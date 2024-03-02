  • Новость часаВласти Петербурга рассказали о ЧП в жилом доме
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Шольц отомстил Парижу и Лондону своей откровенностью
    Минобороны Германии сочло запись разговора военных про Крымский мост подлинной
    Болгары Крыма назвали позором решение подарить Зеленскому меч хана Кубрата
    Азербайджан объявил об окончании войны с Арменией
    Лавров рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона
    СВУ нашли на днище машины при въезде в Крым
    Захарова раскритиковала реакцию Берлина на скандал с записью разговора офицеров
    Одесские власти пожаловались на веру местных жителей в Русский мир
    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами
    Мнения
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

    14 комментариев
    2 марта 2024, 10:45 • Новости дня

    Минобороны: Российские истребители препятствуют вылетам самолетов ВСУ с аэродромов

    Минобороны: Российские истребители Су-35С ВКС препятствуют вылетам самолетов ВСУ с аэродромов на Авдеевском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Истребители Су-35С ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве на Авдеевском направлении и не дают самолетам ВСУ взлететь с аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС России выполняют боевые дежурства на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отметили, что целью боевого дежурства в воздухе является патрулирование в заданном районе и прикрытие действий бомбардировочной и штурмовой авиации, а также армейских вертолетов авиации при ударах по военным объектам и технике ВСУ.

    В конце февраля российские штурмовики Су-25 обстреляли ВСУ крупнокалиберными ракетами «Тулумбас».

    1 марта 2024, 11:12 • Новости дня
    СК возбудил дело из-за ситуации со снятым с рейса участником СВО

    СК возбудил дело из-за ситуации со снятым с рейса по подозрению в курении участником СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента с участником спецоперации, которого сняли с рейса из-за подозрения в курении.

    По данным пресс-службы СК, Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Черненко возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад, передает ТАСС.

    Известно, что участник спецоперации возвращался домой после лечения из-за ранения, однако мужчину сняли с рейса из-за того, что сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту самолета.

    Отмечается, что датчики дыма при этом не сработали, других фактов, подтверждающих курение, не было установлено.

    Ранее СК начал расследование уголовного дела после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах, владелица которого не пустила участников спецоперации в заведение.

    Напомним, это не первый случай неуважительного отношения к солдатам, принимавшим участие в боевых действиях на Украине. В январе в Тюмени группа молодых людей напала на ветерана СВО после того, как он сделал им замечание за шумность и хамство. Позже сотрудники полиции задержали всех участников драки. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

    В декабре в Санкт-Петербурге также происходили разбирательства, связанные с избиением участника СВО. Военный обратился к двум мужчинам с просьбой убрать припаркованный на тротуаре Lexus с дороги. Началась словесная перепалка, которая вскоре переросла в драку. Потерпевшему были нанесены побои, а злоумышленники поспешили уехать с места преступления. Позже было открыто дело о хулиганстве.

    Коментарии (17)
    2 марта 2024, 01:59 • Новости дня
    Минобороны Германии сочло запись разговора военных про Крымский мост подлинной

    Spiegel сообщил о решении минобороны Германии считать запись разговора офицеров про атаку на Крымский мост подлинной

    Минобороны Германии сочло запись разговора военных про Крымский мост подлинной
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны Германии после первой проверки записи разговора офицеров про атаку на Крымский мост исходит из того, что она подлинная, сообщают СМИ.

    Как пишет Spiegel, согласно первоначальной оценке, подделка с помощью использования искусственного интеллекта в значительной степени исключена. Проверка указывает на неосторожность офицеров, беседа которых велась не по защищенной линии, а через относительно легко прослушиваемую платформу WebEx, передает ТАСС.

    Издание пишет, что министерство выразило серьезную обеспокоенность в связи с появлением в российских СМИ записи. В ведомстве не исключают прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров в министерстве и ВВС.

