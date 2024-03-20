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Преподаватель Кологривого объяснил пьяный дебош актера
Преподаватель Кологривого Зуев назвал актера «большим ребенком»
Актер Никита Кологривый ведет себя, словно «большой ребенок», заявил его преподаватель, педагог в Новосибирском театральном институте Владимир Зуев.
Зуев в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что не видел артиста несколько лет, и не может отвечать за то, каким стал Кологривый сейчас.
Преподаватель добавил, что относится к артисту с уважением, и пояснил, что «вытянул» актера в ГИТИС, после чего тот стал сниматься в сериалах.
Кологривый, по его мнению, ведет себя как «большой ребенок», который «творит, что хочет», он дошел до той точки, в которой «может делать то, что ему запрещали когда-то».
До этого на артиста заявили в правоохранительные органы из-за дебоша в баре Новосибирска. По данным прессы, Кологривый вел себя агрессивно, матерился, срывал с себя одежду, бросался на людей и укусил официантку. На него завели протокол за мелкое хулиганство.
Актер известен по роли в сериале «Слово пацана».