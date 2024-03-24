На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.3 комментария
Для пострадавших в «Крокус Сити Холле» за выходные сдали кровь около 4 тыс. человек
За два дня после теракта в «Крокус Сити Холле» около 4 тыс. человек сдали кровь, чтобы помочь пострадавшим, сообщили в Минздраве Подмосковья.
В ведомстве подсчитали, что в воскресенье 815 человек сдали кровь в центрах крови Подмосковья, а за выходные отделения посетили в общей сложности 4 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что Центром крови Московской области заготовлен 1341 литр крови и ее компонентов.
Ранее сообщалось, что число погибших при теракте в «Крокусе» возросло до 137 человек.