    По данным Welt, «аудиозапись также курсирует в бундесвере» и «несколько солдат заявили, что она аутентичная», передает РИА «Новости».

    Bild также пишет, что «есть много оснований» считать запись подлинной, «даже если Бундесвер пока официально не подтвердил ее подлинность». Издание предполагает, что запись могли сделать в Сингапуре, где находился один из офицеров бундесвера. Bild высказала предположение, что «его комната прослушивалась, его телефон был компрометирован или он набирал номер через незащищенную сеть».

    Ознакомившись с записью, Focus пишет, что канцлер Германии Олаф Шольц, возможно, лжет, когда выступает против передачи ракет Taurus Киеву по причине того, что это требовало бы прямого участия специалистов бундесвера. Как отмечает издание, «генералы на записи предполагают, что Украина сможет управлять ими и самостоятельно».

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту.

    Коментарии (13)
    2 марта 2024, 07:28 • Новости дня
    Лавров рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона

    Лавров рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров рассмеялся, когда его попросили прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

    На видеозаписи, сделанной после дипломатического форума в Анталье, журналисты окружили Лаврова. Одна из журналисток попросила прокомментировать «недавние высказывания Макрона по поводу отправки войск на Украину».

    Лавров «рассмеялся, когда его спросили о предложении» президента Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT World.

    Напомним, Макрон заявил, что «нельзя исключать» отправку на Украину «западных войск». Как показывают социологические опросы, три четверти французов против отправки войск на Украину.

    Коментарии (11)
    2 марта 2024, 04:57 • Новости дня
    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами

    Основатель Blackwater Принс усомнился в способности поддерживающих Украину американцев найти ее на карте

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

    «Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят «я поддерживаю Украину» – крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте», – приводит слова Принса РИА «Новости» со ссылкой на PBD Podcast.

    Принс полагает, что «их мнение не имеет значения, потому что они идиоты». Он считает, что «соцсети не оказывают хорошего влияния» на политику или общество. Так, по словам Принса, шокирующее число людей с «мощной позицией по Украине» в соцсетях не представляют, где та расположена или каковы реалии. Сторонников военной поддержки Киева Принс назвал людьми, которые «сильно подвержены пропаганде».

    Он призвал завершить конфликт на Украине, подчеркнув, что США не будут разворачивать конвенциональную войну с Россией.  По его мнению, Украина «уничтожает себя демографически», а «западная оборонная база смешна». Принс призвал «заморозить линии соприкосновения». «Выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск – что бы то ни было», – предложил он. По его словам, «американские налогоплательщики определенно не должны тратить еще 100 млрд долларов на Украине, когда там значительная коррупция».

    Он также раскритиковал идею принять Украину в НАТО. По его словам, «были сделаны все возможные заверения о том, что НАТО не будет расширяться на восток после 1992 года». При этом Принс утверждает, что Россия была неправа, начав СВО, хотя он и не знает, «смог бы Запад разрешить всю ситуацию другим путем».

    Напомним, в 2015 году немецкий политолог Михаэль Людерс сообщал, что в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева принимают участие наемники из частной американской армии Academi, ранее известной под названием Blackwater. По информации СМИ, в 2020 году Принс хотел создать ЧВК на Украине.

    Коментарии (5)
    1 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор Долгов: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц испытывает давление со стороны немцев, военных и политического истеблишмента. Поэтому он решил подставить Лондон. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Британии раскритиковали Шольца из-за слов о контроле Британии за применением ВСУ британских ракет.

    «Для всех давно очевидно, что британцы помогают ВСУ применять ракеты. Своим заявлением Шольц всего лишь раскрыл «секрет Полишинеля». При этом военные и политический истеблишмент ФРГ выступают против прямого вмешательства страны в конфликт», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Более того, опросы общественного мнения показывают, что население Германии также не поддерживают оказание помощи Украине, а те партии, которые не хотят спонсировать ВСУ, набирают все большую популярность. Окружение Шольца прекрасно понимает, что их сдвигают на «политическую обочину», и канцлер пытается исправить ситуацию», – отмечает он.

