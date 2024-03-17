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На выборах президента России в Москве проголосовали 4,4 млн человек
На выборах президента России в Москве проголосовали порядка 4,4 млн человек
По данным Мосгоризбиркома, на выборах президента России в Москве с помощью электронных и бумажных бюллетеней проголосовали уже 4354446 человек.
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что 3255229 человек проголосовали дистанционно, а 1099217 избирателей воспользовались бумажными бюллетенями, передает ТАСС.
Как сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2024 году Вадим Ковалев, около 70 тыс. человек за последние 12 часов приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Москве.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
Напомним, явка на выборах президента России за два дня голосования превысила 58%.