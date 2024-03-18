  • Новость часаПутин поздравил россиян с 10-летием воссоединения России и Крыма
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон предает французское прошлое Одессы
    Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида
    Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    Букингемский дворец опроверг слухи о смерти Карла III
    Харитонов, Слуцкий и Даванков поздравили Путина с победой на выборах
    ЦИК: Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей
    Мишустин назвал победу Путина на выборах закономерной
    Моди поздравил Путина с победой на выборах президента России
    На концерт в честь 10-летия воссоединения с Крымом на Красной площади собрались десятки тысяч людей
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис На выборах президента ценится каждый голос

    В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Для Донбасса это были необычные выборы

    Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.

    3 комментария
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Бердяев сегодня был бы за Путина

    150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.

    30 комментариев
    18 марта 2024, 18:47 • Новости дня

    Эксперт: Прошедшие выборы продемонстрировали высокую устойчивость ДЭГ к кибератакам

    Эксперт Глущенко рассказал о росте числа кибератак на избирательную систему России

    Эксперт: Прошедшие выборы продемонстрировали высокую устойчивость ДЭГ к кибератакам
    @ dpa/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Как бы ни старались наши недоброжелатели, прошедшие выборы продемонстрировали высокую устойчивость системы дистанционного электронного голосования, а это значит, что мы эффективно справляемся с новыми вызовами», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ИТ Вадим Глущенко, комментируя выявление более 4 млн кибератак во время президентских выборов.

    Система электронного голосования в Москве во время проведения выборов президента России отразила 4,6 млн кибератак, передают РИА «Новости». Часть из них, как сообщается, велась с ботнет-сетей, а также было зафиксировано большое количество прямых атак.

    «По словам вице-президента компании «Ростелеком» по информационной безопасности и гендиректора «Ростелеком-Солар» Игоря Ляпунова, количество кибератак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в первый день голосования в восемь раз превысило число атак, которые были совершены в единый день голосования (ЕДГ) в сентябре прошлого года. С каждыми новыми выборами попытки парализовать этот процесс становятся изощреннее и интенсивнее, что мотивирует наших специалистов совершенствовать способы их отражения», – говорит Глущенко.

    Он рассказывает, что к разработке технологии ДЭГ российские ИТ-специалисты подошли со всем вниманием и ответственностью, тщательнейшим образом проработали как моменты, связанные с безопасностью и конфиденциальностью голосования, так и детали, делающие систему ДЭГ удобным для граждан с разным уровнем технической подготовки. Платформу ДЭГ неоднократно тестировали, в том числе на уязвимости, с 2008 года, так что это, по мнению собеседника, вполне зрелый продукт, который совершенствовался годами.

    «Часть атак на ДЭГ проводилась с помощью ботнетов. Это компьютерная сеть, в которой каждое устройство с доступом в Интернет заражено вредоносной программой и управляется специальным бот-мастером. Ботнеты, как правило, создаются и используются для вымогательства денежных средств, кражи персональных данных, майнинга. Кстати, сегодня это весьма прибыльный бизнес для хакеров», – делится специалист.

    Кроме того, продолжает эксперт, ботнеты нередко используются для проведения DDoS атак, взлома сайтов, ресурсов государственных учреждений. При этом пользователь может даже не догадываться, что стал частью ботнета. Только глубокий анализ и тестирование программного обеспечения специалистами может дать точный ответ.

    «Впрочем, как бы ни старались наши недоброжелатели, прошедшие выборы продемонстрировали высокую устойчивость ДЭГ, а это значит, что мы эффективно справляемся с новыми вызовами. Важно не терять бдительность и продолжать повышение надежности соответствующей инфраструктуры», – заключил Глущенко.

    Ранее начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев сообщил, что выявило и в дальнейшем удалило или заблокировало около 1,3 тыс. ресурсов и публикаций, содержащих призывы к срыву выборов президента России. При этом DDoS-атаки, организованные из-за рубежа, не повлияли на ход голосования.