    «Фактически Шольц назвал Лондон соучастником ударов по России. Однако Германия тоже является сообщником ВСУ. ФРГ поставляет оружие на Украину и дает деньги. Да, Берлин пока не отправляет Зеленскому дальнобойные ракеты, однако другие западные страны, такие как Франция или Британия, это делают», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, чем больше будет успехов в России в спецоперации, тем чаще Европа будет назначать новых ответственных за провал западной политики в отношении Москвы. По мере приближения этого момента мы увидим увеличение случаев внутренней грызни. И Макрон, и Сунак, и Шольц – «политические трупы». Я думаю, что они быстро уйдут со сцены, однако могут перед этим наломать дров», – акцентирует сенатор.

    «Проблема в том, что европейцы выполняют американские команды. Текущая ситуация сохранится, пока существует диктуемая Вашингтоном западная линия по поддержке Украины. Никакие заявления не поменяют это положение дел. Россия, в свою очередь, смотрит не на слова, а на действия», – резюмировал Долгов.

    Напомним, в Британии раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за его слова о том, что Лондон контролирует применение украинскими военными британских ракет, сообщает ТАСС. Руководитель Германии был обвинен в злоупотреблении разведданными.

    Председатель комитета по международным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кирнс назвала «комментарии Шольца безответственными и пощечиной союзникам». «Мы дали Storm Shadow, мы все должны давать, что можем, Шольц должен передать Taurus и перестать тормозить безопасность Европы», – сказала она.

    Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес обвинил Шольца в опасном использовании фактов, которые он назвал зачастую неправильными, сообщает The Evening Standard. Таким образом канцлер якобы оправдывается за отсутствие помощи ВСУ. «Снова и снова Германия оказывала помощь Украине последней. На каждом этапе их приходилось заставлять или стыдить, заставляя что-либо делать. Это не лидерство, а следование», – подчеркнул он.

    Ранее Шольц объяснил отказ Германии передавать ВСУ ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве. Он подчеркнул, что для контроля над применением этого вида вооружений ФРГ пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Кроме того, канцлер, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется».

    Также канцлер отметил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат альянса, потому что в противном случае это повлекло бы за собой большую опасность. «И я по-прежнему привержен этому», – констатировал глава правительства ФРГ.

    Коментарии (2)
    1 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Зеленский оценил ситуацию вокруг Харькова

    Зеленский не стал советовать уехавшим жителям возвращаться в Харьков

    Зеленский оценил ситуацию вокруг Харькова
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уехавшие харьковчане сами должны решать, возвращаться ли им в Харьков.

    Зеленский заявил, что вооруженным силам Украины нужно «оттеснять» российские силы «на большее расстояние» и что «по-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно» даже в случае усиления украинской ПВО, передает РИА «Новости».

    Оценивая возможность «возвращения харьковчан» в город, Зеленский сказал, что не может им советовать предпринять данный шаг в нынешних условиях. «Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так», – сказал он, добавив, что сообщит, если ситуация изменится.

    Напомним, украинские СМИ со ссылкой на местных риелторов сообщают, что в Харькове рухнули цены на квартиры, жители города продают жилье со скидкой до 50%.

    Коментарии (6)
    1 марта 2024, 23:28 • Новости дня
    Сийярто опубликовал видеозапись разговора с Лавровым

    Сийярто опубликовал видеозапись разговора с Лавровым за обеденным столом на дипломатическом форуме в Анталье

    Сийярто опубликовал видеозапись разговора с Лавровым
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что для достижения мира необходим диалог, он опубликовал видеозапись своего разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Антальском дипломатическом форуме.

    На записи, опубликованной главой МИД Венгрии в Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской), Лавров и Сийярто беседуют, сидя рядом за обеденным столом. О чем они говорят, на видеозаписи не слышно, передает ТАСС.

