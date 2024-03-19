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    Наглость Госдепа приводит к изгнанию США из Африки
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    Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида
    Байден назвал США «единственной в мире разделенной страной»
    Путин рассказал о новой железной дороге в Севастополь через Донбасс и Новороссию
    Лавров заявил об открытости России к переговорам не по «формуле Зеленского»
    Путин: Власти будут аккуратно подходить к изменениям налоговой системы
    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне»
    Захарова назвала острой фобией отказ Германии указывать должность Путина
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские за рубежом тоже выбрали Россию

    Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис На выборах президента ценится каждый голос

    В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Для Донбасса это были необычные выборы

    Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.

    3 комментария
    19 марта 2024, 08:22 • Новости дня

    Умер ассистент тренера ХК «Салават Юлаев» Константин Кольцов

    Ассистент главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» умер в возрасте 42 лет

    Tекст: Александра Юдина

    Ассистент главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» и экс-нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Константин Кольцов умер в возрасте 42 лет, сообщили в пресс-службе уфимской команды.

    В Telegram-канале клуба отметили, что Кольцов ушел из жизни.

    По информации пресс-службы «Салавата Юлаева», тренер выигрывал Кубок Гагарина и чемпионат России в составе уфимской команды.

    В августе на 22-м году жизни умер нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров.

    18 марта 2024, 14:53 • Новости дня
    Нанесен групповой удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ

    ВС России нанесли удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ

    Нанесен групповой удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по месту проведения совещания командиров украинских вооруженных сил и Службы безопасности Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар наносился авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также за сутки поражена живая сила и военная техника украинских военных в 137 районах.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский Ми-8, сбили 143 украинских дрона, 22 снаряда РСЗО Vampire и «Град», три снаряда «Ураган» и снаряд HIMARS.

    С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 15 992 беспилотника, 486 ЗРК, 15 521 танк и других бронемашин, 1243 машины РСЗО, 8440 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (31)
    18 марта 2024, 17:21 • Новости дня
    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне»

    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС нарастить заказы вооружений и «готовиться к войне»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Европейского союза должны повысить свои заказы вооружений и боеприпасов у европейской промышленности в два раза к 2030 году, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Государства ЕС должны удвоить заказы вооружений, чтобы «готовиться к войне, желая мира», заявил Мишель в своей статье для портала Euractiv, передает РИА «Новости».

    Удвоение заказов даст «больше предсказуемости» компаниям в Европе, многолетние контракты позволят расширить производства оружия.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как европейские политики видят окончание конфликта на украинской территории.

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    18 марта 2024, 15:44 • Новости дня
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поведение руководителей стран Североатлантического альянса схоже с поведением «тараканов, застигнутых врасплох включенным светом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Пока главы стран мирового большинства поздравляют Владимира Путина с победой на выборах, «агрессивные натовцы» действуют, словно «заметавшиеся тараканы, застигнутых врасплох включенным светом», написала она в своем Telegram-канале.

    Лидеры стран НАТО называют выборы «несправедливыми», при этом принимают их к сведению, и обозначают, что готовы к общению, отметила дипломат.

    «С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», – заключила она.

    Напомним, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

    Его поздравили премьер Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас , председатель КНР Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы.

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    18 марта 2024, 10:26 • Новости дня
    Захарова объяснила, почему Запад «бесится» из-за России

    Захарова посоветовала главе Минобороны Британии Шаппсу искать Кейт Миддлтон

    Захарова объяснила, почему Запад «бесится» из-за России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией ответила на выпад в адрес России со стороны министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.

    В своем Telegram-канале она привела слова Шаппса, который заявил, что выборы в России якобы были «снова украдены». При этом британский министр пообещал, что Россия не сможет «украсть Украину», поскольку этому «воровству» воспрепятствует Лондон, который намерен удвоить общую помощь киевскому режиму.

    «Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали. Вот и бесятся», – подчеркнула Захарова, отметив, что Запад привык, пользуясь правом «исключительности», отбирать все у всех.

