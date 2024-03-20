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Шойгу рассказал о параде Победы 2024 года
Шойгу: В параде Победы примут участие более 9 тыс. человек и 75 единиц техники
Более 9 тыс. человек и 75 единиц военной техники, а также авиация примут участие в параде Победы на Красной площади, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Как сказал Шойгу на заседании коллегии ведомства, в параде на Красной площади, посвященном очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут задействованы более 9 тыс. человек и 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация ВКС, передает ТАСС.
Министр уточнил, что в состав пешей колонны включены подразделения по видам и родам войск вооруженных сил, расчеты участников СВО, нахимовского, суворовских, кадетского и музыкального училищ, военнослужащих-женщин, юнармейцев, казаков и сводный военный оркестр.
Шойгу добавил, что в 2024 году военные парады пройдут в 28 городах России, в них примут участие свыше 50 тыс. человек и около тысячи образцов военной техники.
Напомним, для тренировок парадных расчетов к параду Победы обычно используют военный полигон в подмосковном Алабино.