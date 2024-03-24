Губернатор: Один человек погиб и четверо пострадали при атаке на Севастополь

При ракетной атаке ВСУ на Севастополь один человек погиб и четверо пострадали

Tекст: Денис Тельманов

«Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что от осколков пострадали четыре человека: у подростка 18 лет поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения перелом голени.

«Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась», – отметил Развожаев.

По его словам, от ударной волны в жилых домах в центре города повыбивало стекла, люди при этом не пострадали.

«Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами утром начнут подомовой обход», – подчеркнул губернатор.

Ранее Развожаев сообщил о массированной атаке на Севастополь, в ходе которой силами ПВО было сбито более 10 ракет.