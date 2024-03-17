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    16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.

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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объемной истории в легкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом под мышкой.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

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    17 марта 2024, 19:51 • Новости дня

    На Украине рассказали о надеждах на возобновление перевозок через порты Одессы

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков рассказал, что надеется на возобновление контейнерных перевозок через порты Одессы через две-три недели.

    Он рассказал, что все пять контейнерных терминалов в портах Одессы готовы обрабатывать контейнеры. Васьков рассказал, что почти все они задействованы в перевалке аграрной и другой продукции, при этом контейнеры остаются приоритетами, передает РИА «Новости».

    Ранее газета Bild со ссылкой на письмо генсека ООН Антониу Гутерриша главе МИД России Сергею Лаврову от 28 августа сообщала, что ООН готова пойти на все условия Москвы для возобновления зерновой сделки. Позже МИД оценил предложение ООН по зерновой сделке.

    17 марта 2024, 12:18 • Новости дня
    WSJ: Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины
    WSJ: Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Чешская Республика, опираясь на связи времен холодной войны, организовала поставки Украине 1,5 млн артиллерийских снарядов различного калибра. По данным американских СМИ, Праге удалось найти поставщиков не только среди дружественных стран, но и среди некоторых союзников России.

    Бывшая страна-сателлит СССР активизировала отношения с рядом поставщиков по всему миру и нашла 800 тыс. снарядов советского образца, а также 500 тыс. западного производства. Дополнительные 700 тыс. снарядов могут быть закуплены при наличии средств, пишет WSJ.

    Американские журналисты полагают, что сотни тысяч снарядов позволят Украине выйти из оборонительной позиции. Сейчас украинские силы расходуют в пять раз меньше снарядов, чем Россия, из-за чего вынуждены отступать. Общая стоимость поставок составит около 3 млрд евро – небольшая сумма по сравнению с заблокированным в США пакетом помощи на 60 млрд долларов.

    Инициатива Чехии стала возможна благодаря тому, что страна сосредоточилась на поиске уже существующих запасов боеприпасов, в то время как США и Европа наращивают собственное производство.

    По словам чешских чиновников, их опыт работы с бывшими союзниками по соцлагерю оказался неожиданно полезным. Это позволило найти поставщиков не только среди дружественных стран, но и среди некоторых союзников России.

    Операция по закупке оружия держалась в секрете и началась еще до полномасштабного конфликта России и Украины. Чешская Республика взяла на себя роль посредника, сводя страны с избыточными запасами с покупателями с Запада. Германия стала крупнейшим донором инициативы, пообещав более 500 миллионов евро. Поддержку оказали также НАТО и ЕС.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

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    17 марта 2024, 07:25 • Новости дня
    Министр обороны Британии не решился ехать в Одессу

    Sunday Times сообщила об отказе министра обороны Британии Шэппса от поездки в Одессу во время визита на Украину

    Министр обороны Британии не решился ехать в Одессу
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе визита на Украину в марте министр обороны Великобритании Грант Шэппс отказался от поездки в Одессу из-за «реальной целенаправленной угрозы ракетного удара», пишут СМИ.

    Как сообщает Sunday Times, об угрозе заявила британская разведка. Поездку в Одессу отменили в последний момент. По версии издания, план визита пытались держать в тайне, но «русским стало известно» о намерении Шэппса посетить Одессу, передает ТАСС.

    Sunday Times пишет, что поездка планировалась на следующий день после того, как в Одессе произошел взрыв якобы в нескольких сотнях метров от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и главы правительства Греции Кириакоса Мицотакиса.

    Sunday Times также сообщает, что Великобритания опасается «контрнаступления» Украины на северном и восточном направлениях. Украине советуют пытаться удерживать линию фронта, а при необходимости – отступать, чтобы сосредоточиться на черноморском и крымском направлениях.

    Напомним, Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда произошел взрыв. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Москвы нет намерений устранять Зеленского. Он призвал членов СБ ООН задать себе простой вопрос: «Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?».

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    16 марта 2024, 23:55 • Новости дня
    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине

    Макрон не исключил французских «операций» на Украине по противодействию российским войскам

    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине
    @ Lorenz Huter/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возможно, Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    При этом Макрон сказал, что он «этого не желает и не будет это инициировать». «Сила Франции заключается в том, что мы можем это сделать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Parisien.

    Макрон заверил, что его страна не собирается «идти путем эскалации», Франции «не нужна еще одна война». Однако у Парижа, по его словам, «нет лимитов». Французская сторона «готова реагировать в зависимости от действий России». Он заявил о необходимости «готовиться к любым сценариям». По его словам, «многие страны Европы, отнюдь не малые, полностью поддерживают линию Франции».

    Как заявил президент Франции, Украина «на выходе» из конфликта «должна быть в сильной позиции», когда начнутся «переговоры про постоянный мир». «Но я пока что не иду с наступательными инициативами», – сказал Макрон, отказавшись проводить параллели между нынешней ситуацией и Второй мировой войной. Он заявил, что Франция хочет добиться стабильного мира в Европе.