    18 марта 2024, 00:16 • Новости дня
    Путин назвал задачи нового президентского срока
    Путин назвал задачи нового президентского срока
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Побеждающий на выборах Владимир Путин озвучил задачи своего нового президентского срока. По его словам, прежде всего требуется решать задачи в рамках специальной военной операции на Украине. При этом все задуманные планы и цели по развитию России будут достигнуты.

    По словам Путина, прежде всего нужно «укреплять обороноспособность, укреплять вооруженные силы». Он заявил, что «это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством», передает ТАСС.

    В предвыборном штабе Путин заявил, что «впереди очень много конкретных, важных задач». «Когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно: кто бы и как ни хотел нас запугать, кто бы и как ни хотел нас подавить, нашу волю, сознание - ни у кого никогда ничего подобного в истории не получалось. Сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда», – сказал он.

    «Все люди – вне зависимости от религиозной и этнической принадлежности – все чувствуют себя, во всяком случае сегодня, как единая российская семья. Это чрезвычайно важно. Это важнейшие условия для нашего поступательного движения вперед», – сказал он.

    Путин заверил, что «все достаточно большие – если не сказать по некоторым направлениям грандиозные – планы, которые были задуманы и о которых» он «совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты», передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, стали ли результаты выборов тем, о чем он мечтал, Путин сказал: «Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей».

    Путин положительно оценивает работу правительства, Центрального банка и администрации главы государства: «Результаты работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда в широком смысле этого слова действует весьма эффективно, и результаты работы являются удовлетворительными».

    Путин пообещал, что кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться позже без суеты, в рабочем режиме.

    Он также выразил уверенность, что будущий управленческий корпус должен формироваться из людей, участвующих в спецоперации на Украине.

    Напомним, как свидетельствуют данные ЦИК, Путин побеждает на выборах президента России в первом туре.

    Коментарии (48)
    18 марта 2024, 00:31 • Новости дня
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что если украинской стороне нравится бросать ВСУ в «мясорубку» в российском приграничье, то российским войскам это даже выгодно.

    Путин выразил «особые слова благодарности нашим воинам – ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее существования». По его словам, они «обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых – на самом деле исторических российских территориях, да и вообще страны в целом», передает ТАСС.

    Комментируя попытки украинских сил «куда-то забраться, куда-то зайти» на российскую территорию, Путин отметил, что российские войска уничтожают почти 100% этих подразделений противника. «25 танков за это время уничтожено», – сообщил он. По его словам, противник сосредоточил в приграничье и ближайшем тылу около 5 тыс. человек.

    Он сообщил, что при атаках на российское приграничье ВСУ теряют около 40% бойцов, из них 35% безвозвратно. По его словам, «если им так нравится, то в принципе нас это устраивает, потому что они бездумно атакуют». Путин сказал, что для ВСУ это «мясорубка», которая российской стороне «даже выгодна» – «меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения участвовать в боевых действиях».

    Путин указал, что российские войска ежедневно продвигаются в зоне СВО – «постепенно, аккуратно». Как отметил Путин, «это уже чуть больше, чем активная оборона». Подчеркивается, что «в целом инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам», а «на некоторых участках наши парни противника просто кромсают сейчас».

    Он отметил, что высокая явка на выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что Россия с оружием в руках защищает свое развитие. Никто не запугал и не сможет запугать жителей приграничных территорий, которые проявляют смелость и мужество, заявил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами, а также какие цели преследовали ВСУ своими попытками прорвать границу России.

    Коментарии (21)
    17 марта 2024, 23:35 • Новости дня
    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России

    Захарова заявила о бесновании Запада по методичке после выборов президента в России

    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны беснуются после выборов президента в России и повторяют фразы о якобы несправедливых и несвободных выборах согласно методичкам, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале  прокомментировала заявления МИД Германии и Белого дома о «несвободных и несправедливых выборах» в России цитатой из Библии.

