Autodesk запретил компаниям из России пользоваться своим ПО

Минобороны сообщило об уничтожении четвертого Abrams на Авдеевском направлении

Tекст: Алексей Дегтярев

Разведчики засекли передвижение гусеничной техники в поселке Бердычи, они выследили цель и ударили по ней. Машина была обездвижена, указало ведомство, передает ТАСС.

После этого по ней нанесли второй удар FPV-дроном, танк был уничтожен. Также разведчикам удалось добраться до этой техники, осмотреть ее и извлечь все необходимые образцы.

В ведомстве пояснили, что старший разведчик-оператор с позывным «Сокол» работал в условиях плохой видимости. Он не знал, какая цель находится перед ним. После того, как погода прояснилась, воздушные разведчики установили, что пораженная машина – это Abrams.

«Поначалу, на самом деле, я не ожидал даже, что это будет американец. Ну танк и танк. Это произвело такой фурор у меня внутри, что американцы горят еще хлеще, чем другие танки. Появилась мотивация еще больше работать», – сказал разведчик.

Другой разведчик с позывным «Изай» заявил, что американская машина не произвела на бойцов сильного впечатления. Он пояснил, что побывал внутри машины, по его оценке, Abrams хуже Т-90.

Ранее разведчики опубликовали видео изнутри подбитого Abrams.