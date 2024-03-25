Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.15 комментариев
Планировавший теракт мужчина задержан в Азербайджане
Спецслужбы Азербайджана задержали планировавшего теракт мужчину
Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана пресекла деятельность преступной группы, планировавшей теракты на территории страны.
По информации спецслужб, задержан гражданин Азербайджана Бахруз Аскеров, который находился на связи с жителями районов республики и поручил, в частности, организовать покушение на главу исполнительной власти Ленкоранского района, передает ТАСС.
Также известно, что Аскеров планировал убийства иностранных граждан, работающих преподавателями английского языка в нескольких регионах страны.
Тем временем Франция на фоне атаки на «Крокус Сити Холл» повысила уровень террористической угрозы до максимального.