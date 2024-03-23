РБК: Записи с камер свидетельствуют о боевой подготовке террористов

Tекст: Вера Басилая

Следствие считает, что нападавшие готовили атаку на «Крокус», хорошо изучили схему, продумали пути отхода. Скорее всего, террористы покинули здание «Крокуса», смешавшись с толпой посетителей, заявил источник РБК.

По его словам, террористы знали, где находится охрана, потому что сотрудники ЧОП были убиты первыми и сразу же. Силовики на основе анализа передвижения террористов и стрельбе предполагают, что они могут иметь опыт боевых действий.

Источник отметил, что часть записей с камер утрачена вследствие пожара и последующего тушения.

Ветеран «Альфы» Виталий Демидкин заявил, что следы заказчиков теракта в «Крокусе» ведут на Украину и Запад.