    «Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения; но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха», 3-я Царств 18 глава, стих 29,»,  – написала Захарова, отметив, что западные страны «беснуются по методичке».

    «Кто следующий? Серебряных пуль у нас на всех нападающих вурдалаков хватит!» – добавила дипломат.

    Между тем, вслед за Белым домом и МИД ФРГ глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы президента России «несвободными и несправедливыми» из-за якобы незаконного проведения выборов «на территории Украины», без независимого мониторинга со стороны ОБСЕ.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что оценка Вашингтоном выборов президента России не отразится на их легитимности.

    Коментарии (17)
    17 марта 2024, 21:01 • Новости дня
    Политолог: Провал акций «Полдень» и «Зеленка Зеленского» показали бессилие оппозиции

    Политолог Григорьев: Провал акций оппозиции подтвердил легитимность президентских выборов в России

    Политолог: Провал акций «Полдень» и «Зеленка Зеленского» показали бессилие оппозиции
    @ Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Акции прозападной оппозиции на президентских выборах в России полностью провалились. Более того, попытки провокаций привели к обратному эффекту и лишь способствовали консолидации общества и повышению явки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее безрезультатно завершилась разрекламированная акция оппозиции «Полдень».

    «Акция оппозиции «Полдень» была абсолютно бессмысленной, равно как и попытки залить «зеленкой Зеленского» урны для голосования. Более того, скопление протестующих на участках в одно и то же время сработало на повешение явки, что идет вразрез с целями провокаторов», – сказал Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП РФ.

    «Еще одной причиной провала данной акции является малочисленность сторонников прозападной оппозиции. Дело в том, что многие из тех, кто мог бы поддержать ее, сбежали за рубеж. Кроме того, часть из них активно поддерживает Украину, в том числе и финансово, что отталкивает россиян. Бесполезные акции, такие как «Полдень», также способствуют дискредитации оппозиции в глазах граждан», – отмечает собеседник.

    «Радикалы даже не смогли использовать в свою пользу очереди на заграничных участках. Ведь огромное число людей на протяжении все трех дней стремились попасть на голосование. И в этом плане провокаторы просто потерялись в толпе», – подчеркнул он.

    «Можно с уверенность сказать, что акции вроде «Полдня» или провокации с зеленкой смогли лишь показать бессилие оппозиции и ее кураторов, а также повысить легитимность наших выборов. Более того, попытки сорвать голосование, например, с помощью информационных атак или обстрелов имели совершенно обратный эффект. Они также привели к консолидации общества и повышению явки», – резюмировал Григорьев.

    Ранее агентство ТАСС сообщило о появившихся в соцсетях и мессенджерах видеороликах якобы из Сахалина, Читы и Владивостока, на которых запечатлены протестующие против выборов президента. В частности, на материалах видны скопления людей на площадях или перед избирательными участками.

    Однако агентство отмечает, что в роликах, где якобы сняты вышедшие на митинги люди, использованы архивные кадры из Белоруссии и Москвы 2012 года. Кроме того, ТАСС напоминает, что в преддверии выборов президента России власти неоднократно предупреждали об информационных атаках и фейках, которые будут появляться в Сети в дни голосования.

    Между тем, россияне за рубежом действительно проявили активность на выборах президента России. Очереди из желающих проголосовать наблюдались в Германии, Словакии, ОАЭ, Армении, Израиле, Белоруссии, Казахстане и Египте, а также многих других странах.

    В воскресенье вечером замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что по состоянию на 18.00 мск более 249 тыс. россиян проголосовали на зарубежных участках.


    Коментарии (12)
    18 марта 2024, 15:44 • Новости дня
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поведение руководителей стран Североатлантического альянса схоже с поведением «тараканов, застигнутых врасплох включенным светом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Пока главы стран мирового большинства поздравляют Владимира Путина с победой на выборах, «агрессивные натовцы» действуют, словно «заметавшиеся тараканы, застигнутых врасплох включенным светом», написала она в своем Telegram-канале.

