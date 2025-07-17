Звание Героя России присвоено командиру водрузивших знамя над Рейхстагом солдат Бересту

Путин присвоил звание Героя России командиру поднявших знамя над Рейхстагом солдат Бересту

Tекст: Дарья Григоренко

Берест являлся командиром Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, которые водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года, передает ТАСС. В указе отмечается, что звание присвоено за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны». Берест ушел из жизни в 1970 году, будучи одним из ключевых участников штурма Рейхстага.

В 2005 году на Украине ему также было присвоено звание героя страны, однако после госпереворота киевский режим начал курс на прославление нацистов и уничтожение памяти о советских героях.

Алексей Берест родился под Харьковом. Добровольцем пошел в Красную армию, прошел всю Великую Отечественную. 30 апреля лейтенант Берест получил приказ водрузить Знамя Победы на куполе Рейхстага – и успешно его выполнил. По заданию командования он вел переговоры о сдаче с остатками гарнизона Рейхстага. Был представлен к званию Героя Советского Союза, однако был награжден орденом Красного Знамени. После отставки поселился в Севастополе, позднее переехал на родину жены - в Ростов-на-Дону.

В апреле стало известно, что правнук младшего сержанта Мелитона Кантарии Георгий отправился в зону проведения спецоперации.

Боевая операция Красной армии по захвату Рейхстага началась 28 апреля 1945 года. В 21 час 50 минут 30 апреля штурмовое знамя № 5 Военного совета 3-й ударной армии было поручено водрузить разведчикам Алексею Бересту, Михаилу Егорову и Мелитону Кантарии.