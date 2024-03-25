Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.15 комментариев
Участники группы «Пикник» решили не отменять концерт в Петербурге
Участники группы «Пикник» решили не отменять концерт в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге
Концертная площадка петербургского БКЗ «Октябрьский» сообщила о том, что группа «Пикник» не стала отменять концерт 27 марта.
В Telegram-канале площадки заявлено, что 27 марта состоится концерт группы «Пикник».
Напомним, в вечер, когда произошел теракт, в «Крокусе» должен был состояться концерт группы «Пикник». Погибла помощница концертного директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер.
В воскресенье стало известно, что число жертв теракта возросло до 137 человек, число пострадавших достигло 182 человек.