Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на какие-то компромиссы с Москвой и запустил процесс тотального противостояния.0 комментариев
Autodesk запретил компаниям из России пользоваться своим ПО
Американский производитель программного обеспечения для промышленного машиностроения Autodesk наложила запрет для российских компаний на использование своих продуктов.
Запрет введен с 20 марта, соответствующее письмо своим партнерам в России направила компания, передает РБК.
Такое решение в Autodesk обосновали 12-м по счету пакетом антироссийских санкций со стороны Европейского союза. Пакет не дозволяет продажу, поставку, передачу, экспорт и предоставление списка услуг, в том числе ПО для промышленного дизайна.
Отмечается, что разработчик прекратил работать в России еще в 2022 году, но не вводил запрет на пользование своими сервисами ранее.