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В Грузии собрались поменять конституцию ради защиты от гей-пропаганды
Правящая «Грузинская мечта» в понедельник инициировала поправки в конституцию и другие законы ради защиты от пропаганды нетрадиционных отношений, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на брифинге, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы должны принципиально защитить семейные ценности и будущие поколения от неисправимых последствий псевдолиберальной пропаганды», – сказал он.
По его словам, в частности, в конституции Грузии «четко запишут гарантии защиты семейных ценностей и несовершеннолетних».
Мамука Мдинарадзе сказал, что все поправки будут вноситься в течение этого года.
В Конституции Грузии с 2017 года записано, что брак является союзом мужчины и женщины.
Законом будут упорядочены «приравниваемые к браку» отношения, которые предусматривают «союз одного генетического мужчины и одной генетической женщины».
Также, в частности, будут запрещены медицинские вмешательства для изменения пола.
В документы будут вноситься только такие дефиниции, как «мужской пол», «женский пол».
Будут запрещены собрания, на которых могут популяризироваться однополые браки и интимные отношения, инцест, смена пола, а также пропаганда этого.
Ранее Мамука Мдинарадзе отмечал, что «власти Грузии твердо защищают права человека, включая права лиц с нетрадиционной ориентацией. Грузинское общество всегда было толерантным, но оно не может быть толерантным к псевдолиберальной пропаганде».
Мамука Мдинарадзе отмечал, что в тех странах, где особенно сильна такая идеология, согласно международным опросам, до 20% достигает численность лиц в возрасте от 18 до 25 лет, приверженных нетрадиционной сексуальной ориентации.
При этом исполсек «Грузинской мечты» не исключал давления на Грузию для узаконивания «гражданского партнерства», которое может подразумевать и нетрадиционные союзы.
«Псевдолибералы ополчились против терминов «мать» и «отец», «жена» и «муж», требуют «гендерно нейтральной» терминологии, в некоторых странах позволяют детям самим выбирать свой пол. Логично предположить, что потом потребуют изъять из удостоверяющих личность документов графу «пол», – говорил Мамука Мдинарадзе.
Он отмечал, что от Грузии ежегодно требуют допустить проведение гей-парадов, тогда как более 90% населения страны против этого.
По словам Мамуки Мдинарадзе, «такая пропаганда вовсе не является защитой прав человека, это только популяризация нетрадиционных отношений, и это большая опасность для общества».