    Лидеры стран НАТО называют выборы «несправедливыми», при этом принимают их к сведению, и обозначают, что готовы к общению, отметила дипломат.

    «С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», – заключила она.

    Напомним, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

    Его поздравили премьер Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас , председатель КНР Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы.

    Коментарии (10)
    18 марта 2024, 03:03 • Новости дня
    Папа римский поздравил Путина с победой на выборах

    Глава Всемирного союза староверов Севастьянов сообщил о поздравлении Путина с победой на выборах от папы римского

    Папа римский поздравил Путина с победой на выборах
    @ Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Папа римский Франциск поздравляет Владимира Путина с избранием на должность президента России, сообщил общающийся с понтификом глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

    Как сообщил Севастьянов, папа римский полагает, что Ватикан мог бы частично заменить функции ООН в качестве международной площадки, передает РИА «Новости».

    Напомним, в России завершилось голосование на президентских выборах, обработано 90% протоколов, Владимир Путин получает поддержку 87,21% избирателей.

    Коментарии (16)
    18 марта 2024, 10:54 • Новости дня
    Захарова заявила о «беспрецедентных цифрах» на выборах за рубежом

    Захарова: За рубежом проголосовали более 372 тыс. россиян

    Захарова заявила о «беспрецедентных цифрах» на выборах за рубежом
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    На выборах президента России за рубежом проголосовали, по предварительным данным, более 372 тыс. человек, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В эфире Первого канала она отметила, что эти результаты не окончательные, поскольку последние избирательные участки закрылись в 5:00 мск.

    «Цифры, конечно, беспрецедентные», – приводит ее слова РБК.

    Подсчитаны более 90% бюллетеней.

    По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

    Коментарии (0)
    18 марта 2024, 06:36 • Новости дня
    ЦИК обработал более 99% протоколов на выборах президента России
    ЦИК обработал более 99% протоколов на выборах президента России
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах президента России обработано 99,01% протоколов, Владимир Путин получает поддержку 87,33% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК.

    Второе место занимает Николай Харитонов (КПРФ), его поддержали 4,31% избирателей. Кандидаты от партии «Новые люди» и ЛДПР Владислав Даванков и Леонид Слуцкий получают 3,79% и 3,19% голосов, передает РИА «Новости».

    Напомним, голосование на выборах президента России завершилось во всем мире, последними в 05:00 мск (20:00 по местному времени) закрылись избирательные участки в российских диппредставительствах в Гватемале, Коста-Рике, Мексике и Никарагуа.

    Коментарии (12)
    18 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    Явка на выборах президента стала рекордной в новейшей истории России

    Памфилова: Явка на выборах президента стала рекордной в новейшей истории России

    Явка на выборах президента стала рекордной в новейшей истории России
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

    «Всего по состоянию на 10:00 мск в этих выборах приняли участие 87 млн 113 тыс. 127 уважаемых наших избирателей. То есть явка у нас впервые, она рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда – это 77,44%», – приводит ее слова ТАСС.

    «Что касается организационных и технических причин (исторической явки – прим. ВЗГЛЯД). Трехдневное голосование позволило людям во многом спланировать свое время, свои возможности. Многие из тех, кто раньше хотел [проголосовать] и по разным причинам не мог, этим воспользовались. Конечно, механизм «Мобильный избиратель», который позволил нашим людям не быть привязанным к конкретному участку, а голосовать там, где он хочет. И конечно, наше адресное информирование, обход наших избирателей», – сказала Памфилова.

    Председатель ЦИК уточнила, что Центральная избирательная комиссия России официально подведет итоги выборов президента 21 марта, в 11:00 мск.

    Почти все избирательные участки завершили свою работу, в государственную автоматизированную систему «Выборы» введены данные 99,74% протоколов, сообщила Памфилова.

