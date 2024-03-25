Планировавший теракт мужчина задержан в Азербайджане

Спецслужбы Азербайджана задержали планировавшего теракт мужчину

Tекст: Александра Юдина

По информации спецслужб, задержан гражданин Азербайджана Бахруз Аскеров, который находился на связи с жителями районов республики и поручил, в частности, организовать покушение на главу исполнительной власти Ленкоранского района, передает ТАСС.

Также известно, что Аскеров планировал убийства иностранных граждан, работающих преподавателями английского языка в нескольких регионах страны.

Тем временем Франция на фоне атаки на «Крокус Сити Холл» повысила уровень террористической угрозы до максимального.