Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.8 комментариев
Путин назвал Ширвиндта легендой отечественного театра и кино
Путин выразил соболезнования родным Ширвиндта, назвав его легендой театра и кино
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта, отметив, что из жизни ушел выдающийся актер и режиссер – легенда отечественного театра и кино.
«Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушел из жизни Александр Анатольевич Ширвиндт – выдающийся актер и режиссер, яркий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино», – отмечены его слова на сайте Кремля.
Путин добавил, что Ширвиндт посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего щедрого, уникального дарования.
О смерти президента Театра сатиры народного артиста России Александра Ширвиндта стало известно в пятницу. Он скончался в больнице на 90-м году жизни.