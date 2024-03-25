Франция после атаки на «Крокус Сити Холл» повысила уровень террористической угрозы до максимального

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в Елисейском дворце был созван Совет обороны и безопасности, в ходе которого власти Франции решили повысить уровень террористической угрозы до максимально возможного, передает «Интерфакс».

Отмечается, что повышение уровня террористической угрозы указывает на то, что во Франции вероятность теракта считают очень высокой.

Напомним, ряд стран, в том числе недружественных, выступил с осуждением террористического акта в «Крокус Сити Холле». Соответствующие заявления сделали Франция, Германия, Британия, Финляндия и другие. С осуждением теракта также выступили в США.

