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С 1 апреля для получения водительских прав в России потребуется СНИЛС
С 1 апреля для получения водительских прав в России потребуется предоставить СНИЛС
С 1 апреля 2024 года для сдачи экзамена на знание Правил дорожного движения (ПДД) и получения водительского удостоверения в России необходимо будет предоставить СНИЛС, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в список документов, необходимых для сдачи экзамена и получения водительского удостоверения, помимо паспорта, медицинской справки, заявления и квитанции об оплате госпошлины, теперь будет входить и СНИЛС, сообщает РИА «Новости».
В постановлении также говорится, что в случае отсутствия СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать данные сведения самостоятельно.
Кроме того, для получения водительских прав иностранным гражданам потребуется предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.
Аналогичные документы понадобятся и для замены водительского удостоверения.
Ранее сообщалось, что среди получивших водительские права в Грузии иностранцев оказалось больше всего россиян, на втором месте находятся представители Индии, на третьем – Азербайджана.