    По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

    Коментарии (12)
    18 марта 2024, 01:26 • Новости дня
    Путин назвал ситуацию в США «катастрофой, а не демократией»

    Tекст: Антон Антонов

    Оценивая ситуацию в США, кандидат в президенты России и действующий глава российского государства Владимир Путин заявил, что «это же просто катастрофа, а не демократия».

    При этом Путин отметил, что Москва «ведет себя сдержаннее», чем оппоненты США в других странах мира. «Весь мир смеется над тем, что происходит», – приводит его слова ТАСС.

    Путин сказал, что считает выборы в России демократичными, тогда как в США для нападок на «одного из кандидатов в президенты» используется административный ресурс и «судебные инстанции».

    При этом он отметил, что у России «нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки», Москва намерена «работать с тем, кому окажут доверие избиратели».

    Напомним, в США против Трампа идут судебные разбирательства. В августе его даже ненадолго арестовали в Атланте по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года в штате Джорджия.

    Коментарии (14)
    17 марта 2024, 20:37 • Новости дня
    Захарова о выборах за границей: Они хотели как хуже, а получилось по-нашему

    Захарова заявила о безуспешных попытках Запада сорвать участие россиян в выборах президента России

    Захарова о выборах за границей: Они хотели как хуже, а получилось по-нашему
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россияне за рубежом отвергли призывы маргиналов и выстроились в очереди не на акциях протеста, а чтобы сделать свой свободный выбор и проголосовать на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова отметила высокую активность российских избирателей за рубежом и в разных странах мира. По ее словам, люди стояли в очередях все три дня и не расходились до позднего вечера.

    Также она рассказала, что российские посольства направляли дополнительных сотрудников, чтобы люди могли попасть на избирательные участки. Захарова подчеркнула, что граждане России вопреки всем угрозам отвергли призывы маргиналов и пришли отдать свой голос, сделали свой свободный выбор.

    Дипломат обратила внимание, что пропагандисты Запада искажают факты и могут назвать стоящих в очередях на избирательные участки россиян участниками «протестной полночи».

    Представитель МИД России также указала, что пропагандисты не сообщат о закрытии в Германии генконсульства России во Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Гамбурге и Мюнхене, а также о высылке сотен российских дипломатов властями США, Великобритании, ФРГ, Италии, Испании.

    Кроме того, Захарова сообщила, что пытаясь осложнить проведение выборов, в Австрии без объяснения причин объявили persona non grata двух сотрудников российского посольства.

    «Они хотели как хуже, а получилось по-нашему!», – резюмировала Захарова.

    Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что на выборах президента России за рубежом проголосовали 249 806 россиян. Данные приводятся по состоянию на 18.00 мск с учетом досрочного и трехдневного голосования.

    Коментарии (7)
    18 марта 2024, 09:06 • Новости дня
    Окрашенные зеленкой бюллетени учли при подсчете голосов на выборах в Москве

    Окрашенные зеленкой бюллетени учли при подсчете голосов на выборах президента России в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отметки в бюллетенях в двух ящиках для голосования на выборах президента России на двух избирательных участках в Москве, в которые была опрокинута красящая жидкость, читаемы и были учтены при подсчете голосов, сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

    По его словам, в Чертаново Южном в УИК №2084 217 бюллетеней и Отрадном, УИК №690 – 115 бюллетеней, читаемы, отметки в них видны, они будут учтены при подсчете голосов, передает ТАСС.

    Ранее в СК по Москве сообщили, что женщина в столице вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, возбуждено уголовное дело.

    Коментарии (6)
    17 марта 2024, 23:20 • Новости дня
    Политолог назвал три эмоции, на которых была построена кампания Путина
    Политолог назвал три эмоции, на которых была построена кампания Путина
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин выстроил свою кампанию на базе таких эмоций как гордость, уверенность и надежда. Вместе с тем, КПРФ проявили себя довольно слабо, ЛДПР удалось не растерять всех позиций, а «Новые люди» выступили с удачным дебютом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Ляховецкий.