    Макрон также сказал, что в случае звонка от главы российского государства Владимира Путина «поднимет трубку» и «послушает», что предложит президент России. При этом, как утверждает Макрон, «единственно возможные переговоры – это те переговоры, на которые идут главы» России и Украины. Он подчеркнул необходимость двусторонних переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Макрон заявил, что «роль Франции – быть нервом войны» – помогать Киеву, но «способствовать деэскалации». По его словам, требуется «выйти на устоявшийся справедливый мир». Макрон, дважды за последнее время переносивший визит на Украину, заявил, что готов приехать в Киев, но только когда у него будут конкретные предложения: «Когда я физически приеду, это будет означать, что это будет сильный посыл и новые направления сотрудничества в том русле, которое мы наметили в начале года».

    В четверг вечером президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью представителям государственных телеканалов, которое фактически стало обращением к нации. Он утверждал, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако на вопрос о возможной отправке войск на Украину французский президент ответил уклончиво: «Мы не уверены, что придется к этому прибегнуть. Сейчас для этого нет причин, но мы не исключаем такую вероятность. Я беру на себя ответственность за то, что это в принципе возможно».

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    17 марта 2024, 01:24 • Новости дня
    Макрон собрался просить Россию о прекращении огня на время Олимпиады в Париже

    Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады

    Макрон собрался просить Россию о прекращении огня на время Олимпиады в Париже
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что его страна намерена обратиться к России с просьбой о режиме прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже.

    Макрон, комментируя возможность участия россиян в соревнованиях, заявил, что Париж поддерживает сигнал мира и следует решениям Международного олимпийского комитета. Он отметил, что «Россия как государство не может участвовать» в ОИ, но у спортсменов есть возможность «выступать под белым флагом». Украинская журналистка призвала Макрона потребовать от России прекратить огонь на время Олимпиады. «Да, мы это попросим», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, в январе 2023 года Вооруженные силы России объявили рождественское прекращение огня. Однако Киев отказался прекращать огонь, ВСУ продолжили обстрелы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил тогда, что рождественское перемирие со стороны России рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск.

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    16 марта 2024, 20:40 • Новости дня
    Правящая коалиция ФРГ поддержала в ЕП поставки Taurus Украине

    Bild: Правящая коалиция ФРГ проголосовала в ЕП за поставку Киеву дальнобойных ракет Taurus

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых дальнобойных ракет Taurus, пишет Bild.

    Издание пишет, что одобрение было значительным: 451 человек – за, 46 – против, 49 человек воздержались. В публикации говорится, что в резолюции речь шла не только о высокотехнологичных системах ПВО и крылатых ракетах Taurus, Storm Shadow и Scalp, в которых нуждается Украина, но и упоминались современные боевые самолеты, БПЛА, различные виды артиллерии и боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Ранее большинство депутатов Бундестага проголосовали против очередной резолюции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, предлагавшего отправить Украине ракеты Taurus.

    До этого оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

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    17 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ

    Кирби: ВСУ из-за отсутствия снарядов начали отступление на Донбассе

    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отступают на вторую и третью линию обороны из-за неспособности противостоять ВС России, Украине срочно нужны боеприпасы, которые подходят к концу, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС.

    Кирби, заявив об отступлении ВСУ, призвал страны НАТО помочь Украине. Кроме того, он назвал важным получение дополнительного финансирования, «потому что сейчас украинские командиры на поле боя буквально принимают решения о жизни и смерти», передает ТАСС.

    Кроме того, Кирби также заявил, что в Белом доме обеспокоены состоянием боеготовности США и ее запасами вооружений из-за поставок Киеву. По его словам, в Вашингтоне должны удостовериться, что каждый поставляемый пакет военной помощи Украине не нанесет ущерба нацбезопасности США.

    Он также пояснил, что США делают все, чтобы пополнить свои запасы вооружения.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

    В Киеве заявили о беспокойстве из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США.

    Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о готовности Киева получить от США кредит вместо безвозвратной помощи.

    Напомним, Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов, который будет включать ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 ПТРК, патроны, взрывчатку, запчасти для военной техники и другие средства.

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    17 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетные удары российских войск по Николаеву поразили бронетанковый завод, на котором ремонтировалась иностранная военная техника, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев предоставил РИА «Новости» видеокадры, на которых виден высокий столб дыма, поднимающийся над городом после удара.

    Координатор николаевского подполья утверждает, что на этом заводе ремонтируют военную технику, в том числе танки Leopard 2 (производства Германии) и, «по пока не подтвержденным слухам, (британские) танки Challenger».

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

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    17 марта 2024, 07:45 • Новости дня
    Российская ПВО перехватила и уничтожила 35 беспилотников
    Российская ПВО перехватила и уничтожила 35 беспилотников
    @ Минобороны России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над российскими регионами за ночь и утро перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что по четыре беспилотника перехвачены и уничтожены над Московской и Ярославской областями, по три – над Белгородской и Курской, два – над Калужской, по одному – над Орловской и Ростовской. Еще 17 беспилотников перехватили над территорией Краснодарского края.

