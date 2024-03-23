Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
РБК: Записи с камер свидетельствуют о боевой подготовке террористов
РБК: Записи с камер свидетельствуют о боевой подготовке террористов
Террористы напавшие на «Крокус Сити Холл», хорошо ориентировались в здании, и имеют боевой опыт, об этом говорят записи камер видеонаблюдения, сообщили источники РБК.
Следствие считает, что нападавшие готовили атаку на «Крокус», хорошо изучили схему, продумали пути отхода. Скорее всего, террористы покинули здание «Крокуса», смешавшись с толпой посетителей, заявил источник РБК.
По его словам, террористы знали, где находится охрана, потому что сотрудники ЧОП были убиты первыми и сразу же. Силовики на основе анализа передвижения террористов и стрельбе предполагают, что они могут иметь опыт боевых действий.
Источник отметил, что часть записей с камер утрачена вследствие пожара и последующего тушения.
Ветеран «Альфы» Виталий Демидкин заявил, что следы заказчиков теракта в «Крокусе» ведут на Украину и Запад.