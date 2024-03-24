  • Новость часаРаботавшие в «Крокусе» трое подростков спасли минимум сотню людей в день теракта
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

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    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    57 комментариев
    24 марта 2024, 18:17 • Новости дня

    Для пострадавших в «Крокус Сити Холле» за выходные сдали кровь около 4 тыс. человек

    Tекст: Ольга Иванова

    За два дня после теракта в «Крокус Сити Холле» около 4 тыс. человек сдали кровь, чтобы помочь пострадавшим, сообщили в Минздраве Подмосковья.

    В ведомстве подсчитали, что в воскресенье 815 человек сдали кровь в центрах крови Подмосковья, а за выходные отделения посетили в общей сложности 4 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что Центром крови Московской области заготовлен 1341 литр крови и ее компонентов.

    Ранее сообщалось, что число погибших при теракте в «Крокусе» возросло до 137 человек.

    24 марта 2024, 01:20 • Новости дня
    Террористы в «Крокусе» снимали свои зверства на видео
    Террористы в «Крокусе» снимали свои зверства на видео
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время теракта в «Крокус Сити Холле» нападавшие снимали на видео, как расстреливают посетителей концертного зала.

    На кадрах, распространенных в сети, голоса террористов изменены, а лица заретушированы.

    Судя по распространенным кадрам, один из боевиков, размахивая ножом, указывал другому, в кого стрелять. Он также добивал раненых.

    Запечатленный в ролике автомат, испачканный краской, затем был найден силовиками в концертном зале.

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Экстренные службы обнаружили под завалами концертного зала тела еще нескольких человек. В списке раненых значится 140 пострадавших.

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    23 марта 2024, 22:58 • Новости дня
    Светлаков рассказал Собчак, как баррикадировался в «Крокусе»

    Сергей Светлаков рассказал подробности теракта в «Крокус Сити Холле», где он находился

    Tекст: Денис Тельманов

    Продюссер и шоумен Сергей Светлаков рассказал, что происходило в «Крокус Сити Холле» во время теракта 22 марта. По его словам, ему и около 30 зрителям с соседних мест удалось спастись благодаря действиям сотрудников концертного зала.

    «Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож, потому что все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах», – рассказал Светлаков в интервью Ксении Собчак, которая опубликовал его историю в своем Telegram-канале.

    По его словам, он с другими мужчинами забаррикадировал вход в коридор, используя стулья и диваны, однако через какое-то время другие зрители выломали дверь в поисках выхода.

    После этого повалил черный дым, и девушка-менеджер «предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе».

    «Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было», – рассказал Светлаков.

    Он добавил, что из коридора его группа зрителей попала в уже задымленное фойе, где другой работник «Крокуса» жестами показал им дорогу к выходу на улицу. Там Светлаков встретил жену, которая опоздала на концерт.

    «Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла – София Мейер. Спасибо ей! Она герой», – добавил Светлаков.

    Он также выразил соболезнование всем пострадавшим.

    «Это был ад», – заключил шоумен.

    Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям установить личности спасавших людей героев, чтобы представить их к наградам.

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    23 марта 2024, 20:42 • Новости дня
    Школьник спас из «Крокуса» более 100 человек во время теракта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подрабатывающий в гардеробе «Крокус Сити Холла» школьник по имени Ислам вывел из здания комплекса более 100 человек, когда туда ворвались вооруженные террористы.

    В момент, когда раздались первые выстрелы, юноша, следуя инструкциям, направил бежавшую в тупик толпу людей по верному пути и вывел их на безопасную улицу, передает телеканал «Звезда».

    Телеканал RT опубликовал в своем Telegram-канале кадры героического поступка школьника. «Люди, люди, стреляют, стреляют! Туда-туда, все уходите! В «Экспо»!», – направляет испуганную толпу молодой человек, снимая происходящее на видео.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который обезоружил одного из нападавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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    23 марта 2024, 22:06 • Новости дня
    Бывший советник Пентагона заявил о причастности ЦРУ и MI6 к теракту в «Крокусе»

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что к теракту в «Крокусе» могли быть причастны ЦРУ и MI6

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что к теракту в «Крокус Сити Холле» могли быть причастны ЦРУ и MI6.

