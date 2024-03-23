Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
Глава МИД Британии: Лондон решительно осуждает теракт в «Крокус сити холле»
В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли и пострадали десятки людей, Британия решительно осудила теракт и выразила соболезнования семьям погибших, заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на своей странице в соцсети написал, что его страна «решительно осуждает теракт в подмосковном «Крокус сити холле», в результате которого погибли люди», передает ТАСС.
Он выразил искренние соболезнования и глубокое сочувствие родным многочисленных жертв. «Ничто и никогда не может оправдать столь чудовищный акт насилия», – подчеркнул Кэмерон.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок осудили теракт в «Крокус Сити Холле».