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    Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне
    После рейда в бане Москвы полиция вышла на трудоустраивавших мигрантов в такси лиц
    Россия расторгла соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву региону
    Bloomberg: США могут признать Крым российским в рамках сделки
    Хуситы атаковали американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson
    Госдеп США заявил о скором завершении обсуждений по Украине
    WP: Зеленскому будет трудно принять предложенную США сделку по урегулированию
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    12 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    5 комментариев
    19 апреля 2025, 09:56 • Новости дня

    Стало известно о службе правнука Кантарии в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Спустя восемьдесят лет после водружения Знамени Победы над Рейхстагом его правнук Георгий участвует в боевых действиях на Украине, устанавливая флаги России на освобожденных территориях.

    Правнук младшего сержанта Мелитона Кантарии, Георгий, отправился в зону проведения спецоперации на Украине, передает RT со ссылкой на Луганскинформцентр.

    В сообщении подчеркивается, что спустя 80 лет потомок легендарного бойца Красной Армии воюет в зоне СВО и водружает флаги Российской Федерации над освобожденными селами и городами.

    Мелитон Кантария получил широкую известность как один из тех, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года, став символом победы над фашизмом. Его пример, по словам представителей города Луганска, вдохновляет новые поколения.

    Боевая операция Красной армии по захвату Рейхстага началась 28 апреля 1945 года. В 21 час 50 минут 30 апреля штурмовое знамя № 5 Военного совета 3-й ударной армии было поручено водрузить разведчикам Алексею Бересту, Михаилу Егорову и Мелитону Кантарии.

    18 апреля 2025, 22:21 • Новости дня
    Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США по Украине

    Медведев: Россия быстро решит украинский конфликт, если ЕС и США «умоют руки»

    Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США по Украине
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европе стоит последовать примеру США и «умыть руки» по украинскому вопросу, тогда Россия быстро с ним разберется, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев написал на английском языке, что американские чиновники поступают «мудро», заявив, что США «умоют руки» в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    Он посоветовал странам Европы взять пример с США и выйти из ситуации на Украине. По его словам, если Вашингтон и Брюссель перестанут вмешиваться в украинский конфликт, Россия сможет быстро с ним разобраться.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, если одна из сторон начнет его саботировать.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что у Вашингтона осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и в случае отсутствия явных признаков успеха страна переключит внимание на другие приоритеты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а, напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны.

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    18 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тыс. человек
    Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тыс. человек
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Беловод, Водолаг, Кровного, Могрицы, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, бронемашина, артиллерийское орудие и четыре миномета, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 тыс. военнослужащих, 410 танков, 334 машины пехоты, 307 бронетранспортеров, 2278 бронемашин, 2740 автомобилей, 619 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Утром в пятницу сообщалось, что ВС России продолжили бои по вытеснению ВСУ из монастыря в Горнале. Кроме того группа украинских военных сдалась в плен в Курской области.

    Ранее российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни.

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    18 апреля 2025, 22:18 • Видео
    От России ждут ответа на главный вопрос

    США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

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    19 апреля 2025, 00:38 • Новости дня
    СМИ сообщили о возможном признании Крыма российским со стороны США

    Bloomberg: США могут признать Крым российским в рамках сделки

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти рассматривают возможность официального признания Крыма частью России при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, что может способствовать урегулированию конфликта.

    Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация США якобы готова рассмотреть признание Крыма российской территорией в случае достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Такой шаг рассматривается как часть усилий США по прекращению огня и поиску решения конфликта на Украине.

    Собеседники Bloomberg отметили, что признание Крыма российским может стать ключевым элементом мирного урегулирования, к которому стремятся обе стороны. По данным агентства, американские власти продолжают консультации и изучают различные сценарии развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стив Уиткофф обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопрос территорий на Украине, который может быть частично решен. Американский лидер Дональд Трамп во время своего первого президентства задавал экс-президенту Украины Петру Порошенко вопрос о принадлежности Крыма.

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    18 апреля 2025, 13:53 • Новости дня
    Российские войска освободили Валентиновку в ДНР
    Российские войска освободили Валентиновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений Южной группировки на этой неделе освобождены населенные пункты Валентиновка и Калиново в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, трех штурмовых, артиллерийской бригад, полка беспилотных авиакомплексов ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, а также бригады спецназначения «Азов» (признан террористическим в России), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 2170 боевиков, два танка, 27 бронемашин, включая четыре американских бронетранспортера М113 и Stryker. Уничтожены 35 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 27 складов с боеприпасами, горючим и материальными средствами.

