  • Новость часаФранция после атаки на «Крокус Сити Холл» повысила уровень террористической угрозы до максимального
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    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    16 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

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    25 марта 2024, 07:57 • Новости дня

    Украинские беспилотники перехвачены над Ростовской областью

    Украинские беспилотники перехвачены над Ростовской областью
    @ Минобороны России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО перехватила над Ростовской областью 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что ночью киевский режим пытался осуществить террористическую атаку, используя беспилотники самолетного типа.

    Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС.

    24 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    За минувшие сутки ВСУ потеряли около 1030 солдат на Купянском, Белгородском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, сообщили в Минобороны России.

    На Купянском направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», говорится в Telegram-канале ведомства.

    На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины. В результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО  Vampire RM-70 чешского производства, а также реактивная система залпового огня Mars производства ФРГ.

    На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов.

    На Авдеевском направлении противник потерял до 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и противотанковая пушка «Рапира».

    На Херсонском направлении подразделения ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три автомобиля.

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    24 марта 2024, 13:48 • Новости дня
    Азаров: На Украине боятся поддерживать Россию после теракта

    Азаров: Жители Украины боятся нести цветы к посольству России в Киеве

    Азаров: На Украине боятся поддерживать Россию после теракта
    @ Evgenia Novozhenina/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Украины вместе с Россией скорбят после теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, но публично это не показывают из-за страха быть арестованными киевскими властями, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    По его словам, киевский режим ликует, поскольку горожане не несут цветы к зданию посольства России, но не потому, что они не сочувствуют, а потому, что простые украинцы так запуганы, что боятся любых проявлений поддержки России, передает РИА «Новости». Азаров добавил, что киевляне прекрасно знают, что либо на них натравят оголтелых молодчиков из нацбатов, либо обвинят в «коллаборационизме» и посадят в тюрьму.

    Ранее полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству после теракта в «Крокусе».

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    24 марта 2024, 21:55 • Новости дня
    Командующий сухопутными войсками Украины пожаловался на травлю сотрудников военкоматов

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк назвал травлей критику в адрес сотрудников военкоматов за силовые задержания военнообязанных, сообщает издание «Страна».

    Он заявил, что такие действия подрывают обороноспособность страны. Павлюк считает, что главный акцент делается не на неправомерных действиях сотрудников военкоматов, а на нежелании мужчин защищать свою страну, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что видеоролики о силовых задержаниях не содержат контекста. По данным минобороны Украины, менее половины сотрудников военкоматов (46%) участвовали в боевых действиях.

    Ранее в Одессе женщина выгнала из трамвая сотрудника военкомата, который пытался проверить документы у мужчин.

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    24 марта 2024, 14:23 • Новости дня
    МО: ВКС России ударили по объектам энергетики и ВПК Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки безэкипажных катеров на Украине, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, ночью ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам газодобывающей отрасли, электроэнергетики, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров, передает ТАСС. В Минобороны добавили, что в результате ударов дезорганизована работа предприятий по изготовлению и ремонту вооружения, техники и боеприпасов и уничтожена военная техника и средства поражения производства стран НАТО. Все цели удара достигнуты.

    Ранее в Минэнерго Украины сообщили, что ряд подстанций, питающих промышленные предприятия и энергетический объект, обесточены в Днепропетровской области на востоке страны.

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    24 марта 2024, 20:46 • Новости дня
    Стало известно об отставке командующего подготовкой командования сухопутных войск ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк ушел в отставку, сообщил телеканал ТСН.

    Николюк заявил, что планирует продолжить службу в армии на другом направлении фронта, он переходит на должность командира одного из соединений на фронте, передает РИА «Новости».

    Николюк не уточнил, чем именно было вызвано его решение уйти с поста командующего.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал и подписал «ряд новых кадровых назначений для сил обороны» страны.

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    24 марта 2024, 11:17 • Новости дня
    Подпольщики сообщили об ударе ВС России по штурмовой бригаде «Лють» в Харькове

    Подполье: ВС России ударили по штурмовой бригаде ВСУ «Лють» в Харькове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере 30 украинских силовиков убиты ударом ВС РФ по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады «Лють», рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, 23 марта ВС России нанесли удар по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел, где находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады национальной полиции «Лють», после чего силовики оцепили ближайшие районы, и пока скорые не увезли всех убитых и раненых, оцепление не снимали, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что о качестве прилета говорит большое количество машин скорой помощи.

    Он добавил, что ночью 23 марта был нанесен удар и по расположению украинских военных в санатории поселка имени Герцена в Харькове, где находилось расположение военных ВСУ, погибших около тридцати.

    Ранее подпольщики сообщили, что ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области, аэродром в Хмельницкой области, машиностроительный завод в Харькове.

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    24 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрыв прогремел в Одессе, сообщило украинское издание «Страна».

    В СМИ указали, что сообщения о взрывах появились в местных пабликах. Воздушная тревога в регионе не объявлялась, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны России сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки безэкипажных катеров на Украине.

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    24 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    В Киеве идет митинг с требованием организации обмена пленных

    На Европейской площади в Киеве проходит митинг с требованием обмена пленных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Митинг с требованием организации обмена пленных вновь проходит на Европейской площади в центре Киева, в акции принимают участие более тысячи человек, сообщает украинское агентство Укринформ.

    По сообщению агентства, в Киеве проходит митинг за возвращение военнопленных, передает РИА «Новости».

    На опубликованном видео можно заметить, что на площади собрались более тысячи человек, которые держат в руках плакаты с соответствующими призывами, мимо проезжающие автомобили сигналят в поддержку собравшихся.

    Ранее издание Asia Times сообщило, что военнослужащие украинской армии начали чаще сдаваться в плен, они ставят условием отказ от обмена с Украино.