    «Кампания действующего президента на выборах была построена на трех ключевых эмоциях – гордость, уверенность и надежда. Из всего спектра человеческих эмоций именно эти были выбраны не случайно», – сказал политолог Никита Ляховецкий.

    «Так, гордость полностью отражает уже достигнутые успехи страны: как на внутреннем треке, так и на внешнем. Между тем эмоция уверенности помогает каждому из нас преодолевать трудности и вызовы, ощущая в себе силы и возможности для этого. А такая эмоция как надежда дает силы всей стране для движения вперед – в направлении новых перспектив», – объясняет эксперт.

    Собеседник также обратил внимание на результаты других кандидатов. «Довольно слабо проявила себя КПРФ. Партия фактически теряет статус второй политической силы страны, коммунисты еще никогда не были так слабы», – считает спикер. – «Слуцкому же удалось если не укрепить, то хотя бы не растерять имеющиеся позиции. Предварительно его результат в целом сопоставим с тем, который в 2018 году на президентских выборах демонстрировал Владимир Жириновский».

    При этом Ляховецкий счел дебют «Новых людей» вполне успешным. «Уже сейчас мы видим, что партия смогла крепко закрепить за собой пусть и небольшой, но довольно устойчивый электорат», – заключил политолог.

    Ранее политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что одним из факторов, обеспечивших Путину победу, стало внешнее давление. Он также назвал представителя от «Новых людей» Владислава Даванкова одним из открытий этих выборов. «Партия попала в парламент всего два года назад, а уже сегодня ее кандидат наравне конкурирует с представителями двух старейших партий Российской Федерации», – пояснил эксперт.

    Как сообщает сайт ЦИК по состоянию на 23.20 мск, после обработки 61% протоколов Владимир Путин набирает 87,27% голосов. 4% набирает Николай Харитонов (КПРФ). Около 4% набирает Владислав Даванков («Новые люди»), а у Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3%.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 20:40 • Новости дня
    Антонов: Оценка США российских выборов не отразится на их легитимности

    Tекст: Ольга Иванова

    Оценка Вашингтоном выборов президента России не отразится на их легитимности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Отвечая на вопрос о том, может ли как-либо отразиться оценка Вашингтоном российских выборов на их легитимности, Антонов подчеркнул, что России до этого «нет никакого дела», передает РИА «Новости».

    Посол добавил, что еще до выборов Вашингтон дал понять, что не примет результаты выборов в Донецке, Луганске и Крыму.

    Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что США пытались заручиться поддержкой международного сообщества в деле о непризнании выборов в России.

    Коментарии (5)
    18 марта 2024, 12:04 • Новости дня
    Минченко пояснил объявленные Путиным задачи на новый президентский срок

    Политолог Минченко: Путин получил на выборах карт-бланш на необходимые России решения

    Минченко пояснил объявленные Путиным задачи на новый президентский срок
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент России Владимир Путин поставил множество задач, связанных как с выполнением целей СВО, так и с мирным развитием страны. В реализации этих планов ему поможет колоссальная поддержка избирателей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Путин назвал задачи, стоящие перед ним в рамках нового президентского срока.

    «Путин уже обозначил основные задачи. Бесспорно, основной акцент сделан на повышении обороноспособности страны и выполнении целей СВО. Тем не менее он затронул и другие аспекты развития государства. В частности, президент говорил о поддержке муниципалитетов, создании комфортной городской среды и масштабных инфраструктурных проектах», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Я думаю, что впечатляющие результаты, полученные Владимиром Путиным в ходе избирательной кампании, показали высокий уровень доверия общества к нему. Поэтому он получил своего рода карт-бланш на принятие необходимых решений», – отмечает собеседник.

    «Кроме того, любая победа на президентских выборах предполагает последующие кадровые изменения. Конкретные замены сейчас назвать достаточно сложно, так как это может знать только Путин. Именно он будет назначать людей для выполнения поставленных задач. Скорее всего, следует ожидать появления новых лиц в правительстве России, а также в государственных корпорациях», – резюмировал Минченко.