    «Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шаппс», – добавила спикер российского внешнеполитического ведомства.

    Захарова отмечала ранее, что Британия быстро находит лишь «Новичок» и «руку Москвы», а пропавшую принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон не могут найти уже на протяжении двух месяцев.

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    18 марта 2024, 14:31 • Новости дня
    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»

    «Царьград»: В утечке данных Пентагона есть сведения о «Бахмутской мясорубке»

    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра рассекретил в чате в Discord планы НАТО о помощи ВСУ, а также материалы о боях за Артемовск и так называемой операции «Бахмутская мясорубка».

    Тейшейра, по информации «Царьграда», переснимал ценные документы с бумажных носителей и публиковал их в Discord. Такой масштабной утечки секретных данных, которую организовал Тейшейра, не было со времен Эдварда Сноудена, отмечается в статье.

    Так, американский военнослужащий публиковал секретные данные Пентагона о состоянии «конфликта России и Украины» на 1 марта 2023 года, в которых, в частности, сообщалось, что С-300 и ЗРК «Бук» обеспечивают 89% всего воздушного прикрытия Украины. При этом боезапас «Буков», согласно размещенным данным, будет полностью исчерпан к 31 марта 2023-го, а С-300 – ко 2 мая 2023 года.

    Один из других документов имеет заголовок «Украинские силы в Бахмуте почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации». Кроме того, слитые данные подтверждают прямое участие натовских военных специалистов в сборке и наладке западной военной техники, которую поставляли для нужд ВСУ.

    «Утечка Тейшейры должна была нанести мощный удар по планам НАТО», – говорится в публикации.

    Напомним, Тейшейра, обвиняемый в утечке данных Пентагона, находится под стражей по решению суда в Бостоне.

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    18 марта 2024, 17:43 • Новости дня
    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО

    Военный эксперт Бартош: Размещение базы НАТО в Румынии даст альянсу ряд стратегических и логистических преимуществ

    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Особенности географического положения Румынии делают эту страну крайне привлекательной для наращивания присутствия сил НАТО. Близость к России и Сербии, а также выход к Черному морю дают строящейся в Румынии военной базе колоссальные логистические возможности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно о начале создания крупнейшей в ЕС базы НАТО в Румынии.

    «Выбор Румынии в качестве страны для размещения самой крупной европейской базы НАТО не случаен. Руководство альянса убедилось в невозможности быстрого завершения конфликта на Украине. Ставка на «блицкриг» не сыграла. Теперь объединение готовится к затяжному противостоянию с Россией», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «В связи с этим усиление южных рубежей НАТО выглядит вполне логичным шагом. Румыния расположена в непосредственной близости к зоне СВО. Таким образом, страна имеет колоссальную стратегическую ценность. Кроме того, она граничит с Сербией, а значит, наращивание присутствия альянса на этой территории также усилит давление и на Белград», – отмечает он.

    «В перспективе длительной конфронтации с Россией это дает альянсу широкие возможности для маневрирования. Не стоит забывать и о выходе к Черному морю. В Румынии расположен крупный порт – Констанца. Строительство базы приведет к улучшению местной транспортной инфраструктуры. Соответственно, НАТО серьезно усилит логистические возможности в плане обеспечения восточных государств блока», – считает собеседник.

    «Напомню, еще в середине 2010-х годов Бухарест одобрил строительство базы ПРО в городе Девеселу. Имеющиеся там комплексы обезопасят воздвигаемые в стране военные объекты. Параллельно с этим альянс работает и над наращиванием присутствия в Албании. Речь идет о комплексном подходе: НАТО вцепилось в европейский юг мертвой хваткой и ослаблять ее не планирует», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим России важно усилить присутствие в Черном море. Нам стоит продолжить планомерное развитие флота. Однако нам нельзя позволять альянсу ввязывать нас в игру на их правилах. Они пытаются спровоцировать нас путем постоянного повышения ставок к гонке вооружений, однако Москва привыкла реагировать на подобные вызовы взвешенно и мудро», –  резюмирует Бартош.

