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Развожаев сообщил о массированной атаке на Севастополь
Развожаев сообщил о массированной атаке на Севастополь, сбито более 10 ракет
Севастополь подвергся массированному ракетному удару со стороны Украины. По словам губернатора города Михаила Развожаева, системы ПВО уже сбили более 10 ракет.
«Ракетная атака продолжается... Все городские службы работают в усиленном режиме», – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, есть информация о попадании ракет в жилые дома. В частности, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, в районе улицы Батумской осколки ракеты повредили пятиэтажный дом и газовую трубу, в результате чего женщина получила осколочное ранение руки.
Кроме того, на улице Гранатной осколок ракеты повредил дом и газовую трубу, в районе Качинского шоссе осколок ракеты попал в жилой дом, на улице Юхарина Балка обломки ракеты обнаружены на проезжей части.
В результате обстрела отключилась линия электропередач на улице Матроса Кошки. Бригада ремонтников уже выехала на место, подчеркнул Развожаев.
Губернатор призвал жителей города не подходить к обломкам и частям сбитых ракет, а сразу звонить в 112.