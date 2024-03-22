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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему СВО де-факто стала войной

    Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на какие-то компромиссы с Москвой и запустил процесс тотального противостояния.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Бомбежками Югославии Запад изменил Россию

    Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем лукавство «олимпийского перемирия»

    Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.

    7 комментариев
    22 марта 2024, 20:23 • Новости дня

    Россия запретила въезд 56 гражданам Канады

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ответ на вводимые Канадой ограничения Россия приняла решение запретить въезд на свою территорию ряду граждан этой страны, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

    В список вошли 56 граждан Канады, «деятельно вовлеченных по линии академического сообщества и пробандеровских структур в кампанию по восхвалению гитлеровских пособников из ОУН*-УПА* (организация признана экстремистской и запрещена в России) и дивизии «Галичина», включая позорное чествование в канадском парламенте нациста Ярослава Гуньки, бизнесменах и главах компаний, которые причастны к поставкам вооружений ВСУ, а также активных участниках раздуваемой властями русофобской кампании», сообщается на сайте МИД.

    Ведомство отмечает, что контрмеры Москвы «носят избирательный характер, в отличие от практикуемого официальной Оттавой, инициативно разорвавшей почти все межгосударственные связи».

    Ранее Россия запретила въезд 227 американцам, в том числе экс-послу США Джону Салливану.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    20 марта 2024, 21:51 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по базе наемников в Харькове
    Российские войска нанесли удар по базе наемников в Харькове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    База иностранных наемников попала под российский удар в Харькове, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС отметил, что в Харькове зафиксировано значительное увеличение числа баз иностранных наемников. В результате удара была поражена одна из них.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили базу готовивших теракты в Белгородской области наемников.

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    22 марта 2024, 10:08 • Новости дня
    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины

    Глава Минэнерго Украины Галущенко: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам страны

    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

    В результате ударов повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Взрывы гремели по всей территории Украины. В Кропивницком и Кривом Роге идут аварийные отключения электроэнергии, передает «Российская газета».

    В данный момент уточняются масштабы разрушений.

    Напомним, в начале марта ВС России нанесли по объектам украинской военной инфраструктуры «массированный удар возмездия» из-за теракта в Брянской области.

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    19 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024

    МОК: В Олимпиаде-2024 могут принять участие 55 российских спортсменов

    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже, могут квалифицироваться 55 россиян и 28 белорусских спортсменов, заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд.

    «Наши эксперты предполагают, что на Игры еще квалифицируются 36 нейтральных атлетов с российскими паспортами и 22 – с белорусскими паспортами. Максимальное число – 55 и 28», – сказал Маклауд, передает ТАСС.

    По его словам, по состоянию на 19 марта на Игры отобрались 12 россиян и семь белорусских спортсменов.

    Маклауд также сообщил, что МОК запретил спортсменам из России из Белоруссии участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2024, при этом им разрешено присутствовать на мероприятии.

    Ранее в Госдуме назвали неприемлемыми условия для участия россиян в Олимпиаде.

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    21 марта 2024, 21:31 • Новости дня
    Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве
    Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Завод «Зоря-Машпроект» в Николаеве, где производятся детали для ракет и осуществляется ремонт техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал под российский удар, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам местных жителей, удар был сдвоенный с последующей детонацией, на место направлено много скорых, в городе чувствуется отчетливый запах гари, рассказал Лебедев РИА «Новости».

    Несколько кварталов города оцеплено, медики говорят, что погибших и пострадавших «очень много», добавил он. Пострадавших транспортируют в район санатория «Дубки», где ВСУ создали военный городок с госпиталем, моргом и казармами.

    Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

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    20 марта 2024, 16:10 • Новости дня
    В Европе заявили о победе России в «мировой зерновой войне»

    Politico: Россия побеждает в мировой зерновой войне

    В Европе заявили о победе России в «мировой зерновой войне»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия побеждает в «мировой зерновой войне», продолжая поставлять свое зерно в ряд стран ЕС, пока европейские фермеры митингуют против бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции, пишет европейское издание газеты Politico.

    Как отмечает газета, массовые протесты фермеров в Европе против бесконтрольного импорта украинского зерна вынудили правительства стран ЕС пойти на уступки аграриям, что, в свою очередь, негативно сказалось на политических связях Киева с западными странами, передает ТАСС.

    Между тем Россия собрала рекордный урожай зерна и продолжила его экспорт в ряд стран ЕС, включая Испанию, Италию и Францию. Таким образом, Москва одержала победу в «мировой зерновой войне», считают авторы.

