Шойгу рассказал о параде Победы 2024 года

Шойгу: В параде Победы примут участие более 9 тыс. человек и 75 единиц техники

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал Шойгу на заседании коллегии ведомства, в параде на Красной площади, посвященном очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут задействованы более 9 тыс. человек и 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация ВКС, передает ТАСС.

Министр уточнил, что в состав пешей колонны включены подразделения по видам и родам войск вооруженных сил, расчеты участников СВО, нахимовского, суворовских, кадетского и музыкального училищ, военнослужащих-женщин, юнармейцев, казаков и сводный военный оркестр.

Шойгу добавил, что в 2024 году военные парады пройдут в 28 городах России, в них примут участие свыше 50 тыс. человек и около тысячи образцов военной техники.

Напомним, для тренировок парадных расчетов к параду Победы обычно используют военный полигон в подмосковном Алабино.