    Напомним, в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, «в момент атаки БПЛА один человек погиб», предположительно, от сердечного приступа.

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    17 марта 2024, 01:51 • Новости дня
    Telegraph заявила, что к концу марта ПВО Украины останется почти без ракет

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщается, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны, сообщили британские СМИ.

    Как пишет Telegraph, у ВСУ «мало снарядов». Если ситуация не изменится, то украинская ПВО будет вынуждена отказаться от попыток сбить большинство российских ракет. Указывается, что ВСУ придется экономить боеприпасы и пытаться сбить лишь одну из пяти ракет, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что украинская промышленность не в состоянии восполнить запас ракет ПВО, ВСУ полностью зависят от западных союзников.

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    17 марта 2024, 05:01 • Новости дня
    При атаке украинских БПЛА на НПЗ в Краснодарском крае погиб человек

    Tекст: Антон Антонов

    Пожар на территории Славянского НПЗ полностью ликвидирован, один человек погиб, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Как сообщил штаб в Telegram со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу, по предварительной информации, «в момент атаки БПЛА один человек погиб». Указывается, что смерть наступила, предположительно, в результате сердечного приступа.

    Глава муниципального округа Славянский район Роман Синяговский сообщил, что работники завода эвакуированы, «угрозы населенному пункту нет», передает РИА «Новости».

    Напомним, оперативный штаб сообщал, что БПЛА удалось «нейтрализовать», но «в результате падения одного из аппаратов» на НПЗ произошел пожар.

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    17 марта 2024, 04:29 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае
    Украинские беспилотники атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае
    @ Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько украинских беспилотников предприняли попытку атаковать Славянский НПЗ, в результате падения одного из БПЛА начался пожар, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Как сообщил штаб в Telegram со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу, БПЛА удалось «нейтрализовать», но «в результате падения одного из аппаратов возник пожар», в тушении которого задействовано 83 человека и 25 единиц техники. Сообщается, что «возгорание практически локализовано».

    Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что «на территории завода в Славянске-на-Кубани наблюдается локальное горение», но «основная площадь возгорания уже ликвидирована». Указывается, что пострадал один из работников НПЗ, передает ТАСС.

    В субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена.

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    17 марта 2024, 00:58 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе действует воздушная тревога, прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Украинская пресса сообщает о работе ПВО в городе, передает ТАСС.

    В пятницу в Одессе также прогремели взрывы.

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    17 марта 2024, 05:54 • Новости дня
    Офис Зеленского оценил вероятность отправки Западом войск на Украину

    Замглавы офиса Зеленского Жовква признал, что сейчас речи об отправке западных войск на Украину не идет

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас речи о присутствии вооруженных сил Франции или других стран на территории Украины не идет, сообщил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква.

    Жовква пояснил, что для отправки Западом войск требуется «соответствующее решение», так как «все эти страны» входят в НАТО, а «Украина, к сожалению, на сегодняшний день не является членом» альянса, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Он сказал, что «на сегодня этого не произойдет». При этом, как заявил Жовква, если российские войска «пойдут дальше», то государства НАТО будут вынуждены «принимать это коллегиальное решение». Жовква уточнил, что речь идет об угрозе нападения России на страны НАТО.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам. Макрон сказал, что он «этого не желает и не будет это инициировать».

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    16 марта 2024, 22:14 • Новости дня
    Самодельное взрывное устройство сработало в Бердянске

    Tекст: Антон Антонов

    В Бердянске сработало самодельное взрывное устройство без поражающих элементов, жертв нет, сообщили в оперативных службах.

    В сообщении говорится, что «преступная киевская власть» продолжает предпринимать попытки запугать граждан России во время выборов, передает РИА «Новости».

    В России с пятницы по воскресенье проходят выборы президента. Действующий президент Владимир Путин указывал, что киевский режим пытается «сорвать процесс голосования» и «запугать людей», устраивая «демонстративные вооруженные акции». Однако граждане России активно идут на избирательные участки. Общая явка во второй день голосования составила 58,62%.

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    17 марта 2024, 12:55 • Новости дня
    Экс-разведчик США рассказал о желании США выйти из конфликта на Украине

    Экс-разведчик Риттер: США ищут варианты выхода из украинского конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти США пытаются выйти из конфликта на Украине, о чем говорит недавняя отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, сообщил экс-разведчик Скотт Риттер.

    По его словам, если власти избавилась от Виктории Нуланд, то, очевидно, они отчаянно ищут способ выйти из конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Риттер отметил, что, финансируя Украину, Вашингтон рассчитывали запугать Россию, но этого не произошло, а продолжение поддержки приведет к еще большим разрушениям. По этой причине он призвал конгресс не одобрять дополнительный пакет помощи в размере 60 млрд долларов.

    Ранее Риттер заявил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покидает свой пост из-за принципиальных разногласий с курсом Белого дома по Украине.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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