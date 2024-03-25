На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.11 комментариев
Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС
После пожара на Новочеркасской ГРЭС два энергоблока временно выведены из эксплуатации
На трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошел пожар, два энергоблока временно выведены из эксплуатации, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Голубев сообщил в Telegram, что сотрудники ГРЭС оперативно справились с ликвидацией возгорания, никто не пострадал. Причины случившегося выясняются. Из-за возгорания Тихорецкая и Ростовская высоковольтные линии автоматически отключились, позднее энергоснабжение потребителей возобновили.