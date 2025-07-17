Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Звание Героя России присвоено командиру водрузивших знамя над Рейхстагом солдат Бересту
Путин присвоил звание Героя России командиру поднявших знамя над Рейхстагом солдат Бересту
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении посмертно почетного звания Героя России советскому офицеру Алексею Бересту.
Берест являлся командиром Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, которые водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года, передает ТАСС. В указе отмечается, что звание присвоено за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны». Берест ушел из жизни в 1970 году, будучи одним из ключевых участников штурма Рейхстага.
В 2005 году на Украине ему также было присвоено звание героя страны, однако после госпереворота киевский режим начал курс на прославление нацистов и уничтожение памяти о советских героях.
Алексей Берест родился под Харьковом. Добровольцем пошел в Красную армию, прошел всю Великую Отечественную. 30 апреля лейтенант Берест получил приказ водрузить Знамя Победы на куполе Рейхстага – и успешно его выполнил. По заданию командования он вел переговоры о сдаче с остатками гарнизона Рейхстага. Был представлен к званию Героя Советского Союза, однако был награжден орденом Красного Знамени. После отставки поселился в Севастополе, позднее переехал на родину жены - в Ростов-на-Дону.
В апреле стало известно, что правнук младшего сержанта Мелитона Кантарии Георгий отправился в зону проведения спецоперации.
Боевая операция Красной армии по захвату Рейхстага началась 28 апреля 1945 года. В 21 час 50 минут 30 апреля штурмовое знамя № 5 Военного совета 3-й ударной армии было поручено водрузить разведчикам Алексею Бересту, Михаилу Егорову и Мелитону Кантарии.