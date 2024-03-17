Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объёмной истории в лёгкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом подмышкой.25 комментариев
Силы ПВО отразили атаку летевших на Москву беспилотников
Российская ПВО отразила атаку двух беспилотников в городском округе Домодедово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА «летели на Москву». Никто не пострадал, разрушений нет.
Напомним, в результате атаки украинских БПЛА на Славянском НПЗ произошел пожар. Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, «в момент атаки БПЛА один человек погиб». Вероятно, причиной смерти стал сердечный приступ.