Tекст: Олег Исайченко

«Свой выбор крымчане и севастопольцы сделали в 2014 году. И это дало нашей стране импульс для новых побед и свершений. Сейчас мы чувствуем себя как одна большая семья, готовая помочь не только полуострову, но и новым регионам, которые совсем недавно вернулись домой», – сказал Герой России Эдуард Казымов, командир десантно-штурмовой роты 40-й бригады морской пехоты.

«Я не понаслышке знаю, что бойцы в зоне СВО убеждены в правильности решения о начале спецоперации. Они поддерживают Верховного главнокомандующего. Именно поэтому мы продолжаем свою работу и добываем очередную победу для нашей большой страны», – добавляет собеседник.

«Что немаловажно, цели, обозначенные президентом, близки не только военным, но и абсолютному большинству сограждан. Если бы это было не так, то мы бы просто не увидели ни исторического рекорда по явке на выборах, ни столь уверенной победы Владимира Путина», – рассуждает спикер.

«Да, сегодняшний день объединяет два знаменательных события – юбилей возвращения домой Крыма и победа нашего Верховного главнокомандующего на выборах. От этого на душе есть четкое ощущение победы и уверенности в стабильности нашего будущего», – пояснил Владислав Головин, Герой России. Ранее морпех участвовал в освобождении Мариуполя.

«Сегодняшний праздник ярко показывает, насколько сплочен наш народ, как все мы горим одной идеей», – отметил собеседник.

В понедельник на Красной площади стартовал митинг-концерт «Десять лет в родной гавани», посвященный десятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. К собравшимся обратился глава государства Владимир Путин. В своей речи он подчеркнул, что Крым – не только стратегически важная территория, это прежде всего люди, которые никогда не разделяли себя с Россией. Президент также подчеркнул, что путь Донбасса и Новороссии на Родину оказался трагичнее, чем у Крыма, но теперь все вместе. Свое выступление он завершил словами «Да здравствует Россия!» и спел гимн с остальными участниками митинга-концерта.

На главной площади страны собрались десятки тысяч людей, многие держат в руках российский триколор. К гостям по видеосвязи обратились глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на самой сцене проходит выступление известных артистов.

В числе выступающих – Николай Басков, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Полина Гагарина, Ольга Кормухина и другие. Шахматист Сергей Карякин и артист Александр Скляр прибыли на концерт прямо из освобожденной Авдеевки.