Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
Боррель предложил направить Украине 90% прибыли от активов России
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что выдвинул странам – членам сообщества предложение об использовании 90% прибыли от российских замороженных активов для военной помощи киевскому режиму.
Он написал на своей странице в X (прежнее название Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что еще 10% средств будут направлены в бюджет ЕС, передает ТАСС.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных в Европе российских активов пойдут на оказание военной помощи ВСУ.