    Ранее в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европы базы НАТО. Об этом сообщает Euronews. Военный объект займет территорию площадью в 2,8 тыс. гектаров и будет расположен в округе Констанцы. По предварительным подсчетам, стоимость проекта оценивается 2,5 млрд евро. Возводимая инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей.

    Строительство осуществляется на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану». В настоящее время ведутся работы по созданию подъездных дорог и электросети. Вскоре начнется конструирование новой взлетно-посадочной полосы. В дальнейшем планируется перейти к возведению нового аэродрома.

    «Мы также работаем над возможностью максимальной реализации наземного потенциала базы, что позволит быстро реагировать на изменения в ситуации в сфере безопасности», – поделился деталями строительства Николае Крецу, командир «Михаила Когэлничану».

    Кроме того, ведется проектировка гражданской инфраструктуры на территории военного объекта. На территории базы будут построены жилые помещения, ясли, детские сады, школы, магазины, аптеки и госпиталь. Издание подчеркивает: если задуманные планы осуществятся, то база в Румынии значительно превзойдет по своим масштабам немецкий «Рамштайн».

    «Новый объект станет важнейшим пунктом НАТО, располагающимся в непосредственной близости к южным территориям Украины. Не нужно надеяться, что конфликт завершится в этом или 2025 году. Речь идет о долгосрочном противостоянии», – цитирует газета политического аналитика Дорина Попеску.

    Напомним, еще в 2010 году президент Румынии Траян Бэсеску дал согласие на размещение ракет-перехватчиков альянса на территории военно-воздушной базы Девеселу. В 2014-м на территорию страны были привезены многоцелевые зенитные комплексы Aegis Ashore, оснащенные боеприпасами модели SM-3.

    Усиление НАТО на юге Европы носит комплексный характер. Так, в марте объединение закончило модернизацию бывшей советской базы в Албании, сообщали РБК. Для Тираны этот проект стал крупнейшим в рамках взаимодействия с альянсом за последнее десятилетие. Общая сумма трат на данную инфраструктуру составила 50 млн евро.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из Румынии в зону спецоперации прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

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    18 марта 2024, 17:02 • Новости дня
    Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида
    Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в соответствующей ноте потребовала от германской стороны официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха.

    Как говорится в документе, Россия констатирует противоречивый характер подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом, передает ТАСС.

    Там указано также, что, признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, ФРГ до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны. Как указано в ноте, Россия настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида.

    Ранее к делу о признании блокады Ленинграда геноцидом приобщили более 60 томов архивных документов.

    Напомним, в 2019 году немецкий журнал Cicero упрекнул власти Германии в том, что они не организовали ни одного памятного мероприятия на государственном уровне в честь 75-летия полного снятия блокады Ленинграда.

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    18 марта 2024, 20:44 • Новости дня
    Байден назвал США «единственной в мире разделенной страной»
    Байден назвал США «единственной в мире разделенной страной»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава американского государства Джо Байден допустил очередную оговорку, заявив, что США являются «единственной в мире разделенной страной».

    Инцидент произошел, когда Байден выступал в Белом доме с речью на тему повышения качества здравоохранения для женщин, передает ТАСС.

    «Мы единственная в мире разделенная и предугадывающая страна! С определенным статусом. Все остальные страны сформированы на основе географической или этнической принадлежности», – сказал американский лидер.

    Байден добавил, что США – «единственная страна, которая была сформирована на основе идеи». Он также назвал вице-президента США Камалу Харрис «этой женщиной слева от меня».

    Ранее Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком.

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    18 марта 2024, 21:26 • Новости дня
    В постпредстве РФ при ООН назвали демагогией инициативу США по контролю над вооружениями
    В постпредстве РФ при ООН назвали демагогией инициативу США по контролю над вооружениями
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявление США о готовности вести с Россией и Китаем диалог о контроле над вооружениями является обычной демагогией, заявила советник постпредства РФ при ООН, политический координатор работы в Совете Безопасности ООН Надежда Соколова.

