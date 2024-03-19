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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    25 комментариев
    19 марта 2024, 22:52 • Новости дня

    Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны

    Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны, изложенные в послании к федсобранию

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин предложил лидерам думских фракций обсудить планы по развитию страны, озвученные в послании Федеральному собранию.

    «С вами хотел бы обсудить сегодня то, над чем мы должны работать в самое ближайшее время», – сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что программа развития страны была практически изложена в послании президента Федеральному собранию. «То есть вам и коллегам из Совета Федерации», – уточнил Путин, обращаясь к парламентариям.

    19 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей

    Президент Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и никогда не простит новых предателей

    Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Россия всегда будет помнить о преступлениях власовцев на советской земле и никогда не простит новых предателей, заявил в ходе заседания коллегии ФСБ президент Владимир Путин.

    Глава государства призвал своевременно выявлять предателей, а также сравнил их с власовцами, передает ТАСС.

    Путин напомнил о недавних попытках прорыва на территорию России диверсионно-террористических группировок и призвал ведомство выявлять и поименно наказывать предателей без срока давности.

    Накануне президент заявил, что так называемому Русскому добровольческому корпусу (организация, признанная в России террористической) и другим предателям, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, «не дадут покоя», правоохранителям поручат «поименно выявлять всех».

    Напомним, украинские ДРГ попытались пройти через границу в районе поселка Козинка в Белгородской области, чему помешали российские военные. Другая ДРГ пыталась войти в поселок Теткино Курской области. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.

    Также ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области.

    За несколько дней попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.

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    19 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин потребовал от ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту в России
    Путин потребовал от ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту в России
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Попытки спровоцировать смуту в России, используя русофобию, должны жестко пресекаться, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства поручил ФСБ серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что противник опасен и технически подкован, передает ТАСС.

    «Ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту Конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом», – указал глава государства.

    Путин подчеркнул, что «попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жестко и немедленно пресекаться».

    Кроме того, глава государства заявил, что защита суверенитета России является гарантией выполнения задач, которые стоят перед страной.

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    19 марта 2024, 14:22 • Новости дня
    Путин призвал усилить боевые возможности пограничных частей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение нарастить боевые возможности пограничных частей на суше и на море, в том числе на Черном.

    Об этом глава государства заявил на заседании коллегии ФСБ во вторник, передает ТАСС.

    «Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп. Причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях», – сказал он, подчеркнув, что прежде всего подобные меры необходимо предпринять в Черноморском регионе.

    Путин также сообщил, что действия по защите госграницы России приносят результат, они слажены и скоординированы.

    Ранее Путин назвал защиту суверенитета России гарантией выполнения важных задач.

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    19 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Сербский президент Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко передал письмо с поздравлениями Владимиру Путину по случаю его победы на президентских выборах в России.

    Об этом сербский президент сообщил в социальной сети, где также были опубликованы фотографии их встречи. Она прошла в резиденции Вучича «Андричев венац» в Белграде, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении Вучич отметил, что в письме, помимо поздравлений, он изложил президенту РФ сложности, которые испытывает сербский народ в Косово и Метохии, а также основные политические вызовы, стоящие перед Сербией. Он также выразил благодарность за поддержку России в вопросе сохранения территориальной целостности страны.

    Путина с победой на президентских выборах поздравляли председатель КНР Си Цзиньпин, руководители стран СНГ, глава КНДР Ким Чен Ын и другие лидеры.

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    19 марта 2024, 16:54 • Новости дня
    Путин разрешил купить 100% акций Highland Gold

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций международной компании «Хайлэнд голд», принадлежащих Highland Gold Mining Limited, следует из опубликованного распоряжения главы государства.

    Как говорится в документе, президент разрешил совершение сделки по приобретению 100% акций международной компании «Хайлэнд голд», принадлежащих Highland Gold Mining Limited, передает ТАСС.

    Ранее Британия ввела санкции в отношении Уральской горнодобывающей компании, предприятия «Красцветмет» и золотодобывающих компаний Nord Gold и Highland Gold Mining.

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    19 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    Путин: Противник планировал террористический рейд по регионам России

    Tекст: Ольга Никитина

    Противник планировал устроить настоящий террористический рейд по приграничным регионам России, заявил президент Владимир Путин.

    Он рассказал, что вражеские группировки «планировали устроить на границе настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей», однако еще на подходе они были встречены огнем и «понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию», передает ТАСС.

    Глава государства заявил, что попытки пройти на российскую территорию различных диверсантов провалились.

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    19 марта 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин назвал шантажом предупреждения Запада о возможных терактах в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения от западных стран о возможных террористических актах на российской территории – это откровенный шантаж, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ.

    Ряд официальных западных структур недавно сообщали о возможности терактов в России, все это «напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», сказал Путин, передает ТАСС.

    Он потребовал, чтобы ФСБ усилила антитеррористическую работу.

    «Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического комитета серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности», – отметил президент.

    Напомним, в марте нидерландское посольство в Москве призвало проживающих в России подданных королевства избегать мест скопления людей в связи с «возможными атаками».

    До этого схожие заявления делали американские и британские дипломаты.

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    19 марта 2024, 17:25 • Новости дня
    Путин передал акции Махачкалинского торгового порта АО «Север – Юг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении акционерного общества «Север – Юг» и внесении 100% акций Махачкалинского морского торгового порта в его уставной капитал.

