Минобороны: Российские истребители препятствуют вылетам самолетов ВСУ с аэродромов

СК возбудил дело из-за ситуации со снятым с рейса участником СВО

СК возбудил дело из-за ситуации со снятым с рейса по подозрению в курении участником СВО

Tекст: Александра Юдина

По данным пресс-службы СК, Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Черненко возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад, передает ТАСС.

Известно, что участник спецоперации возвращался домой после лечения из-за ранения, однако мужчину сняли с рейса из-за того, что сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту самолета.

Отмечается, что датчики дыма при этом не сработали, других фактов, подтверждающих курение, не было установлено.

Ранее СК начал расследование уголовного дела после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах, владелица которого не пустила участников спецоперации в заведение.

Напомним, это не первый случай неуважительного отношения к солдатам, принимавшим участие в боевых действиях на Украине. В январе в Тюмени группа молодых людей напала на ветерана СВО после того, как он сделал им замечание за шумность и хамство. Позже сотрудники полиции задержали всех участников драки. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В декабре в Санкт-Петербурге также происходили разбирательства, связанные с избиением участника СВО. Военный обратился к двум мужчинам с просьбой убрать припаркованный на тротуаре Lexus с дороги. Началась словесная перепалка, которая вскоре переросла в драку. Потерпевшему были нанесены побои, а злоумышленники поспешили уехать с места преступления. Позже было открыто дело о хулиганстве.