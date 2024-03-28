Талибы заявили, что ИГ вывели центры подготовки и вербовки из Афганистана

Tекст: Кристина Цыцура

По словам Шахина, ИГ больше не имеет в стране ни центров подготовки, ни центров вербовки, ни центров сбора средств. Террористы скрылись и переместили свою деятельность за пределы Афганистана, передает РИА «Новости».

«На данный момент мы уничтожили ИГ на территории Афганистана. Раньше, во время оккупации, они присутствовали в восточной и северной частях Афганистана», – сказал он.

В борьбе с ИГ «Талибан*» потерял более 2 тыс. бойцов.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что боевики, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле», были завербованы через Telegram-канал «Голос Хорасана».