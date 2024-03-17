Памфилова: Число желающих проголосовать выросло после случаев порчи урн с бюллетенями

Tекст: Дарья Григоренко

В ряде регионов России на избирательных участках были зафиксированы случаи порчи бюллетеней: злоумышленники выливали в урны зеленку, поджигали урны и кабинки для голосования. Памфилова назвала эти действия «жалкой провокацией» и отметила, что они не смогли повлиять на ход голосования, передает ТАСС.

«Эти жалкие потуги «зеленчиков Зеленского» вызвали бурю возмущений у людей. Мы завалены звонками, люди пишут: «Даже не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идем», – сказала Памфилова.

По словам главы ЦИК, число желающих проголосовать после случаев порчи бюллетеней только увеличилось. Сотрудники предприятий готовы меняться сменами, чтобы приходить и охранять участки.

«Они [провокаторы] еще поспособствовали буре вот этого гражданского самосознания», – подчеркнула Памфилова.

Залитые зеленкой бюллетени после окончания работы избирательного участка помещаются в сейф-пакет, а после завершения голосования 17 марта избирательным комиссиям предстоит определить, можно ли их считать действительными и учитывать в подсчете голосов.

На 15:45 мск общая явка на выборах президента РФ по всей стране с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 70,81%.

Мониторинговая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а также общественные наблюдатели не зафиксировали на выборах нарушений, способных повлиять на ход и итог голосования.

Несмотря на провокации, россияне активно голосуют на выборах президента. В некоторых регионах более 50% зарегистрированных избирателей уже проголосовали.

«Беспрецедентно высокая явка на избирательных участках. Это говорит о том, что люди осознают важность этого момента и хотят сделать свой выбор», – отметила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

Эксперты отмечают, что высокая явка является свидетельством легитимности и прозрачности выборов.

Ранее Памфилова заявила, что международные наблюдатели и эксперты из 129 стран следят за ходом голосования на выборах президента России, их число составляет 1115.