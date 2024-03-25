На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.11 комментариев
Минфин Германии пожаловался на падение конкурентоспособности страны
Глава минфина Германии Линднер заявил о снижении экономической конкурентоспособности страны
Экономическая конкурентоспособность Германии снижается уже на протяжении десяти лет, несмотря на рекордные вложения со стороны государства, заявил глава минфина страны Кристиан Линднер.
Линднер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что инвестируют как никогда много, но «экономическая конкурентоспособность снижается каждый год, начиная с 2014 года». При этом расходы на социальную сферу составляют львиную долю бюджета, передает РИА «Новости».
Он призвал повысить эффективность. Министр выразил сомнение в том, что государственные вливания способны сделать экономику Германии конкурентоспособной. По его словам, власти должны «создавать условия, благоприятные для развития экономики, которая генерирует доходы для казны».
Напомним, министр экономики и проблем климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек позволил себе нецензурную брань, призывая политиков решать существующие проблемы.