    Ранее сообщалось, что Европа собирается ввести запретительные пошлины на российское зерно, хотя европейские фермеры страдают в первую очередь от украинского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется такой шаг для России и для самих европейцев.

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    20 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Эксперты предложили ответ на перевод экономики Европы на военные рельсы

    Военный эксперт Артамонов: Лучшим ответом на перевод экономики Европы на военные рельсы станет наступление России в СВО

    Эксперты предложили ответ на перевод экономики Европы на военные рельсы
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе в последние дни растет накал милитаристской риторики. Так, в эфире французского ТВ обсуждают размещение войск по линии Днепра, а в Евросовете звучат призывы перевести экономику ЕС на военные рельсы. Лучшим ответом на все эти поползновения Запада станут решительные наступательные действий ВС России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты Александр Артамонов и Вадим Козюлин.

    «Разговор о переводе экономики на военные рельсы поднимается странами ЕС и НАТО уже не в первый раз. Так, в 2023 году генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что для достижения этой цели им понадобится два года. На мой взгляд, они уже перешли к реализации этой программы», – отметил военный эксперт Александр Артамонов.

    В доказательство своего предположения собеседник привел несколько фактов. «Так, Франция увеличила выпуск снарядов. Более того, в стране заработали два новых завода по производству боекомплектов и патронов, подходящего ВСУ калибра. И это только начало процесса, – уточнил он. – Существует также ряд решений по авиации. Если Киеву все же передадут F-16, это подстегнет производство запчастей».  

    «В целом, Европа давно готовится к военному конфликту», – акцентировал Артамонов, призвав не недооценивать происходящее. Спикер напомнил, что на днях в эфире французского ТВ обсуждали размещение военных по линии Днепра. По мнению эксперта, лучшим ответом на все эти поползновения Запада станут действия ВС РФ. «Сейчас у нас есть преимущество в зоне спецоперации. Нам нужно продолжать развивать наступление», – подчеркнул он.

    Схожей точки зрения придерживается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Мы видим, что европейские страны активно наращивают производство боеприпасов, развивают логистику для более быстрой доставки вооружений, создают новые военные базы, например, на территории недавно присоединившихся к НАТО Швеции и Финляндии, а также расширяют уже имеющиеся, например, в Румынии. Поэтому, действительно, процесс милитаризации в Европе уже идет», – соглашается он с Артамоновым.

    Эксперт отметил, что военное руководство РФ уделяет большое внимание перевооружению армии, увеличению мощности отечественного оборонно-промышленного комплекса, укреплению границ. Козюлин считает важным продолжать этот процесс на фоне новых рисков.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель призвал перевести экономику Евросоюза на военные рельсы. Он сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе саммита глав государств ЕС 21-22 марта. Также на мероприятии, по его словам, будет поднят вопрос совместных закупок оружия, увеличения военных бюджетов стран сообщества и ускорения поставок снарядов ВСУ. До этого Мишель подчеркивал, что страны ЕС должны повысить свои заказы вооружений и боеприпасов у европейской промышленности в два раза к 2030 году. Это, по его мнению, даст «больше предсказуемости» компаниям, а многолетние контракты позволят расширить производства оружия.

    Со схожим призывом выступил гендиректор норвежско-финской оборонной группы компаний Nammo Мортен Брандтсег. «Спрос на определенные товары со стороны оборонной промышленности – это спрос на военное производство», – приводит газета Financial Times слова Брандтсега. В отсутствие должного законодательства проблему невозможно «решить на сто процентов», добавил он. По мнению Брандтсега, Европе нужно принять закон наподобие американского Закона о военном производстве (DPA), дающее президенту право обязывать компании отдавать приоритет государственным контрактам перед частными.

    Примечательно, что Евросоюз до конца марта не смог поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, обещанных в прошлом году. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Тем не менее он подчеркнул, что это количество не включает боеприпасы, поставленные странами сообщества на двусторонней основе. На этом фоне директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер предложил Европе подумать о строительстве системы ПРО по типу «Железного купола», пишет Financial Times. Более того, по его словам, похожий проект только малого радиуса действия уже рассматривался в рамках германской инициативы «Небесный щит».

