«Как дела?» – понеслось с фронта. – «Как дела?». Бойцы в курсе. Выражают соболезнования, хотя случившееся – беда не только москвичей, всей страны. Этим вечером для бойцов тоже что-то поменялось.0 комментариев
Открыт сбор средств для семей погибших в «Крокусе»
Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств для семей погибших и пострадавших в «Крокусе»
Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».
Сделать пожертвование можно по реквизитам: Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК
ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001 Расчетный счет: 40703810100020000067
Банк: ПАО Сбербанк, БИК: 044525225, Корр. счет: 30101810400000000225
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл»
Всю подробную информацию можно узнать на мывместе.рф