    Она отметила, что тему ядерного разоружения на заседании СБ ООН предложило  японское председательство. Соколова подчеркнула, что для Токио это крайне чувствительный вопрос.

    «Но вот что интересно. Мининдел Японии (как и Генсекретарь ООН) заявила, что катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться. А вот вопрос о том, кто их бомбил, старательно обходила стороной. Зато попыталась осудить Россию за «угрожающую ядерную риторику», – написала Соколова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, так же скромничали в упоминании единственного в истории человечества случая использования ядерного оружия и сам Гутерриш, и остальные члены Совета безопасности: «У них выходило так, что 79 лет назад бомбы на два японских города упали из ниоткуда. Что-то вроде неотвратимого стихийного бедствия».

    Но мы напомнили и пристыдили японцев, что они боятся вслух сказать о том, кто погубил тысячи мирных жителей их страны, сообщила Соколова.

    По ее словам, также было доведено до участников дискуссии, что идею построения мира без ядерного оружия нельзя реализовать за один день, а спешка может только навредить.

    «А разошедшаяся в СМИ цитата из выступления американского постпреда (про готовность вступить в двусторонние дискуссии с Россией и Китаем) – это ничего нового, обычная демагогия. Понятно, что в условиях декларируемой Западом цели нанести России «стратегическое поражение» никакой реальной дискуссии быть не может», – отметила она.

    Ранее в США заявили, что Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий.

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    18 марта 2024, 14:59 • Новости дня
    Солдаты ВСУ старше 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожской области
    Солдаты ВСУ старше 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ, чей возраст превышает 50 лет, все чаще стали сдаваться в российский плен в Запорожской области, рассказал командир штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки «Днепр», кавалер ордена Мужества с позывным «Алтай».

    По словам Алтая, в рядах ВСУ появились солдаты в возрасте от 45 лет и даже старше 50 лет. Этих бойцов забрасывают на передний край, где они становятся пушечным мясом. По словам российского командира штурмовой роты, эти военнослужащие ВСУ могут только наблюдать и докладывать, передает ТАСС.

    Он отметил, что эти люди сдаются в плен, настрой у них не боевой.

    Ранее попавший в плен боец ВСУ рассказал, как был брошен сослуживцами под Авдеевкой.

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    18 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    Кремль ответил на заявления из-за границы о «нелегитимности» выборов в России

    Песков счел абсурдом заявления о «нелегитимности» выборов в России

    Кремль ответил на заявления из-за границы о «нелегитимности» выборов в России
    @ Дмитрий Песков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания из-за границы о якобы «нелегитимности» прошедших президентских выборов в стране абсурдны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Если говорить о нелегитимности выборов в нашей стране, то, наверное, нужно говорить о нелегитимности тех 87% голосов населения нашей страны, которые были поданы за президента [Владимира] Путина», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что такие высказывания абсурдны.

    Ранее глава ЦИК Элла Памфилова указывала, что явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44%. После обработки 99,65% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

    Коментарии (17)
    18 марта 2024, 16:45 • Новости дня
    Названы марки авто, на которые россияне потратили больше всего денег
    Названы марки авто, на которые россияне потратили больше всего денег
    @ EPA/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Оборот с продажи легковых автомобилей в России с января по февраль 2024 года вырос на 37% и достиг 328 млрд рублей, сообщает «Автостат Инфо».

    В структуре выручки за февраль на первом месте оказались китайские автомобили – их доля составила 69%, тогда как на машины российских марок пришлось только 12%. Лидером по выручке стал кроссовер Geely Monjaro, который за месяц принес 22,6 млрд рублей. Второе и третье места заняли Haval Jolion (12,04 млрд рублей) и Lada Granta (12,88 млрд рублей), пишут «Известия».