    Из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что для развития транспортной инфраструктуры одобрено предложение правительства России и главы Дагестана Сергея Меликова об учреждении АО «Север – Юг», передает ТАСС.

    В качестве вклада государства в уставный капитал нового АО будут переданы 100% акций АО «Махачкалинский морской торговый порт», находящихся в федеральной собственности. Их рыночная стоимость составляет 1,25 млрд рублей.

    После внесения инвестором своего вклада в уставный капитал предприятия доля Российской Федерации в АО «Север – Юг» будет составлять 49%, а доля инвестора составит 51%.

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    19 марта 2024, 14:21 • Новости дня
    Путин: Попытки всякого отребья проникнуть в Россию провалились

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Попытки пройти на российскую территорию различных диверсантов провалились, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

    «Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников, они тоже активно применяются, да и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, – все эти попытки провалились», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он добавил, что за проявлениями терроризма и экстремизма «видны уши» западных спецслужб.

    Запад в свое время применял в своих интересах различного рода трансграничные радикальные террористические группировки и поощрял их агрессию против России, подчеркнул президент.

    Путин подчеркнул, что хозяева предателей, нападающих на приграничные города России, не жалеют их и бросают их на убой.

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    19 марта 2024, 13:08 • Новости дня
    Песков: Куренков и Орлов доложили Путину о ситуации на руднике «Пионер»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава МЧС Александр Куренков и амурский губернатор Василий Орлов во вторник представили доклады по обвалу на руднике «Пионер» президенту Владимиру Путину.

    Путин с утра получил доклады Куренкова и Орлова по ситуации на аварийной шахте в Амурской области, сказал Песков, передает ТАСС.

    Глава государства поручил принять все необходимые меры для спасения шахтеров, заблокированных там, а также меры, для оказания экстренной помощи пострадавшим.

    Ранее Следственный комитет России завел дело по факту обрушения на руднике «Пионер» в Амурской области. В результате ЧП под завалами могут находиться до 15 человек.

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    19 марта 2024, 16:01 • Новости дня
    Турчак: Вклад «Единой России» в победу Путина составляет 41%

    Tекст: Ольга Никитина

    Вклад «Единой России» в победу Владимира Путина составляет 41%, партия ставила задачей привести на избирательные участки и в дистанционное электронное голосование не менее 30 млн избирателей, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

    «Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 млн человек», – приводятся его слова в сообщении на сайте ЕР.

    Он отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды.

    «Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, все мероприятия, которые мы реализовывали в рамках народной программы», – сказал Турчак.

    Секретарь генсовета «Единой России» подчеркнул, что партия сыграла ключевую роль и в сборе подписей за выдвижение кандидата.

    «Из 3,5 млн подписей два миллиона были собраны единороссами», – напомнил он.

    Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

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    19 марта 2024, 12:17 • Новости дня
    Пашинян поздравил Путина с победой на президентских выборах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян направил поздравление президенту России Владимиру Путину с победой на выборах главы государства, сообщили в пресс-службе правительства страны.

    Пашинян выразил надежду на то, что многосторонний диалог между двумя государствами продолжит развиваться по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

    Также он пожелал Путину здоровья и дальнейших успехов.

    Путина с победой на президентских выборах поздравляли председатель КНР Си Цзиньпин, руководители стран СНГ, глава КНДР Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси и многие другие.

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    19 марта 2024, 14:37 • Новости дня
    Путин дал поручение о превентивном реагировании на цифровые угрозы

    Tекст: Ольга Никитина

    Возможность превентивной реакции на цифровые угрозы должна быть расширена, защиту информационной инфраструктуры необходимо усилить, заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности.

    «Повышенные требования выдвигаются сегодня к защите информационного пространства. Количество атак на нашу информационную инфраструктуру, вы об этом, безусловно, знаете, растет», – констатировал президент.

    «Надо существенно расширить возможности для превентивной реакции на такие угрозы, усилить защиту отечественной информационной инфраструктуры», – приводит его слова ТАСС.

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    19 марта 2024, 13:02 • Новости дня
    Песков заявил о нескольких предстоящих визитах Путина в разные страны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин готовит несколько визитов, о них своевременно сообщит Кремль, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Ведется подготовка нескольких визитов президента, а также нескольких контактов на высшем уровне, сказал Песков, отвечая на вопрос о наличии планов у главы государства посетить Китай, передает ТАСС.

    Кремль сообщит о них по мере приближения.

    В прошлый раз президент Владимир Путин посещал Китай в октябре 2023 года.

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    19 марта 2024, 14:21 • Новости дня
    Глава Египта поздравил Путина с победой на выборах

    Глава Египта ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

    В заявлении, опубликованном официальным представителем ас-Сиси Ахмедом Фахми в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ), египетский лидер отметил, что победа Путина на выборах отражает доверие со стороны народа России, передает ТАСС.

    Ас-Сиси пожелал Путину «дальнейших успехов», а «российскому народу – прогресса и процветания». Он также высоко оценил отношения Каира и Москвы, отметив, что стороны продолжают совместную работу над рядом вопросов.

    Путина с победой на президентских выборах поздравляли председатель КНР Си Цзиньпин, руководители стран СНГ, глава КНДР Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси и многие другие.

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