    Сийярто в комментарии к видео заявил, что диалог является «нулевым условием для мира», передает РИА «Новости».

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что на Украине нужно добиваться прекращения огня, «потому что невозможно поставить Россию на колени в военном плане».

    Коментарии (0)
    2 марта 2024, 00:59 • Новости дня
    Одесские власти пожаловались на веру местных жителей в Русский мир

    Глава Одесской военной администрации Кипер пожаловался на веру местных жителей в Русский мир

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе есть местные жители, которые верят в Русский мир и ждут прибытия российских войск, заявил глава украинской областной военной администрации Олег Кипер.

    По словам Кипера, видеозапись выступления которого опубликована в Сети, было бы «неправдой» утверждать, что таких людей в Одесской области нет. Как заявил глава военной администрации, силовики «выявляют» их, «проанализирована деятельность» более 5 тыс. человек, 250 отправлены под суд.

    Напомним, пророссийские подпольщики Одессы рассказали, как «приземляют» националистов.

    Коментарии (6)
    1 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    ВС России отразили девять контратак ВСУ на Авдеевском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки российских войск «Центр» отразили девять атак бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    По его словам, ВС России отражены девять контратак 47-й, 61-й механизированных бригад в районах Семеновки и Новобахмутовки, передает ТАСС.

    Савчук добавил, что также нанесено поражение формированиям 61-й механизированной, 53-й, и 59-й мотопехотной бригад около Орловки, Бердычей, Северного и Первомайского.

    По словам Савчука, потери противника составили более 490 военнослужащих, семь танков, две БМП, в том числе Bradley, четыре бронемашины.

    Ранее обозреватель Питер Сучиу в материале для журнала National Interest заявил, что украинская армия в ходе боев потеряла свыше 68 единиц БМП Bradley, это треть от общего количества этих машин, переданных киевскому режиму.

    Коментарии (2)
    1 марта 2024, 18:03 • Новости дня
    Лавров назвал поразительным обсуждение офицерами ФРГ уничтожения Крымского моста

    Лавров: Россия доподлинно знает о деятельности НАТО на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Публикация разговора между военными ФРГ поразительна, лица стран НАТО «полностью в пуху», Россия доподлинно знает об участии военнослужащих стран альянса на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

    Лавров отметил, что военные НАТО на Украине маскируются то под наемников, то иным способом под людей, которые не принадлежат альянсу, передает ТАСС.

    Министр считает, что «полностью в пуху лицо стран НАТО», не ясно, как они будут объясняться с населением после публикации разговора военных ФРГ.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Участниками разговора, по информации Симоньян, являются немецкие офицеры Грефе, Герхартц, Фенске и Фроштедте. Первый из них возглавляет отдел операций и учений командования ВВС бундесвера, второй – инспектор ВВС бундесвера. Фенске и Фроштедте – сотрудники центра воздушных операций космического командования ВС Германии.

    Коментарии (0)
    1 марта 2024, 22:50 • Новости дня
    В ФРГ начали проверку из-за записи обсуждения военными атаки на Крымский мост

    Контрразведка Германии начала проверку в связи с появлением записи разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая контрразведка проводит проверку по факту возможного перехвата разговора офицеров о том, способны ли ракеты Taurus разрушить Крымский мост, сообщили в Минобороны Германии.

    В немецком военном ведомстве сообщили, что Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) «приняло все необходимые меры», передает РИА «Новости» со ссылкой на T-Online.

    Представитель минобороны Германии заявила Bild, что министерство «не может ничего сказать о содержании сообщений, которые, по всей видимости, были перехвачены», передает ТАСС.

    Напомним, в России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от Берлина.

