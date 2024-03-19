Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.3 комментария
Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны
Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны, изложенные в послании к федсобранию
Президент России Владимир Путин предложил лидерам думских фракций обсудить планы по развитию страны, озвученные в послании Федеральному собранию.
«С вами хотел бы обсудить сегодня то, над чем мы должны работать в самое ближайшее время», – сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций, передает РИА «Новости».
Он добавил, что программа развития страны была практически изложена в послании президента Федеральному собранию. «То есть вам и коллегам из Совета Федерации», – уточнил Путин, обращаясь к парламентариям.