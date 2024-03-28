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Путину в Торжке показали противотанквую ракету «Хризантема» для Ми-28НМ
Путину в Торжке показали противотанковую ракету «Хризантема» для ударных вертолетов Ми-28НМ, отрывающую башню у танка
В ходе визита президента России Владимира Путина в 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава, ему продемонстрировали новейшую противотанковую ракету для ударных вертолетов, способную оторвать башню у танка.
«Хризантема» с повышенной боевой частью. Дальность полета — 10 километров. И есть большое количество видео, подтверждающих, что, когда ракета попадает в танк, у танка башню отрывает. Это не из-за того, что боекомплект взрывается, а из-за того, что мощная боевая часть», – рассказал Путину старший инспектор–летчик центра Александр Карамышев, представляя ракету.
Он добавил, что в ходе спецоперации российские военные использует множество ракет, в том числе «Атака», С-8, сверхзвуковую ракету «Вихрь», многоцелевую ракету Х-39, которую применяют для ударов по бронированной технике и укрепленным районам.
Отмечается, что управляемая ракета 9М123М «Хризантема» предназначена для уничтожения современной и перспективной бронетехники противника с динамической защитой. Кроме того, ракета может поражать укрепления и инженерные сооружения противника, надводные и малоскоростные воздушные цели, живую силу.
Помимо боекомплекта вертолетов, боеприпас входит в состав вооружения самоходного противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С».