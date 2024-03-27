СМИ назвали вероятный канал вербовки исполнителей теракта в «Крокусе»

РИА «Новости»: Исполнителей теракта в «Крокусе» вербовали через таджикский канал ИГ

Tекст: Денис Тельманов

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в... Telegram-канале были завербованы лица, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле»… Это Telegram-канал «Садои Хуросон» («Голос Хорасана»), – приводит РИА «Новости» слова источника, знакомого с ситуацией.



Отмечается, что указанный канал удален по неизвестной причине.

При этом РИА «Новости» указывает, что «компетентный сотрудник ФСБ» сообщил в феврале 2023 года, что активизация в Афганистане «Вилаята Хорасан» совпала с «реализацией США тайных операций в этой стране после ухода американского контингента оттуда».

В октябре 2023 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал, что американские и британские спецслужбы участвовали в создании «пояса нестабильности» в Афганистане у южных границ СНГ.

Тогда же он заявил, что запрещенный «Вилаят Хорасан» наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана.



По последним данным МЧС, во время теракта погибли 143 человека. 24 марта было объявлено в России днем общенационального траура.