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    21 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Посол МИД Мирошник: ООН развенчала миф о «белой и пушистой» украинской демократии
    Посол МИД Мирошник: ООН развенчала миф о «белой и пушистой» украинской демократии
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    С помощью докладов, освещающих ужасы репрессий на Украине, западные организации пытаются оказать давление на офис Зеленского. Открытое нарушение прав человека местными силовиками может стать инструментом сбивания спеси с зазнавшихся чиновников. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Ранее в ООН заявили, что обвиненные в сотрудничестве с Россией подвергаются на Украине тяжелейшим пыткам.

    «С каждым днем отрицать преступления Украины становится все труднее. В Сеть утекают сотни данных о проводимых репрессиях. В западных СМИ даже появляются фотографии людей, осужденных за сотрудничество с Россией. То, как местные власти обращаются с ними – ужасает многих обывателей. Не комментировать это достаточно сложно», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Информация, поступающая из украинских тюрем, существенно расходится с образом и мифом «белой и пушистой» украинской демократии, который всему миру так старательно навязывали Вашингтон и Брюссель. Приходится отвечать на запросы времени: публиковать отчеты, доклады о происходящем. Кстати, цифры в них существенно занижаются», – подчеркнул собеседник.

    «Однако у этого процесса имеется и обратная сторона. Провоцируя обсуждения данной темы, западные страны как бы намекают офису Зеленского, что на него имеется компромат, позволяющий в нужный момент сбить спесь с его зазнавшихся управленцев. Нарушения украинских властей проходят по очень чувствительному для США и ЕС вопросу: права человека», – уточнил он.

    «Однако ожидать на этом фоне послаблений репрессионной политики не стоит. Одно дело дискутировать на международных площадках, а другое – реально оказывать давление на руководство Украины с целью прекратить бесчеловечные практики. Кроме того, вокруг пыток и репрессий фактически сконструировано современное украинское государство», – акцентировал эксперт.

    «Идеологическая неприязнь ко всему русскому, отсутствие плюрализма мнений, разгул и вседозволенность силовых структур – вот те столпы, на которых держится власть Зеленского. Репрессии в отношении тысяч людей, сотрудничавших с РФ, венчают эту конструкцию. Если такие формы управления государством устранить – посыплется весь карточный домик Зеленского», – считает собеседник.

    «К сожалению, помочь этим заключенным крайне непросто. Обменять столь большое количество граждан физически невозможно. В настоящий момент мы можем лишь продолжать реализацию целей СВО с целью их дальнейшего освобождения и периодически поднимать на международных площадках тему несправедливого отношения офиса Зеленского к собственным гражданам», – резюмировал Мирошник.

    Ранее в ООН опубликовали доклад о положении людей, обвиненных на Украине по делу о коллаборационизме. Документ подготовило управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), сообщает ТАСС. В частности, речь идет о гражданах, проживающих на территориях, занимаемых ранее ВС РФ.

    «По меньшей мере девять человек содержались под стражей без связи с внешним миром до того, как их задержание было официально оформлено, и эти случаи могут быть приравнены к произвольному задержанию», – указывается в докладе. По меньшей мере пять заключенных подвергались пыткам или жестокому обращению.

    Целью издевательств над людьми называется желание местных силовиков «добиться признания в сотрудничестве с российскими Вооруженными силами». Ссылаясь на данные, полученные в генеральной прокуратуре Украины, авторы доклада пишут, что на 31 декабря 2023 года было заведено 6762 уголовных дела.

    По 1010 из них уже были вынесены приговоры. Приводится и статистика по регионам: в Харьковской области осудили 216 человек, в Херсонской – 92, а в Николаевской – 35. Почти все процедуры рассмотрения «правонарушений» завершались в пользу стороны обвинения. Подчеркивается, что ответчикам удалось добиться победы лишь в трех случаях.

    «Людей привлекали к ответственности за работу в службах экстренной помощи, школах, службах водоснабжения, гуманитарной помощи и вывоза мусора. В большинстве этих случаев к физическим лицам применялись санкции с запретом занимать государственные должности на срок до десяти лет», – говорится в докладе.

    При этом УВКПЧ рекомендовало украинским властям привести законодательство страны «в соответствие с международным правом». По мнению структуры ООН, это необходимо для предотвращения «слишком широкого толкования» действующих норм. Также офису Зеленского необходимо сохранять гарантии надлежащих правовых процедур для всех лиц, осуществлявших поддержку ВС РФ.

    Тема репрессий граждан, проходящих по уголовной статье за «коллаборационизм», поднимается западными странами не в первый раз. В феврале издание The Guardian опубликовало статью, в которой подробно описывались издевательства над заключенными, попавшими в тюрьмы за якобы сотрудничество с властями РФ.