    «Мало сомнений в том, что в этом были замешаны MI6/ЦРУ», – написал Макгрегор в своем микроблоге, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, террористы могли быть связаны с воюющими на стороне Украины экстремистами.

    Он не предоставил никаких доказательств своим словам.

    Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате стрельбы и взрыва погибли 143 человека, еще более 200 пострадали.

    ФСБ России уже задержала 11 человек, причастных к теракту. Среди них - 4 террориста, непосредственно участвовавших в нападении.

    По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, но были задержаны.

    Президент России Владимир Путин был проинформирован о теракте в первые минуты. Он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах.

    Следствие по делу теракта продолжается.

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    23 марта 2024, 20:35 • Новости дня
    Полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству после теракта в «Крокусе»

    Полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству России после теракта в «Крокусе»

    Полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству после теракта в «Крокусе»
    @ Мария Швачко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России в Риге сообщило, что местная полиция препятствует возложению цветов у здания посольства в знак солидарности с жертвами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

    В сообщении российского посольства в Риге в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) говорится, что сотни жителей Латвии, разделяющих боль народа России, приносили цветы и лампадки к стенам посольства, но полиция запретила им приближаться к зданию дипмиссии, передает ТАСС.

    Посольство России в Латвии также раскритиковало власти страны за отсутствие соболезнований семьям погибших и осуждения теракта в «Крокусе».

    В диппредставительстве заявили, что такое поведение наводит на мысль, что в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой, и одобряют террор в отношении мирного населения России.

    Ранее власти Литвы и Австрии не стали прямо осуждать теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

    Отметим, что при этом ряд стран, в том числе недружественных, выступил с осуждением террористического акта в «Крокус Сити Холле». Соответствующие заявления сделали Франция, Германия, Британия, Финляндия и другие. С осуждением теракта также выступили в США.

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    23 марта 2024, 20:54 • Новости дня
    Кнайсль назвала «заказным» теракт в «Крокусе»

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала «заказным» теракт в «Крокусе»

    Кнайсль назвала «заказным» теракт в «Крокусе»
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Случившееся в «Крокус Сити Холле» является заказным терактом против России, мировое сообщество должно осудить его в полной мере, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    «Я очень сожалею, что в Европейском cоюзе, в том числе в моей стране, очень многие видные деятели не в полной мере осуждают эти действия террористов», – сказала она в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    По словам Кнайсль, случившееся является «организованным преступлением, которое имеет политические основания за спиной», и представляет собой «действия против конкретного государства».

    Экс-глава австрийского МИД также выразила соболезнования народу России в связи со случившимся.

    Ранее власти Литвы и Австрии не стали прямо осуждать теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

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    24 марта 2024, 13:16 • Новости дня
    Медведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
    Медведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Все причастные к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», независимо от страны и статуса, будут легальной целью для мести со стороны России, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    «Царствия Небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого», – написал он в своем Telegram-канале. «Все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель», – добавил он, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые попытки США оправдать Киев в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» должны рассматриваться как улика до завершения расследования.

    Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.

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    24 марта 2024, 03:40 • Новости дня
    Бизнесмен Сакс: Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»

    Бизнесмен Сакс заявил, что Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»

    Бизнесмен Сакс: Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Дэвид Сакс заявил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» может стоять Украина. По его мнению, США должны отказаться от поддержки Киева, если эта информация подтвердится.

    «Если за террористической атакой стояло правительство Украины, что все более вероятно, США должны отречься от нее, иначе мы станем соучастниками», – написал Сакс в субботу на своей странице в соцсети.

    Он также подчеркнул, что заявления украинских властей о непричастности к теракту «не имеют большого значения».

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина руками Запада 10 лет превращалась в центр распространения терроризма, туда пытались сбежать террористы и после теракта в «Крокус Сити Холле».

    Напомним, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен теракт. По последним данным СК, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться. Пострадали 147 человек.

    Были задержаны 11 человек, причастных к теракту, включая всех 4 непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной.

    Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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    23 марта 2024, 19:22 • Новости дня
    Группа «Пикник» не нашла пропавшего при теракте в «Крокусе» музыканта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пропавший участник музыкальной группы «Пикник» до сих пор не найден, сообщил концертный директор коллектива Юрий Чернышевский.

    Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что пропавший при теракте участник группы вышел на связь, Чернышевский заявил, что это не правда и поиски продолжаются, передает ТАСС.

    Ранее директор «Пикника» сообщил, что после теракта в «Крокусе» не удается связаться с одним из участников группы, все остальные музыканты, до кого смогли дозвониться, не пострадали.

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    24 марта 2024, 11:17 • Новости дня
    Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта, пострадали 154 человека, сообщает Минздрав Московской области.

    Список госпитализированных размещен на сайте Минздрава Московской области. Всего в нем 154 фамилии. Как указали в ведомстве, из них 107 человек остаются на стационарном лечении в больницах Москвы и Подмосковья, 44 – на амбулаторном, а трое пострадавших уже выписаны, передает ТАСС.

    Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Экстренные службы обнаружили под завалами концертного зала тела еще нескольких человек.

    Коментарии (13)
    24 марта 2024, 10:47 • Новости дня
    Захарова: До конца следствия по теракту попытки США оправдать Украину будут уликой
    Захарова: До конца следствия по теракту попытки США оправдать Украину будут уликой
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые попытки США оправдать Киев в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» должны рассматриваться как улика до завершения расследования.

    Как указала Захарова в своем Telegram-канале, «политические элиты США за десятилетия поднаторели в умелом отвлечении внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок». Поэтому, по ее словам, необходимо считать уликой любую фразу от Вашингтона, которая оправдывает Киев, пока следствие по теракту не закончится.

    Дипломат добавила, что финансирование «террористической деятельности киевской ОПГ американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи Байдена длятся уже много лет».

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решительно осуждает теракт, произошедший в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

    Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе».

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    24 марта 2024, 11:55 • Новости дня
    Шаман выпустил песню-реквием в память о погибших в «Крокусе»
    Шаман выпустил песню-реквием в память о погибших в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Певца Шаман (Shaman, настоящее имя – Ярослав Дронов) выпустил песню, которую посвятил памяти погибших во время атаки на «Крокус Сити Холл».

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале певца, случившееся невозможно понять, принять, осознать.

    «Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране. В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле», я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера», – написал Шаман.

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    23 марта 2024, 21:49 • Новости дня
    Подозреваемых в теракте в «Крокусе» доставили на допрос в СК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Четверо мужчин, задержанных по подозрению в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», доставлены в Москву в Следственный комитет.

    Предполагаемых террористов привезли в СК в двух автозаках, передает ТАСС. Автомобили находятся на территории СК, это указывает на то, что подозреваемые находятся на допросе, отмечает агентство.

    Ожидается, что в ближайшие дни следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых, им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о задержании предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле».

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    24 марта 2024, 11:34 • Новости дня
    Поздняков отметил отсутствие реакции МОК на теракт в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что сожалеет о том, что Международный олимпийский комитет не выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

    По его словам, многие государства и их лидеры выразили России свою поддержку, осудив терроризм, и на этом фоне заметно отсутствие реакции со стороны главной олимпийской организации мира, передает ТАСС. Поздняков добавил, что печально то, что нейтральный статус у МОК теперь и в отношении человеческих жизней.

    Глава ОКР выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Напомним, число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154.

    Коментарии (7)
    23 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 140 человек

    Минздрав Подмосковья: Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 140 человек

    Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 140 человек
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения Московской области обновило список пострадавших в результате теракта, произошедшего накануне в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

    В обновленном списке значатся 140 фамилий, трое пострадавших уже выписаны из подмосковных больниц, на стационарном лечении остаются 105 человек, еще 31 – на амбулаторном, передает ТАСС.

    По информации Департамента здравоохранения Москвы, в столичные больницы по состоянию на 19.30 госпитализированы 93 человека.

    «Для родственников пострадавших открыта горячая линия +7-499-251-45-03. По телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения», – сообщили в Депздраве.

    Ранее сообщалось о 107 пострадавших при теракте в «Крокусе», 133 человека погибли. МЧС опубликовало предварительный список погибших.

    Коментарии (7)
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