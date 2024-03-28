Приложение экстренного реагирования «Радар.НФ» скачали свыше 450 тыс. россиян

В приложении появились памятки о гражданской обороне. Приложение разработано Народным фронтом, оно предназначено для экстренного реагирования на замеченные беспилотники или диверсионные группы.

Верификация пользователей гарантирует, что сообщество состоит из реальных людей, способных оперативно реагировать на угрозы. «Радар.НФ» успешно зарекомендовал себя как надежный инструмент в обнаружении и предупреждении возможных угроз. Увеличение числа пользователей подтверждается статистикой использования, свидетельствуя о том, что приложение всегда находится в готовности к действию.

«В обновлениях приложения, которые уже доступны на всех площадках, добавили информацию о гражданской обороне и в целом оставили там мини-памятки для граждан, с которыми они смогут ознакомиться, чтобы понимать, как действовать в чрезвычайной ситуации», – рассказал руководитель проекта разработки приложения «Радар.НФ» Михаил Камышев.

Примером успешного использования приложения служит случай из Белгородской области. Местный житель Евгений оперативно отреагировал на появление вражеского БПЛА. Его действия с использованием «Радара.НФ» способствовали своевременному обнаружению и уничтожению потенциально опасного беспилотника.

«Было темно, я услышал звуки летящего дрона, открыл «Радар.НФ», направил телефон по направлению звука и отправил сообщение, чтобы соответствующие службы справились с угрозой. Считаю, что каждый россиянин может и обязан иметь это приложение в телефоне и помогать нашей стране оповещать специальные службы, для предотвращения беды», – рассказал активный пользователь приложения «Радар.НФ» из Белгородской области Евгений.

Сергей Владимиров, аварийный комиссар из Воронежской области, активно использует приложение в работе, что увеличивает шансы на обнаружение чрезвычайных ситуаций и диверсионных групп. «Радар.НФ» помогает ему быстро реагировать на угрозы.

Приложение стало незаменимым инструментом для многих граждан России, стремящихся обеспечить безопасность своих близких и страны в целом.

За полгода активного использования получены тысячи сигналов от граждан, благодаря чему десятки беспилотников были успешно ликвидированы. Особенно заметна активность пользователей в последнее время: только за одну ночь и последующее утро было получено около 20 сигналов из разных уголков страны, каждый из которых способствовал нейтрализации угроз в нескольких регионах.

Приложение «Радар.НФ» оснащено многоуровневыми системами защиты, в том числе механизмом для определения геокоординат отправителя. Это позволяет точно определить местоположение, где была сделана фотография или откуда подан сигнал. Вдобавок использование датчиков компаса в мобильных устройствах дает возможность получить информацию о направлении движения беспилотника, что значительно упрощает задачу компетентных органов по его отслеживанию и ликвидации.