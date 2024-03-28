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Китай решил устранить барьеры для иностранных инвестиций
Китай заявил, что продолжит устранять барьеры для иностранных инвестиций
Китай заявил о планах по дальнейшему открытию своей экономики для иностранных инвесторов, сообщил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи на церемонии открытия Боаоского азиатского форума (БАФ).
«Китай продолжит сокращать негативный список, ограничивающий доступ к иностранным инвестициям. Мы полностью отменим меры, ограничивающие их приток в обрабатывающую промышленность», – подчеркнул он, передает ТАСС.
Чжао Лэцзи добавил, что власти КНР намерены предоставлять зарубежным компаниям те же условия, что и национальным предприятиям.
«Мы заинтересованы в том, чтобы в страну приезжало больше иностранцев, и будем создавать для этого благоприятные возможности», – отметил он.
Это заявление является важным сигналом для иностранных инвесторов, которые все чаще рассматривают Китай как привлекательный рынок для своих инвестиций.
Ожидается, что отмена ограничений в обрабатывающей промышленности приведет к значительному росту притока капитала в этот сектор.
Эксперты отмечают, что данная мера будет способствовать модернизации китайской экономики и повышению ее конкурентоспособности на мировом рынке.
Боаоский азиатский форум (БАФ) – это ежегодная конференция, которая проводится с 2001 года. В ней участвуют лидеры стран Азии, а также представители деловых кругов и эксперты.
В этом году БАФ проходит под девизом «Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность».
Российскую сторону на форуме представляет заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.