    В то же время на этой неделе в результате действий подразделений группировки «Центр» были освобождены населенные пункты Елизаветовка и Преображенка в ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника при этом составили свыше 2680 военнослужащих, два танка, 20 бронемашин, в том числе семь американских бронетранспортеров М113. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, включая шесть американских 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin, французскую Caesar и польскую Krab, отчитались в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника танковой, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны. На Белгородском и Харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны, а также штурмового полка ВСУ.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1,9 тыс. боевиков, в плен сдались 64 украинских военнослужащих. Уничтожены шесть танков, 39 бронемашин, шесть пусковых установок РСЗО, включая две американские HIMARS, 46 орудий полевой артиллерии, два ЗРК, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, двух штурмовых, артиллерийской бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял свыше 1730 военнослужащих, два танка, 13 бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113. Уничтожены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе семь самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм, 12 станций РЭБ и 21 склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял более 1020 военнослужащих, танк, восемь бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны и трех бригад теробороны.

    ВСУ при этом потеряли свыше 540 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, 12 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Преображенку в ДНР. Днем ранее они освободили Калиново в ДНР. А в среду неофициально стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР.

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    18 апреля 2025, 15:40 • Новости дня
    Минобороны заявило о четырех новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики

    Минобороны зафиксировало четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики

    Tекст: Вера Басилая

    За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны России заявило о четырех новых атаках со стороны украинских вооруженных сил на объекты российской энергетической инфраструктуры, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Первое нападение произошло в Белгородской области, где 17 апреля в 01.37 в результате обстрела высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» была выведена из строя, без электроснабжения остались 1586 точек в Ракитянском районе.

    В Курской области 17 апреля в 02.22 атака украинского беспилотного летательного аппарата привела к отключению высоковольтной линии 110 кВ «Сеймская – Клюква № 2».

    В Брянской области в 12.10 17 апреля в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», без электроснабжения остался населенный пункт Троебортное Севского района.

     Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что мораторий на удары по энергетической инфраструктуре истек, но новых распоряжений президента России Владимира Путина не последовало.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.

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    18 апреля 2025, 21:25 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами восемь населенных пунктов Белгородской области

    Губернатор Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ на восемь сел Белгородской области

    ВСУ атаковали дронами восемь населенных пунктов Белгородской области
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотники нанесли удары по восьми населенным пунктам Белгородской области, в результате чего были повреждены частные дома, автомобили и хозяйственные постройки, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как сообщает Гладков в своем Telegram-канале, в Белгородской области зафиксированы атаки украинских беспилотников на восемь населенных пунктов. В городе Шебекино система радиоэлектронной борьбы подавила дрон, после чего при его детонации загорелась кровля хозпостройки – пожар был оперативно ликвидирован силами самообороны.

    В селе Устинка Белгородского района дрон атаковал частный дом. В Бессоновке после удара по местному предприятию повреждена крыша складского помещения. В селе Никольское осколками FPV-дрона посечены два легковых автомобиля.

    Два беспилотника атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского округа. В селе Долгое Валуйского округа FPV-дрон взорвался во дворе частного дома. В Новоалександровке Борисовского района после детонации дрона повреждены два припаркованных автомобиля. Еще одна атака FPV-дрона зафиксирована в селе Грузское.

    Власти области не сообщили о погибших или пострадавших среди мирных жителей в результате указанных атак.

    В результате атаки дрона ВСУ на Белгородскую область погибли два бойца самообороны Волоконовского района при исполнении служебных обязанностей.

    Напомним, российские средства ПВО за ночь уничтожили 56 украинских беспилотников над территорией России, включая Воронежскую и Белгородскую области, а также акваторию Азовского моря.

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    18 апреля 2025, 23:06 • Новости дня
    Стало известно о подготовке ВСУ провокации на Пасху в Харьковской области

    Глава ВГА Ганчев сообщил о подготовке ВСУ провокации на Пасху в трех областях

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ планируют совершить провокацию на неосвобожденной части Харьковской области, а также в Днепропетровской и Полтавской областях накануне Пасхи, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    По словам Ганчева, оперативные данные свидетельствуют о намерении организовать кровавую акцию для дискредитации России в Харьковской области, передает ТАСС.

    Виталий Ганчев обратился к жителям с призывом воздержаться от посещения массовых мероприятий и не покидать дома 19 и 20 апреля.

    Он также сообщил, что аналогичные провокации готовятся украинскими властями в Днепропетровской и Полтавской областях.

    Нацполиция Украины на Пасхальное воскресенье планирует ужесточить меры безопасности, включая выборочные проверки документов у граждан вблизи храмов.

    Напомним, в прошлом году украинские военные не прекращали обстрелов на Пасху и нанесли в воскресенье удар по храму в Ясиноватой.