    Ранее побеждающий на выборах Владимир Путин озвучил задачи своего нового президентского срока. По его словам, прежде всего требуется решать задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Кроме того, важно укреплять обороноспособность, вооруженные силы. «Это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством», – сказал Путин в своем избирательном штабе в Гостином дворе.

    Он заверил, что сделает все возможное для решения поставленных перед страной задач. «Благодарю вас, всех граждан России, за доверие, которое вы мне оказали, и сделаю все, что в моих силах для того, чтобы решить те задачи, которые были поставлены перед страной, и достичь тех целей, которые мы считаем абсолютно приоритетными», – подчеркнул кандидат в президенты.

    Явка на прошедших выборах стала рекордной в истории современной России. Как сообщила Элла Памфилова, на участки пришли более 87,1 млн россиян, то есть 77,44% избирателей. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что рекордный результат отражает консолидацию российского общества, а выборы стали ответом тем, кто стремится надавить на Россию.

    По данным ЦИК, после обработки 99,76% протоколов Путин набирает 87,29% голосов. Второе место занимает Николай Харитонов, у него 4,30%. У Владислава Даванкова и Леонида Слуцкого – 3,84% и 3,21% соответственно. Кандидаты от КПРФ, «Новых людей» и ЛДПР уже признали победу Путина на выборах.

    С победой на выборах президента России его активно поздравляют лидеры зарубежных дружественных стран. Так, одними из первых это сделали руководители стран Латинской Америки. Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент республики Росарио Мурильо отметили, что выборы в России были «образцовыми и спокойными». Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь выразил мнение, что итоги выборов в России демонстрируют победу Путина над Западом. «Победа нашего старшего брата Владимира Путина является хорошим предзнаменованием для всего мира в 2024 году. Путин и Россия побеждают на всех фронтах», – заявил он.

    Также Путина поздравил глава КНДР Ким Чен Ын. Кроме того, МИД Китая выразил уверенность, что «под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина российско-китайские отношения продолжат развиваться».

    Коментарии (3)
    Главное
    Путин рассказал о новой ж/д ветке в Севастополь через Донбасс и Новороссию
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    Президентское супербольшинство сформировало новую политическую реальность в России
    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне»
    В WADA призвали к усиленному допинг-контролю фигуристок из группы Тутберидзе
    Названы марки авто, на которые россияне потратили больше всего денег
    Ургант пришел на прощание с Ширвиндтом

    Кто победит в нефтяном торге России и Индии

    Индия уже два месяца не закупает российскую нефть премиальных сортов – ВСТО и Sokol. На Западе ждут обвала российского экспорта, однако в реальности этого не происходит. Индия просто выторговывает у России дополнительные преференции, так как скидка на российскую нефть снижается. Каковы шансы Дели добиться своего? Подробности

    Перейти в раздел

    Сплоченность россиян доказывает победу России и Путина

    В России завершились президентские выборы. По предварительным данным, в голосовании побеждает Владимир Путин с результатом около 87% и при рекордной явке свыше 74%. Рекордный результат отражает консолидацию российского общества, а выборы стали ответом тем, кто стремится уничтожить Россию, комментируют итоги голосования политологи. Подробности

    Перейти в раздел

    Дерзкий ледовый поход принудил шведов к миру на русских условиях

    Ровно двести пятнадцать лет назад, 18 марта 1809 года, случился кульминационный момент одного из самых удивительных походов российской армии. Русское войско, как писал очевидец, «в самые суровейшие морозы проходило местами, чрез которые никто прежде их проходить не дерзал», и «положило основание... важнейшему для России приобретению». О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    У Макрона воспалился «нерв войны»

    Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Одновременно он вновь заявил о возможной отправке французских военных на Украину, чтобы противостоять российским войскам. В экспертной среде уверены, что слова Макрона о перемирии не более чем пиар-акция. Прекращение боевых действий со стороны России позволит перегруппироваться ВСУ и получить новое оружие от Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ – в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............