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    24 марта 2024, 13:08 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически прекратили попытки форсировать Днепр с целью переправиться на левый берег региона.

    По его словам, ВСУ почти прекратили попытки переправиться на левый берег Днепра, передает РИА «Новости». Некоторое количество украинских военных остаются на левобережье, питание и боеприпасы им доставляют тяжелые дроны, а забирать убитых и раненых они даже не планируют.

    Сальдо добавил, что украинские военные пытались переправиться через Днепр ради того, чтобы «главарь киевского режима мог отчитаться своим хозяевам о присутствии на левом берегу Днепра».

    Ранее на Украине военкомы стали похищать мужчин для отправки под Крынки.

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    24 марта 2024, 09:52 • Новости дня
    В Кривом Роге 76 тыс. человек остались без тепла

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Линия электропередачи и теплосети получили повреждения в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, в результате чего без теплоснабжения остались 76 тыс. человек, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

    По его словам, в Кривом Роге повреждены линия электропередачи и теплосети, в городе отключены несколько котельных, передает ТАСС. Лысак добавил, что без тепла сейчас находятся 3 тыс. домов, где всего проживают 76 тыс. человек, а также более полутора сотен учебных заведений.

    Он добавил, что также поврежден энергетический объект в Никопольском районе области.

    Ранее представители подполья сообщили, что в Кривом Роге попадание зафиксировано в Криворожскую ТЭЦ и в один из нескольких военных городков на окраине.

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    24 марта 2024, 10:39 • Новости дня
    Припортовая инфраструктура Дуная повреждена на юге Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Припортовая инфраструктура Дуная повреждена в Одесской области Украины, сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

    Как говорится в сообщении, в Подунавье получила повреждения припортовая инфраструктура, передает ТАСС. Подробности не приводятся.

    Ранее в подконтрольном Киеву городе Херсоне была повреждена припортовая инфраструктура.

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    24 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 11 ракет Storm Shadow

    Минобороны: ПВО России за сутки сбила 172 украинских дрона и 11 Storm Shadow

    Российская ПВО сбила 11 ракет Storm Shadow
    @ Rept0n1x/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы ПВО за сутки сбили 172 украинских дрона, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун» и 22 снаряда РСЗО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

    Как говорится в сообщении, средствами ПВО за сутки было уничтожено 172 украинских БПЛА, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре ракеты MALD и 22 реактивных снаряда систем HIMARS и Vampire, передает ТАСС.

    Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что удары Украины по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет украинского конфликта наносились ракетами, поставленными НАТО.

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    24 марта 2024, 12:55 • Новости дня
    В Днепропетровской области обесточены питающие промышленные объекты подстанции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ряд подстанций, питающих промышленные предприятия и энергетический объект, обесточены в Днепропетровской области на востоке Украины, сообщили в Минэнерго страны.

    Как говорится в сообщении, в Днепропетровской области обесточились ряд подстанций, питающих промышленность и энергетический объект, передает ТАСС.

    В «Укрэнерго» тем временем сообщили, что ночью в области было повреждено оборудование на одной из подстанций и высоковольтная линия электропередачи.

    Ранее сообщалось, что линия электропередачи и теплосети получили повреждения в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, в результате чего без теплоснабжения остались 76 тыс. человек.

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    25 марта 2024, 02:30 • Новости дня
    Захарова обвинила США в попытках перекраивать миропорядок руками террористов

    Захарова после заявлений Вашингтона о теракте в «Крокусе» указала на роль США в появлении ИГ

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления США о том, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «Исламское государство», а не Украина.

    Захарова в колонке для «Комсомольской правды» заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство».

    По словам Захаровой, у американцев «нет выхода»: миллиарды долларов, поставки оружия киевскому режиму, русофобия, запрет на переговоры, поддержка любых действий Киева, игнорирование украинских терактов – все это указывает на спонсирование Вашингтоном украинского терроризма.

    Отсюда и попытки обелить «своих подопечных» и попытки «прикрыть себя вместе с созданным ими же режимом Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ». Однако США «попали в свой же собственный ржавый капкан», заявила Захарова.

    Она напомнила о том, как в результате деятельности США в Афганистане, Ираке и Сирии возникли «Аль-Каида*» и «Исламское государство*». Захарова отметила, что «по странному стечению обстоятельств, в последние годы ИГИЛ скорректировал свои планы и теперь осуществляет вылазки в основном против врагов и противников США»: талибов, иранцев, сирийского правительства и России.

    В 1992 году США навязали палестинцам «демократический выборный процесс», что привело к созданию в секторе Газа партии ХАМАС, а в 2021 году Джо Байден разморозил выплаты ХАМАС в размере 360 млн долларов, указала Захарова.

    «В чем же логика, спросите вы? В деньгах и власти. А в условиях международно-правового запрета на прямые интервенции еще и в том, чтобы сеять «управляемый хаос» и перекраивать миропорядок руками террористов. Внимание, вопрос к Белому дому: точно ИГИЛ*, не передумаете?», – заявила Захарова.

    Напомним, в Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Захарова призвала США запомнить, что в теракте они обвинили ИГ*. В экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ*, чтобы скрыть причастность Украины.

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    24 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    При обстреле Белгородской области пострадали четыре человека

    Tекст: Ольга Иванова

    Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО, было сбито 22 воздушные цели на подлете к городу, четыре человека пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Он сообщил, что среди пострадавших мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья, они доставлены бригадами скорой в городскую больницу №2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительным данным, различные повреждения получили 22 квартиры в семи МКД, семь частных жилых домовладений и один хозсубъект. Также повреждены 11 автомобилей.

    Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела окраины села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ пострадал один человек.

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