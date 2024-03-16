Памфилова назвала число безвозвратно утраченных бюллетеней

Глава ЦИК Памфилова: Из-за попыток залить урны были безвозвратно утрачены 214 бюллетеней

Tекст: Вера Басилая

Памфилова заявила, что «недалекие люди» в 20 субъектах на 29 участках пытались испортить ящики с бюллетенями, пытались поджечь урны, в одном случае попытались использовать дымовую шашку. Всего безвозвратно утрачено 214 бюллетеней, передает ТАСС.

Глава ЦИК также сообщила, что с начала голосования заблокировано 160 тыс. атак на ресурсы ДЭГ, больше всего досталось порталу голосования – 130 тыс. атак, остальные 30 тыс. атак были направлены на портал наблюдения за ДЭГ.

Ранее Памфилова предупредила «подонков», портивших урны на избирательных участках, о больших сроках. По словам Памфиловой, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей.

Напомним, в течение первого дня голосования были зафиксированы мелкие инциденты и провокации на избирательных участках в нескольких регионах.

Так, в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В ее отношении было возбуждено уголовное дело. Аналогичные происшествия имели место в Ростове и Карачаево-Черкессии.

Кроме того, в Москве 70-летняя женщина подожгла кабинку для голосования в районе Марьино. В Петербурге девушка бросила «коктейль Молотова» на крыльцо 358-й школы в плакат о выборах, где работают два избирательных участка. После задержания она заявила, что данное задание получила из «украинских Telegram-каналов», где за преступное действие ей обещали денежное вознаграждение.

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