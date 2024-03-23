Развожаев сообщил о массированной атаке на Севастополь, сбито более 10 ракет

Tекст: Денис Тельманов

«Ракетная атака продолжается... Все городские службы работают в усиленном режиме», – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, есть информация о попадании ракет в жилые дома. В частности, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, в районе улицы Батумской осколки ракеты повредили пятиэтажный дом и газовую трубу, в результате чего женщина получила осколочное ранение руки.



Кроме того, на улице Гранатной осколок ракеты повредил дом и газовую трубу, в районе Качинского шоссе осколок ракеты попал в жилой дом, на улице Юхарина Балка обломки ракеты обнаружены на проезжей части.

В результате обстрела отключилась линия электропередач на улице Матроса Кошки. Бригада ремонтников уже выехала на место, подчеркнул Развожаев.



Губернатор призвал жителей города не подходить к обломкам и частям сбитых ракет, а сразу звонить в 112.