ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.3 комментария
Генпрокуратура ФРГ начала расследование утечки разговора про Крымский мост
Федеральная прокуратура Германии взяла на себя расследование по факту утечки разговора немецких военных, в котором обсуждалась возможность нанесения ракетного удара по Крымскому мосту, сообщила пресс-секретарь ведомства, подтвердив публикации в немецких СМИ.
В сообщении ведомства говорится, что расследование проводится по статье 99 Уголовного кодекса ФРГ («Государственная измена») в отношении неизвестных лиц по подозрению в осуществлении агентурной деятельности, передает ТАСС.
В минувший вторник СМИ сообщили, что инспектор ВВС Германии Инго Герхарт, как и другой его коллега, использовал неверное подключение при разговоре об обсуждении планов удара по Крымскому мосту.
Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что разговор офицеров бундесвера мог быть записан из-за личной ошибки применения техники одним из участников разговора, который подключился по незащищенной линии.