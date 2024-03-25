В Грузии собрались поменять конституцию ради защиты от гей-пропаганды

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Мы должны принципиально защитить семейные ценности и будущие поколения от неисправимых последствий псевдолиберальной пропаганды», – сказал он.

По его словам, в частности, в конституции Грузии «четко запишут гарантии защиты семейных ценностей и несовершеннолетних».

Мамука Мдинарадзе сказал, что все поправки будут вноситься в течение этого года.

В Конституции Грузии с 2017 года записано, что брак является союзом мужчины и женщины.

Законом будут упорядочены «приравниваемые к браку» отношения, которые предусматривают «союз одного генетического мужчины и одной генетической женщины».

Также, в частности, будут запрещены медицинские вмешательства для изменения пола.

В документы будут вноситься только такие дефиниции, как «мужской пол», «женский пол».

Будут запрещены собрания, на которых могут популяризироваться однополые браки и интимные отношения, инцест, смена пола, а также пропаганда этого.

Ранее Мамука Мдинарадзе отмечал, что «власти Грузии твердо защищают права человека, включая права лиц с нетрадиционной ориентацией. Грузинское общество всегда было толерантным, но оно не может быть толерантным к псевдолиберальной пропаганде».

Мамука Мдинарадзе отмечал, что в тех странах, где особенно сильна такая идеология, согласно международным опросам, до 20% достигает численность лиц в возрасте от 18 до 25 лет, приверженных нетрадиционной сексуальной ориентации.

При этом исполсек «Грузинской мечты» не исключал давления на Грузию для узаконивания «гражданского партнерства», которое может подразумевать и нетрадиционные союзы.

«Псевдолибералы ополчились против терминов «мать» и «отец», «жена» и «муж», требуют «гендерно нейтральной» терминологии, в некоторых странах позволяют детям самим выбирать свой пол. Логично предположить, что потом потребуют изъять из удостоверяющих личность документов графу «пол», – говорил Мамука Мдинарадзе.

Он отмечал, что от Грузии ежегодно требуют допустить проведение гей-парадов, тогда как более 90% населения страны против этого.

По словам Мамуки Мдинарадзе, «такая пропаганда вовсе не является защитой прав человека, это только популяризация нетрадиционных отношений, и это большая опасность для общества».