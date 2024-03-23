Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
В московском метро усилены меры безопасности
В московском метрополитене были введены усиленные меры безопасности, сообщили в столичном департаменте транспорта.
На станциях метро теперь патрулируют сотрудники Ведомственной охраны правительства Москвы, работники Службы безопасности и сотрудники полиции. Также работает система видеоаналитики «Сфера», которая позволяет оперативно опознавать людей из базы розыска, передает «Интерфакс».
Кроме того, на входе в метро пассажиры проходят тщательный досмотр. В департаменте транспорта просят отнестись с пониманием к требованиям инспекторов в досмотровых зонах.