16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
Памфилова: Число желающих проголосовать выросло после случаев порчи урн с бюллетенями
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что зафиксированные единичные случаи порчи бюллетеней не повлияли на ход голосования, а наоборот, вызвали бурю возмущений у людей и увеличили явку.
В ряде регионов России на избирательных участках были зафиксированы случаи порчи бюллетеней: злоумышленники выливали в урны зеленку, поджигали урны и кабинки для голосования. Памфилова назвала эти действия «жалкой провокацией» и отметила, что они не смогли повлиять на ход голосования, передает ТАСС.
«Эти жалкие потуги «зеленчиков Зеленского» вызвали бурю возмущений у людей. Мы завалены звонками, люди пишут: «Даже не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идем», – сказала Памфилова.
По словам главы ЦИК, число желающих проголосовать после случаев порчи бюллетеней только увеличилось. Сотрудники предприятий готовы меняться сменами, чтобы приходить и охранять участки.
«Они [провокаторы] еще поспособствовали буре вот этого гражданского самосознания», – подчеркнула Памфилова.
Залитые зеленкой бюллетени после окончания работы избирательного участка помещаются в сейф-пакет, а после завершения голосования 17 марта избирательным комиссиям предстоит определить, можно ли их считать действительными и учитывать в подсчете голосов.
На 15:45 мск общая явка на выборах президента РФ по всей стране с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 70,81%.
Мониторинговая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а также общественные наблюдатели не зафиксировали на выборах нарушений, способных повлиять на ход и итог голосования.
Несмотря на провокации, россияне активно голосуют на выборах президента. В некоторых регионах более 50% зарегистрированных избирателей уже проголосовали.
«Беспрецедентно высокая явка на избирательных участках. Это говорит о том, что люди осознают важность этого момента и хотят сделать свой выбор», – отметила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.
Эксперты отмечают, что высокая явка является свидетельством легитимности и прозрачности выборов.
Ранее Памфилова заявила, что международные наблюдатели и эксперты из 129 стран следят за ходом голосования на выборах президента России, их число составляет 1115.