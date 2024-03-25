Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.0 комментариев
Франция после атаки на «Крокус Сити Холл» повысила уровень террористической угрозы до максимального
В связи с терактом в московском «Крокус Сити Холле» Франция повысила уровень террористической угрозы до максимально возможного «чрезвычайная угроза теракта», заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.
По его словам, в Елисейском дворце был созван Совет обороны и безопасности, в ходе которого власти Франции решили повысить уровень террористической угрозы до максимально возможного, передает «Интерфакс».
Отмечается, что повышение уровня террористической угрозы указывает на то, что во Франции вероятность теракта считают очень высокой.
Напомним, ряд стран, в том числе недружественных, выступил с осуждением террористического акта в «Крокус Сити Холле». Соответствующие заявления сделали Франция, Германия, Британия, Финляндия и другие. С осуждением теракта также выступили в США.