    Коментарии (0)
    1 марта 2024, 22:26 • Новости дня
    Подоляк оценил заявление Макрона о возможности отправки войск на Украину

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк счел слова Макрона переводом дискуссии о помощи Запада Киеву на новый уровень

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских войск на Украину переводят дискуссию о западной помощи Киеву «на другой уровень», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    Подоляк подчеркнул, что Макрон «говорит уже не только об оружии, но и про конкретных людей». Как полагает Подоляк, речь идет о военных инструкторах и консультантах, специалистах по обслуживанию военной техники. В Киеве подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский «готов это обсуждать». Уточняется, что имеются в виду военные из стран Европы, а не США, передает ТАСС.

    Напомним, Макрон заявил, что «нельзя исключать» отправку на Украину «западных войск». Ряд стран Европы, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявили об отсутствии таких планов. Однако начальник штаба обороны ВС Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что «стоит оставить все возможности открытыми», а премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала отправку военных на Украину «обороной».

    Как показывают социологические опросы, три четверти французов против отправки войск на Украину. Министр иностранных дел республики Стефан Сежурне сказал, что Франция не станет направлять свои войска для участия в конфликте на Украине. Monde со ссылкой на источники пишет, что Франция рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать украинскую границу.

    Коментарии (2)
    1 марта 2024, 14:29 • Новости дня
    Взятый в плен боец ССО Украины заявил, что его отряд кинули на убой

    Взятый в плен в Херсонской области боец ССО Украины заявил, что его отряд кинули на убой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий 73-го морского центра сил специальных операций (ССО) ВСУ Евгений Горин заявил, что командование бросило его отряд на убой, отправляя на Тендровскую косу.

    По его словам, группу кинули на «героический убой» ради медийки, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России у острова Тендеровская коса в Черном море уничтожили диверсантов центра сил специальных операций ВМС Украины.

    Коментарии (0)
    1 марта 2024, 13:51 • Новости дня
    ВСУ за неделю на Авдеевском направлении потеряли свыше 2,6 тыс. военных и 23 танка
    ВСУ за неделю на Авдеевском направлении потеряли свыше 2,6 тыс. военных и 23 танка
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние семь дней на Авдеевском направлении потеряли более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин, сообщило Министерство обороны России.

    Группировка «Центр» за этот период освободила Ласточкино, Северное, Петровское в ДНР и продолжила продвижение в западном направлении, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены скопления живой силы и техники 23-й, 24-й, 53-й, 61-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, а также 103-й и 107-й бригад теробороны у Нетайлово, Очеретино, Майорска и Розовки в ДНР. Отражены 48 контратак украинских штурмовиков у Новгородского, Ленинского, Тоненького, Орловки и Первомайского в ДНР.

    Также ВСУ на этом направлении за неделю потеряли 83 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

    На Купянском направлении Западная группировка за этот период улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику ВСУ у Ивановки, Песчаного и Приколотного в Харьковской области.

    Отражены 30 контратак украинских штурмовиков 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной бригад у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР).

    Там за семь дней ВСУ потеряли более 755 человек, три танка, шесть бронемашин и 23 орудия полевой артиллерии.

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные позиции и поразила формирования 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 72-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны у Клещеевки, Богдановки, Дылеевки, Курдюмовки, Андреевки и Красного в ДНР. Отражены 18 контратак ВСУ у Берестового, Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки в ДНР.

    На этом направлении за неделю украинская сторона потеряла более 2835 человек, семь танков, 16 боевых бронированных машин и 24 орудия полевой артиллерии.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и отразила семь атак украинских штурмовиков у Марфополя (Запорожская область), Новодонецкого и Шевченко (ДНР).

    Поражены подразделения 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й, 121-й, 127-й, 128-й бригад теробороны у Водяного, Угледара, Урожайного, Старомайорского, Ровнополья (ДНР) и Луговского (Запорожская область). На этом направлении украинская сторона потеряла до 890 человек, три танка, шесть бронемашин и восемь орудий полевой артиллерии.

    На Херсонском направлении ВС России заняли более выгодные позиции и отразили семь атак украинских штурмовиков 117-й, 118-й механизированных бригад и 15-й бригады нацгвардии Украины у Работино (Запорожская область).