    По данным «Автостата», в 2023 году доля китайских автомобилей на российском рынке выросла с 10% до 29%. Этому способствовал уход с рынка ряда иностранных брендов, а также локализация производства китайских машин в России.

    В 2024 году эта тенденция продолжилась. В январе-феврале доля китайских брендов в российской выручке от продажи легковых автомобилей составила 63%, а в феврале – уже 69%.

    Коментарии (7)
    18 марта 2024, 09:24 • Новости дня
    Шредер похвалил Шольца за позицию по ракетам Taurus для Украины
    Шредер похвалил Шольца за позицию по ракетам Taurus для Украины
    @ Jens Schicke/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-канцлер Германии Герхард Шредер считает верным решение нынешнего канцлера республики Олафа Шольца не поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные поражать цели на территории России.

    По его словам, Шольц поступает именно так, как он ожидал от канцлера Германии, передает ТАСС. Шредер сообщил также, что не разделяет критики в адрес Шольца, что тот отказался дать Украине Taurus, чтобы прославиться как «канцлер мира».

    Экс-канцлер Германии добавил, что Шольца пытаются выставить человеком, который зря пытается добиться мира.

    «С каких пор посредничество в установлении мира перестало быть задачей ответственного политика?» – отметил Шредер. Он заявил также, что считает атаки оппозиции в связи с отказом канцлера направлять Украине Taurus «просто смехотворными».

    Напомним, Шольц отверг поставку Киеву оружия, для использования которого нужны военные Германии.

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    18 марта 2024, 19:38 • Новости дня
    Путин рассказал о новой железной дороге в Севастополь через Донбасс и Новороссию
    Путин рассказал о новой железной дороге в Севастополь через Донбасс и Новороссию
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, заявил, что железная дорога в Крым через новые регионы станет альтернативой Крымскому мосту.

    Путин заявил, что в ближайшее время железная дорога через Донбасс и Новороссию пройдет до Севастополя, передает ТАСС.

    Он добавил, что уже восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.

    Ранее в Крыму выражали заинтересованность в железнодорожной ветке через новые регионы.

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    18 марта 2024, 10:54 • Новости дня
    Захарова заявила о «беспрецедентных цифрах» на выборах за рубежом

    Захарова: За рубежом проголосовали более 372 тыс. россиян

    Захарова заявила о «беспрецедентных цифрах» на выборах за рубежом
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    На выборах президента России за рубежом проголосовали, по предварительным данным, более 372 тыс. человек, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В эфире Первого канала она отметила, что эти результаты не окончательные, поскольку последние избирательные участки закрылись в 5:00 мск.

    «Цифры, конечно, беспрецедентные», – приводит ее слова РБК.

    Подсчитаны более 90% бюллетеней.

    По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

    Коментарии (0)
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    Сплоченность россиян доказывает победу России и Путина

    В России завершились президентские выборы. По предварительным данным, в голосовании побеждает Владимир Путин с результатом около 87% и при рекордной явке свыше 74%. Рекордный результат отражает консолидацию российского общества, а выборы стали ответом тем, кто стремится уничтожить Россию, комментируют итоги голосования политологи. Подробности

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    Дерзкий ледовый поход принудил шведов к миру на русских условиях

    Ровно двести пятнадцать лет назад, 18 марта 1809 года, случился кульминационный момент одного из самых удивительных походов российской армии. Русское войско, как писал очевидец, «в самые суровейшие морозы проходило местами, чрез которые никто прежде их проходить не дерзал», и «положило основание... важнейшему для России приобретению». О чем идет речь? Подробности

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    У Макрона воспалился «нерв войны»

    Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Одновременно он вновь заявил о возможной отправке французских военных на Украину, чтобы противостоять российским войскам. В экспертной среде уверены, что слова Макрона о перемирии не более чем пиар-акция. Прекращение боевых действий со стороны России позволит перегруппироваться ВСУ и получить новое оружие от Запада. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ – в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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