Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объёмной истории в лёгкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом подмышкой.25 комментариев
Беспилотник попытался атаковать Ростовскую область
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на подлете к Каменску, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Голубев сообщил в Telegram, что сейчас устанавливаются «последствия на земле».
Напомним, также беспилотники пытались атаковать Москву. В результате атаки украинских БПЛА на НПЗ в Краснодарском крае погиб один человек, произошел пожар.