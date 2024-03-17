Депутат: Жители Белгородской области вопреки обстрелам показали сплоченность и любовь к России

Депутат Полуянова: Несмотря на ежедневные обстрелы, жители Белгородщины сплотились и показали любовь к стране

Tекст: Олег Исайченко

«Сейчас необходимо оценивать явку и по всей нашей стране, и на зарубежных участках. На этих выборах она была особенно высокой. В частности, в моей родной Белгородской области показатель превысил 85%. И это стало ответом на звучащий на Западе вопрос об этих выборах: да, россияне сплочены и любят свою страну», – сказала депутат Госдумы России Наталия Полуянова.

«При этом напомню, что Белгородская область ежедневно находится под обстрелами со стороны ВСУ. Более того, для ударов противник использует не только беспилотники, но и РСЗО – снаряды прилетают прямо по жилым домам. Погибает мирное население, в том числе дети. Однако это не время для паники, поэтому все сплотились и пошли на выборы», – подчеркивает она.

«В регионе есть территориальная оборона. Обычные люди самых разных профессий прошли обучение и помогают нашим силовым структурам в обеспечении безопасности. Кроме того, многие стали волонтерами, а кто-то просто помогает другим при обстрелах. Сегодня мы стали одним большим сердцем», – резюмировала Полуянова.

Напомним, общая явка на выборах президента РФ в Белгородской области на 19.30 мск составила 85,24%, сообщает РИА «Новости». На прошлых выборах президента РФ в 2018 году итоговая явка в области составляла 73,24%.

По данным председателя избирательной комиссии региона Игоря Лазарева, в Белгородской области находятся более 3,5 тысячи наблюдателей от общественной палаты РФ, кандидатов, политических партий. Работают 1229 постоянных и 38 временных избирательных участков.

В Брянской области, по сообщениям ТАСС, показатель явки к 18.00 мск достиг 83,46% (шесть лет назад итоговая явка составила 79,87%), в Курской – 72,58% (64,48% в 2018 году).

Очная явка на выборах президента на 20.00 мск составила 73,33%, следует из данных ЦИК. Явка на ДЭГ достигла 94%, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.