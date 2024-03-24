При ударе Израиля по Дейр-эль-Балаху в секторе Газа погибли семеро палестинцев

Удар Израиля по Дейр-эль-Балаху в секторе Газа привел к гибели как минимум семерых мирных жителей

Tекст: Денис Тельманов

Еще несколько человек получили ранения и доставлены в больницу, передает ТАСС со ссылкой на палестинское информационное агентство WAFA.

Отмечается, что обстрелу подверглись также районы к юго-востоку от Хан-Юниса на юге сектора Газа.

По данным Минздрава палестинского анклава, с момента обострения конфликта 7 октября число жертв среди палестинцев в секторе Газа превысило 32,1 тыс. человек. Большинство из них женщины и дети.