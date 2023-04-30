Историк: Знамя Победы является вдохновляющим символом для наших воинов в ходе СВО

Историк Шаповалов назвал Знамя Победы символом героизма российского народа

Знамя Победы символизирует несгибаемую стойкость, героизм нашего народа, который в своей истории неоднократно подвергался внешней агрессии, сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Шаповалов. 30 апреля отмечается годовщина водружения советскими воинами Знамени Победы над рейхстагом в Берлине.

«30 апреля – очень важная памятная дата в преддверии Дня Победы. Это день, в который советские воины Кантария, Егоров и Берест водрузили знамя своей воинской части на здание рейхстага. Оно символизирует несгибаемую стойкость, героизм нашего народа, который неоднократно в своей истории подвергался внешней агрессии. Но, несмотря на тяжелые обстоятельства, неизменно побеждал врагов, приносил мир и свободу на свою землю», – отметил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук.

Знамя Победы символизирует не только победу над нацизмом, но и победы во всех других войнах, которые вел российский народ. «Это Знамя является символом, который по праву используют сегодня российские воины – солдаты и офицеры – при проведении специальной военной операции. Это логично, потому что сегодня наши солдаты защищают свою родину, наши интересы. И точно так же им противостоит беспощадный враг. Поэтому Знамя Победы является важным вдохновляющим символом для наших воинов, которые понимают, что победа будет за нами», – пояснил эксперт.

Чествование Знамени Победы является важной символической датой, «свидетельствующей о том, что мы помним и чтим ратный подвиг наших предков и отдаем дань мужеству наших соотечественников, которые сейчас сражаются за Родину». «К сожалению, мы наблюдаем попытки Запада переписать историю и пересмотреть итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой. Эта тенденция имеет все большее распространение. В 2019 году была принята резолюция Европарламента, которая приравнивает коммунизм к нацизму. Это полное попрание правды о Великой Отечественной войне», – считает историк.

Шаповалов подчеркнул, что попытками переписать историю Запад ведет войну против России и «в этих условиях пытается представить действия России в совершенно искаженном свете, в котором белое становится черным». «Между тем именно Запад в настоящее время потворствует и способствует развитию неонацизма. Неслучайно западные страны во главе с США голосуют против российской резолюции, внесенной на Генассамблею ООН по противодействию неонацизму», – напомнил эксперт.

По его словам, все это звенья одной цепи: Запад пытается переписывать историю, вычеркнуть из коллективной памяти мира подвиг советских солдат и народа, спавшего мир от нацизма. «Значительную роль играют в этом те страны, которые в прошлом были союзниками фашистской Германии. Кстати, нынешняя Германия забыла принципы денацификации и поставляет танки с крестами украинском армии и таким образом фактически восстанавливает те агрессивные действия, которые предки нынешних немцев под теми же самыми нацистскими крестами совершали 80 лет назад – только вместо «Тигров» теперь «Леопарды», – подчеркнул собеседник.

Он также упрекнул Запад за попытку уйти от ответственности за преступления предков, «которые пришли на нашу землю пытать и убивать». «Но за нами правда, наша позиция является твердой и последовательной. Россия всегда боролась против нацизма и продолжает делать это сейчас. К сожалению, как сказал наш президент, вакцина от нацизма перестает действовать в некоторых европейских странах и именно поэтому Россия прилагает все усилия для того, чтобы напомнить миру о преступлениях нацизма и сохранить в исторической памяти подвиги наших предков», – подытожил Шаповалов.

Боевая операция Красной Армии по захвату рейхстага началась 28 апреля 1945 года. В эпоху Третьего рейха в этом здании располагались госпиталь, детский сад и архив, а под ним – бомбоубежище. Именно поэтому во время штурма Берлина советское командование сделало упор на это здание, башни которого были оснащены зенитными орудиями и представляли опасность для авиации.

Ровно в 21 час 50 минут 30 апреля штурмовое знамя № 5 Военного совета 3-й ударной армии было поручено водрузить разведчикам Алексею Бересту, Михаилу Егорову и Мелитону Кантария.