    Комплексное огневое поражение нанесено живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных, 44-й аэромобильной, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Вербового, Приморского, Новопокровки, Орехова, Малой Токмачки, Нестерянки (Запорожская область), Ильинки (Днепропетровская область), Токаревки и Дудчан (Херсонская область).

    ВС России также сорвали попытку высадки на быстроходных моторных лодках диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины в районе Тендровской косы. В ходе боя затонули четыре лодки ВСУ, уничтожены до 25 украинских военных, один взят в плен.

    За неделю на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 290 человек, три танка, четыре бронемашины и 16 орудий полевой артиллерии.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за неделю уничтожили радиолокационную станцию П-18, два радиолокатора и пусковую установку ЗРК С-300, машину норвежского ЗРК NASAMS и пять станций РЭБ «Буковель-AD».

    Средства ПВО за неделю сбили два истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 снарядов РСЗО HIMARS и 639 дронов.

    C 24 февраля по 1 марта в плен сдались 16 украинских военных.

    Коментарии (0)
    1 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    В МАГАТЭ сообщили о звуках стрельбы и взрывах у ЗАЭС

    Эксперты МАГАТЭ сообщили о звуках стрельбы и взрывах вблизи ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что слышали в среду звуки взрыва и стрельбы в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС).

    В МАГАТЭ отметили, что представители ЗАЭС объяснили звуки выстрелов и взрывы мерами, которые российские войска приняли по «защите станции» от беспилотников ВСУ. Отмечается, что сама станция не пострадала, жертв и разрушений нет, при этом само место обстрела находится вне зоны контроля ЗАЭС, передает ТАСС.

    Ранее в Росатоме сообщили, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси положительно оценил усилия по обеспечению безопасности ЗАЭС.

    Коментарии (0)
    Главное
    Рыбаки на Аляске обнаружили «воздушный шар-шпион»
    Россия уведомила США о пуске МБР «Ярс»
    Минобороны: Су-35С не дают самолетам ВСУ взлететь с аэродромов
    Украинские фуры проехали через пикеты польских фермеров за взятку
    Зеленский оценил ситуацию вокруг Харькова
    Жителя Киева заподозрили в причастности к смертям десятков британцев
    Сийярто опубликовал видеозапись разговора с Лавровым

    Путин хочет сделать налоги более справедливыми

    Владимир Путин объявил о важнейших изменениях в налоговой сфере как для бизнеса, так и для граждан. В частности, бизнесменов, которые прибегали к дроблению своего бизнеса, ждет налоговая амнистия. А распределение налогового бремени в будущем могут привязать к уровню доходов бизнеса и граждан для большей справедливости. Подробности

    Перейти в раздел

    Шольцу придется ответить за Крымский мост

    В России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от руководства ФРГ. Вопросы к Шольцу наверняка появятся и у немецкой прессы и общественности. Что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных и к каким последствиям она может привести в самой Германии? Подробности

    Перейти в раздел

    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Шольц отомстил Парижу и Лондону своей откровенностью

    Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об участии британских и французских военных в конфликте на Украине стало не оплошностью и не глупостью, а защитной реакцией. Союзники Германии по НАТО хотят, чтобы она платила больше всех, но при этом чувствовала себя виноватой. Шольцу это надоело, но теперь жизнь ставит перед ним еще более неприятный вопрос. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Шольц выдал грязную тайну НАТО

      Канцлер Германии Олаф Шольц выдал секрет британских и французских властей, который они хотели скрыть от населения: их военные участвуют в конфликте на Украине и наводят дальнобойные ракеты на цели в России. Но Шольц не просто проговорился. Его зажали в угол.

    • Макрон опозорился на весь мир

      Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину, обернулось для него настоящим позором. Оказалось, что у Макрона в этом вопросе вообще нет союзников, кроме того, нет армии, способной даже защищаться, а не то что угрожать России.

    • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............