    Одному из осужденных сокамерники вытатуировали на лбу слово «орк». Кроме того, под стражей находятся мать с двухлетней дочкой. Женщина якобы передавала координаты целей для российской армии. Подчеркивается, что после третьего дня рождения девочку могут забрать из семьи.

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    22 марта 2024, 18:45 • Новости дня
    Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины

    Небензя: Россия достигла цели СВО по демилитаризации Украины

    Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины
    @ EDUARDO MUNOZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выполнила задачу специальной военной операции по демилитаризации Украины, ВСУ уже давно не воюют своим оружием – им помогает НАТО, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО», – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что украинская армия практически демилитаризована.

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    20 марта 2024, 01:43 • Новости дня
    Путин назвал основные параметры развития страны

    Президент России Владимир Путин назвал основные параметры развития страны

    Путин назвал основные параметры развития страны
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций перечислил основные параметры развития страны.

    «Самое главное – это народосбержение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что все это можно делать только на основе развития экономики, которая, по его словам, является базой развития страны. Кроме того, Путин обратил внимание на важность развития субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, модернизацию инфраструктуры городов, сельских территорий.

    Ранее сообщалось, что Путин призвал депутатов при формировании кабмина исходить из интересов страны.


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    21 марта 2024, 19:38 • Новости дня
    Орбан поздравил Путина с победой на выборах
    Орбан поздравил Путина с победой на выборах
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту России Владимиру Путину письмо с поздравлениями с победой на выборах главы государства.

    Как сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, в письме венгерский премьер отметил, что ему приятно, что сотрудничество Москвы и Будапешта строится на взаимоуважении, это позволяет вести диалог по важным вопросам, несмотря на очень сложную геополитическую ситуацию, передает ТАСС.

    Орбан в письме российскому лидеру заявил, что «Венгрия находится на стороне мира», добавил Хаваши. Он также заверил Путина, что Будапешт готов к расширению российско-венгерского сотрудничества в областях, которые не ограничиваются международным правом.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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    21 марта 2024, 13:10 • Новости дня
    Рар: Венгрия шантажирует ЕС по вопросу использования активов России для помощи Украине

    Немецкий политолог Рар: ЕС будет затягивать решение об использовании замороженных активов России

    Рар: Венгрия шантажирует ЕС по вопросу использования активов России для помощи Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Использование европейцами российских активов для поддержки Украины создаст опасный правовой прецедент, о чем говорят многие эксперты. Однако политики в ЕС способны на иррациональные решения, поэтому могут пойти на этот шаг, сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Венгрия заблокировала в Евросоюзе использование активов России для военной помощи Украине.

    «Украина требует новые средства для боевых действий. Американцы «выходят из игры», а у европейцев уже нет такого количества оружия, которое могли бы отправить США. После отказа ФРГ поставлять Taurus ЕС сконцентрировался на том, чтобы предоставить ВСУ много боеприпасов для артиллерии. Но их приходится закупать в других странах мира, где их все еще производят», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако такие товары стоят очень дорого. Поэтому европейцы хотят использовать замороженные российские деньги для закупки снарядов. Правда, не все средства, а лишь проценты, которые накопились за последние годы от вкладов в банках ЕС, это примерно 2 млрд евро», – подчеркивает собеседник.

    «Европейские политики считают, что таким образом можно помочь Украине и ослабить Россию. Венгрия – единственная страна, которая официально выступает против этого. Однако ряд других государств, в том числе Германия, понимают, что с правовой точки зрения использование иностранных активов без согласия их владельца может вызвать проблемы. Многие эксперты в ЕС также говорят, что подобный шаг опасен, потому что может создать прецедент для других конфискаций», – отмечает он.

    «Например, они опасаются, что в случае кризиса в другом регионе мира китайцы захотят изъять европейские деньги или Россия не только заморозит, но и конфискует западные средства. Также есть мнение, что такое решение может вызвать недоверие к мировой финансовой системе и ее разрушению. Другие боятся судов против ЕС», – акцентирует эксперт.

    «Я думаю, что решение об использовании вышеупомянутых процентов будет затягиваться или вовсе отложено. С другой стороны, тема поддержки Украины вызывает у политиков ЕС много эмоций, поэтому они способны на иррациональные действия, даже в ущерб Европе», – пояснил собеседник.