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    18 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    ВСУ перебросили силы с Курского направления под Красноармейск

    Российский военный сообщил о переброске резервов ВСУ под Красноармейск

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные перебрасывают дополнительные силы с Курского направления под Красноармейск (украинское название Покровск) в ДНР, стремясь сохранить контроль над городом, сообщил командир 60-го гвардейского батальона (штурмового) в составе 51-й армии с позывным «Миф».

    По словам «Мифа», украинские военные перебрасывают резервы с Курского направления в район Красноармейска в Донецкой народной республике, чтобы удержать этот город, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что ВСУ цепляются они за каждый метр, прилагают значительные усилия, чтобы не допустить продвижения российской армии в этом районе.

    Командир также выразил уверенность, что Красноармейск будет освобожден уже в текущем году. Он отметил, что погодные условия и время года позволяют наступать гораздо быстрее, чем ранее.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины концентрируют свои силы на Красноармейском направлении для удержания позиций, для этой цели ВСУ ранее перебросили четыре бригады.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российская армия подбирает ключ к последнему укрепрайону ВСУ в ДНР.

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    18 апреля 2025, 23:53 • Новости дня
    В Чехии трудоустроились 155 тыс. беженцев с Украины

    Работу в Чехии получили 155 тыс. граждан Украины со статусом временной защиты

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть украинцев, получивших статус временной защиты в Чехии, нашли работу по бессрочным трудовым соглашениям, а среди трудоспособных большинство составляют женщины.

    Согласно данным портала Novinky, ссылающегося на министерство труда и социальных дел Чехии, работу в республике нашли 155 тыс. из 368 тыс. граждан Украины, которым был предоставлен статус временной защиты. Более девяноста пяти процентов трудоустроенных украинцев заключили бессрочные трудовые соглашения с работодателями.

    Дети и граждане преклонного возраста составляют двадцать восемь процентов всех украинцев со статусом временной защиты, информирует Novinky. Среди трудоспособных беженцев, численность которых достигает 265,4 тыс., шестьдесят процентов – женщины.

    Украинцы, проживающие в Чехии более двух лет, могут претендовать на специальный вид на жительство при наличии годового дохода свыше 440 тыс. крон и дополнительного дохода на каждого члена семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чешская разведка выразила обеспокоенность возможным приездом украинских ветеранов, которые могут представлять угрозу для безопасности страны после окончания конфликта на Украине.

    Количество беженцев и претендентов на убежище в Германии, которых нельзя депортировать, достигло 3,5 млн человек, установив новый рекорд.

    Прокуратура Чехии обвинила основателя фонда помощи украинским беженцам «Help Ukraine» в хищении 16 млн крон, выделенных правительством.

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    18 апреля 2025, 22:55 • Новости дня
    Глава ЛНР приостановил комендантский час в Пасхальную ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    В ЛНР на время Пасхи жители большинства районов смогут посетить богослужения ночью благодаря приостановке комендантского часа.

    Как передает РИА «Новости», глава ЛНР Леонид Пасечник издал указ о временной отмене комендантского часа на территории республики в связи с Пасхой.

    «Принял решение приостановить действие комендантского часа в Пасхальную ночь, чтобы жители республики смогли посетить праздничные богослужения в православных храмах. Действие комендантского часа приостановлено с 23:00 19 апреля до 04:00 20 апреля», – рассказал Пасечник.

    Он подчеркнул, что эта мера будет действовать только там, где позволяет военная обстановка. В частности, из соображений безопасности на территории Кременского, Сватовского, Троицкого муниципальных округов, а также городов Лисичанска, Первомайска, Рубежного, Северодонецка комендантский час «не приостановлен и продолжает действовать в ранее установленном режиме».

    Несмотря на это, жители ряда муниципалитетов смогут свободно посещать храмы в ночь на Пасху, а в отдельных районах ограничения сохранятся из-за продолжающейся опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нацполиция на Украине планирует ужесточить меры безопасности в Пасхальное воскресенье и будет проводить выборочные проверки документов у граждан вблизи храмов, а на проведение богослужений могут повлиять ограничения комендантского часа.

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    18 апреля 2025, 12:32 • Новости дня
    Австралийского наемника ВСУ задержали в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники ФСБ задержали гражданина Австралии, воевавшего в составе ВСУ на территории ЛНР и ДНР.

    Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Луганской народной республике совместно с УФСБ по Московскому военному округу задержали наемника из Австралии, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

    В УФСБ сообщили, что австралиец отправился на Украину добровольно «с целью получения материального вознаграждения» и заключил контракт с министерством обороны Украины.

    Этот австралийский гражданин служил в 66-й отдельной механизированной бригаде украинских войск, после прохождения специальной военной подготовки. Он участвовал в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой народных республик. В данной связи его действия квалифицированы как противоправные, в отношении него возбуждено уголовное дело.

    Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. В УФСБ отметили, что его действия были пресечены, в настоящее время продолжается расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австралийский наемник Дженкинс поехал на Украину из-за пропаганды в местных СМИ. Австралия подтвердила нахождение Дженкинса под стражей в России. Российского посла вызвали в МИД Австралии из-за захвата Дженкинса в плен.

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    18 апреля 2025, 13:30 • Новости дня
    Нанесен групповой удар по площадкам выпуска беспилотников и аэродромам ВСУ

    ВС России нанесли удар по площадкам выпуска беспилотников и аэродромам ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные утром нанесли удар по ключевым объектам инфраструктуры украинских военных аэродромов и производственным площадкам беспилотников, сообщило Министерство обороны.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, российские военные нанесли групповой удар по ключевым производственным площадкам беспилотных летательных аппаратов на Украине. В операции использовали высокоточное оружие большой дальности и беспилотные летательные аппараты.

    В результате атаки были поражены объекты инфраструктуры, связанные с военными аэродромами Вооруженных сил Украины. Все намеченные цели удара достигнуты, назначенные объекты полностью уничтожены.

    Кроме того, с 12 по 18 апреля Вооруженные силы Российской Федерации произвели девять групповых ударов по объектам на Украине. Эти удары были произведены с применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов.

    В результате атак были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, а также склады вооружения, боеприпасов и ракет. Также были поражены центры подготовки операторов дронов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

    Ранее ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Мартыновке Николаевской области Украины.

    До этого ВС России нанесли поражение военному аэродрому и складу безэкипажных катеров оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками.

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    19 апреля 2025, 05:49 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 75 военных на белгородском направлении за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    На белгородском направлении украинская армия за сутки понесла значительные потери в живой силе и технике, включая до 75 военнослужащих и несколько боевых машин.

    Как передает РИА «Новости», подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнение боевых задач в рамках специальной военной операции на белгородском направлении. Начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин сообщил: «Подразделения группировки войск „Север“ продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции на белгородском направлении. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольская Турья и Угроеды Сумской области».

    Якимкин уточнил, что потери украинских войск за сутки на данном направлении составили до 75 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. По его словам, в указанных районах была нанесена значительная потеря силам противника за счет слаженных действий российских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя и Олешни.

    Подразделения Южной группировки на этой неделе освободили населенные пункты Валентиновка и Калиново в Донецкой народной республике.

    При этом подразделениям группировки войск «Север» за прошедшие сутки удалось нанести серьезное поражение украинским формированиям в Сумской области.

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    18 апреля 2025, 11:17 • Новости дня
    Морпехи использовали трофейную БМП Bradley для обучения бойцов в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные из 155-й бригады морской пехоты применили захваченную БМП Bradley для тренировок на полигоне, отрабатывая доставку десанта и боекомплекта.

    Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота используют трофейную БМП Bradley для обучения бойцов на полигоне, сообщает ТАСС. Эта техника была захвачена на Сумском направлении и теперь активно используется для отработки различных задач на полигоне. Водитель-механик с позывным «Коновал» отметил, что машина позволяет тренировать доставку десанта и боекомплекта.

    Помимо этого морпехи работают над штурмом опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оказанием первой медицинской помощи в полевых условиях. Использование Bradley для обучения позволяет существенно улучшить навыки бойцов в реальных боевых условиях.

    Бригада продолжает выполнять задачи по защите рубежей Курской и Белгородской областей. На данный момент часть штурмового подразделения находится на ротации, где также занимается боевой подготовкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростехе сравнили дальность стрельбы БМП-2М и отметили, что российская машина превышает американскую Bradley по этому показателю. В Ростехе рассказали о способности БМП-3 уничтожать американские БМП Bradley в ходе боевых действий. Военные захватили американскую БМП Bradley под Курском, что подтверждает ее уязвимость в современных конфликтах.

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    19 апреля 2025, 07:42 • Новости дня
    ПВО сбила украинские дроны над Курской и Белгородской областями

    Министерство обороны сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников ночью

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями, по данным Минобороны.

    Как передает РИА «Новости», Министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО в ночь на 19 апреля уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Один из дронов был сбит над территорией Белгородской области, второй – над территорией Курской области.

    В официальном сообщении оборонного ведомства подчеркнули: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области».

    Дополнительных сведений о последствиях возможного падения обломков или повреждениях объектов на земле не приводилось. Министерство обороны также не уточнило модели сбитых беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники нанесли удары по восьми населенным пунктам Белгородской области, в результате чего были повреждены частные дома, автомобили и хозяйственные постройки, а подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя и Олешни.

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