейчас важно устоять под враждебным натиском, и не дать нас поссорить», – резюмировала Август.

    В среду Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны в Торжке (Тверская область). Ему продемонстрировали новейшую противотанковую ракету «Хризантема» для ударных вертолетов, способную наносить технике противника существенные повреждения.Глава государства подчеркнул, что в зоне СВО наши летчики «воюют бесстрашно» и вносят большой вклад в достижение общего успеха.

    В ходе разговора с военными президент также напомнил о том, что Россию защищают представители всех религиозных конфессий и гражданам страны нужно бережно относиться к межнациональному и межконфессиональному миру внутри государства.  «Когда я слушаю наших – такие люди везде есть, в любом обществе – ура-патриотов, в том числе тех, кто говорит, что Россия – это только для русских, то знаете, у меня чувство тревоги возникает. Почему? Потому что если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, то, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, – мы развалим страну», – подчеркнул Путин.

    344-й центр боевого применения и переучивания авиационного персонала армейской авиации сформировался 30 июня 1979 года. Целью основания центра стало совершенствование боевого применения армейской авиации и повышение квалификации персонала, эксплуатирующего вертолеты.

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    28 марта 2024, 17:47 • Новости дня
    Эксперт: Развитие культуры должно соответствовать современным технологиям и веяниям

    Политконсультант Август: Культура делает Россию духовно богатой и экономически сильной

    Эксперт: Развитие культуры должно соответствовать современным технологиям и веяниям
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин в ходе прошедшей в среду встречи с работниками культуры Тверской области наметил план развития этой сферы. Так, будет расширена программа «Пушкинская карта», в каждой российской школе появится театр, а с помощью программы «Земский работник культуры» в регионы привлекут порядка 10 тыс. специалистов. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказала политконсультант Алена Август.

    «Культуре уделяется особенное значение в нашей стране. Это одна из сфер, которая всегда поддерживается президентом», – сказала политконсультант Алена Август. Она отметила, что встреча Владимира Путина с работниками культуры состоялась в День театра, а по ее итогам был намечен план развития отрасли.

    «Так, например, будет расширена «Пушкинская карта», с помощью которой учащиеся могут посещать бесплатно многие мероприятия. В каждой школе скоро появится театр, что будет способствовать развитию ребенка с точки зрения искусства коммуникации и презентации себя. Кроме того, в России активно развиваются корпоративные музеи – это структурные подразделения негосударственных учреждений и предприятий. Они выполняют в том числе профориентационную роль, потому что, изучив историю, скажем, завода и его героев, молодежь может захотеть пойти работать в это место, что будет способствовать восстановлению технологического суверенитета РФ», – считает собеседница.

    Также в ходе встречи обсуждалась новая программа «Земский работник культуры», добавила Август. «Культурные мероприятия не могут быть сосредоточены только в крупных городах. Наша задача – поддерживать комплексное развитие этой сферы в каждом регионе. Для этого, конечно, нужны специалисты. В рамках проекта будут привлечены порядка 10 тыс. профессионалов», – указала спикер. Она подчеркнула, что развитие культуры должно соответствовать современным технологиям и веяниям.

    Собеседница напомнила, что в Госдуме рассматривается закон о креативных индустриях. «Культурные проекты, креативные технологии приносят не только пользу с точки зрения создания важного контента, но и действительно дают людям возможность зарабатывать. Это делает нашу страну как духовно богаче, так и экономически сильнее», – резюмировала политконсультант.

    В среду Владимир Путин прибыл в Торжок. Он посетил выставочный комплекс Всероссийского историко-этнографического музея, где осмотрел уникальную коллекцию берестяных грамот. В экспозиции хранится тысячный по счету документ, который был найден на территории России. Главе государства также показали образцы древних вооружений, предметов ремесла и быта, рассказали об истории города.

    После осмотра экспозиции президент провел встречу с работниками культуры Тверской области. «25-го числа у нас День работника культуры. Собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с трагическими событиями в Москве, с этим варварским терактом, мы сдвинули все мероприятия подобного рода», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    На встрече была обсуждена новая программа «Земский работник культуры», которая стартует в 2025 году и призвана стимулировать переезд в малые города и села специалистов этой отрасли. Владимир Путин отметил, что важно не только привлечь новых людей, но и поддержать тех, кто уже работает в учреждениях культуры в малых городах и селах. Будет уделено внимание и материально-техническому состоянию этих учреждений.

    О планах запустить программу «Земский работник культуры» Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию. Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в один миллион рублей. На Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии такая выплата будет вдвое выше.

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    Новые оборонительные рубежи ВСУ не остановят армию России

    Украина испытывает трудности при строительстве нового рубежа обороны. Оппозиция критикует офис Зеленского за промедление, а западные СМИ пишут о проблемах, возникающих на местах при сооружении фортификаций. Еще в феврале власти в Киеве заявили о необходимости создания новых укреплений, однако больших успехов в этом деле до сих пор не наблюдается. В чем причина неспособности ВСУ выстроить новую линию сплошной обороны? Подробности

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    Передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО

    Россия считает законной целью аэродромы, с которых будут взлетать переданные ВСУ F-16. Об этом заявил Владимир Путин. Кроме самой Украины, эти самолеты могут оказаться на территории Польши и Румынии. Эксперты также не исключают варианта использования инфраструктуры Молдавии, которая не является членом НАТО, что позволит альянсу напрямую не сталкиваться с Россией. Подробности

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    Амбициям Макрона не нашлось места в Европе

    Сюжет с воинственными заявлениями президента Франции о планах послать на Украину войска приближается к завершению. Агрессивные намерения Эммануэля Макрона внезапно отказались поддержать даже те, кто в них первоначально поверил – страны Прибалтики. Почему Париж остался в одиночестве? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • «Пора поговорить о падении Киева»

      «Настало время поговорить о падении Киева» – гласит заголовок The Times, главной газеты Британии и верного рупора Украины. С чего вдруг британцев настигло такое озарение? И что они предлагают делать?

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      США не предоставили России полной информации о подготовке теракта в «Крокусе», опасаясь засветить свои источники и методы работы, пишет The New York Times, одна из главных газет Америки. Это что, попытка извиниться?

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