    «Венгрия в свою очередь шантажирует Евросоюз. Она хочет, чтобы все денежные санкции, которые Брюссель ранее ввел против Будапешта, были немедленно отменены. Поэтому всегда можно ожидать, что в конечном итоге Орбан согласится с общей линией ЕС в обмен на средства из общей казны объединения», – резюмировал Рар.

    Ранее в СМИ появились сообщения, что Евросоюз не может договориться о закупке оружия для Украины за счет замороженных активов России на саммите 21-22 марта из-за позиции Венгрии. Как сообщает источник Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов), большинство стран ЕС поддерживают эту идею, однако Будапешт выступает против, утверждая, что средства должны быть использованы «на что угодно, но не на вооружения».

    Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что выдвинул странам – членам сообщества предложение об использовании 90% прибыли от российских замороженных активов для военной помощи Киеву. Оставшиеся 10% средств, по его мнению, должны быть направлены в бюджет ЕС.

    Предложение об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины было утверждено Еврокомиссией (ЕК), сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что доходы от замороженных в Европе российских активов ЕС планирует отправить на оказание военной помощи украинской армии.

    Подобное решение может навредить экономике ЕС, его имиджу и реноме «надежных гарантов неприкосновенности собственности», и европейцы отдают себе в этом отчет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что ущерб для объединения будет неизбежным.

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    20 марта 2024, 14:15 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ за неделю при боевых действиях на границе

    Шойгу: ВСУ потеряли более 3,5 тыс. солдат за восемь дней в ходе боевых действий на границе

    Шойгу назвал потери ВСУ за неделю при боевых действиях на границе
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона в течение восьми дней потеряла более 3,5 тыс. бойцов в результате боевых действий на приграничных территориях, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

    По словам Шойгу, силы России успешно отразили атаки ВСУ на Белгородскую и Курскую области, противник отброшен за пределы российской территории, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Наиболее активные боевые действия велись в районе Козинки.

    «Потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тыс., а точнее 3501 человек, из них 790 – безвозвратные потери», – сообщил министр.

    Кроме того, ВС России уничтожили 23 танка противника, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять РСЗО Vampire и вертолет Ми-8.

    Ранее Минобороны рассказало о попытках проникновения украинских ДРГ в Белгородскую область.

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    20 марта 2024, 17:35 • Новости дня
    Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева утверждено Еврокомиссией (ЕК), сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

    Разработанный совместно с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем план будет представлен на саммите ЕС 21-22 марта, заявил Домбровскис на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Ранее Боррель сообщил, что предложил странам – членам ЕС использовать 90% прибыли от российских замороженных активов для военной помощи киевскому режиму, а оставшиеся 10% направить в бюджет ЕС.

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    21 марта 2024, 17:52 • Новости дня
    Украина обстреливала Донецк из базировавшихся в Тоненьком РСЗО Vampire

    Кимаковский: Украина обстреливала Донецк из базировавшихся в Тоненьком РСЗО Vampire

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что в освобожденном российскими войсками Тоненьком базировались расчеты реактивных систем залпового огня Vampire, используемые киевским режимом для обстрела Донецка.

    «Именно в Тоненьком базировались злосчастные расчеты РСЗО Vampire, которыми вооруженные формирования Украины наносили удары по центру Донецка в 2022 и 2023 годах», – рассказал Кимаковский, передает ТАСС.

    В четверг Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» в последние сутки освободили населенный пункт Тоненькое на Авдеевском направлении.

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    22 марта 2024, 08:27 • Новости дня
    Россия пригрозила Японии жесткими ответными мерами за отчуждение активов
    Россия пригрозила Японии жесткими ответными мерами за отчуждение активов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва будет вынуждена пойти на «не менее жесткие и адекватные» шаги, если Япония отчудит замороженные российские активы, заявил посол России в Японии Николай Ноздрев.

    По его словам, замороженные активы оцениваются в 33 млрддолларов, и их отчуждение станет грубейшим нарушением правовых норм. Он также предупредил, что подобные действия нанесут непоправимый ущерб авторитету финансовой системы Запада, передает РИА «Новости».

    Ноздрев отметил, что многие развивающиеся страны по примеру действия Запада меняют стратегию по размещению своих золотовалютных резервов.

    Дипломат не уточнил, какие именно меры может предпринять Москва, но пообещал, что ответ будет «очень оперативным».

    Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Страны «семерки» готовы обеспечить полную подотчетность и поддерживают Киев в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб «нанесенный Россией».

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